Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии не могут возобновить поиски попавших под лавину туристов - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 26.02.2025 (обновлено: 19:22 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/lavina-2001801620.html
В Северной Осетии не могут возобновить поиски попавших под лавину туристов
В Северной Осетии не могут возобновить поиски попавших под лавину туристов - РИА Новости, 26.02.2025
В Северной Осетии не могут возобновить поиски попавших под лавину туристов
Возобновить поиски попавших под лавину туристов в Северной Осетии, по данным МЧС, не представляется возможным из-за погодных условий, сообщили корреспонденту... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T19:12:00+03:00
2025-02-26T19:22:00+03:00
скфо
россия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154036/74/1540367481_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_362ddc1c8b8cf0c512abc54d08843327.jpg
ПЯТИГОРСК, 26 фев - РИА Новости. Возобновить поиски попавших под лавину туристов в Северной Осетии, по данным МЧС, не представляется возможным из-за погодных условий, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе главы Северной Осетии. "Специалисты МЧС отмечают, что в горах сохраняется высокая лавиноопасность, идет снегопад, плохая видимость, сильный ветер. Неблагоприятные погодные условия препятствуют проведения поисково-спасательных работ и создают угрозу для жизни и здоровья спасателей. В минувший понедельник на место схода лавины была направлена еще одна группа спасателей для оценки ситуации. По данным специалистов, возобновить поиски пока не представляется возможным", - говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что на текущий момент планируется следующее проведение разведки. Кроме того, есть договоренность с Северо-Кавказским региональным спасательным отрядом о направлении в Северную Осетию около 30 специалистов из филиалов отряда других субъектов СКФО. Ранее 19 февраля МЧС России сообщало, что двое туристов перестали выходить на связь в ущелье Танадон в Северной Осетии, в данном районе сошла лавина. На поиски выдвинулись 7 спасателей. Двое пропавших туристов в Северной Осетии приехали на ледовый фестиваль из Санкт-Петербурга, мужчины 25 и 36 лет не регистрировались в МЧС. Спасатели приостановили поиски туристов в Северной Осетии из-за плохой видимости и угрозы повторного схода лавины.
https://ria.ru/20250224/turist-2001320705.html
https://ria.ru/20250224/indija-2001208987.html
скфо
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154036/74/1540367481_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_e8c8b634d367ad2dba0b4ab2550c84a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
скфо, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
СКФО, Россия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Северной Осетии не могут возобновить поиски попавших под лавину туристов

Непогода в Северной Осетии не позволяет вести поиск попавших под лавину туристов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГоры в Северной Осетии
Горы в Северной Осетии - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Горы в Северной Осетии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 26 фев - РИА Новости. Возобновить поиски попавших под лавину туристов в Северной Осетии, по данным МЧС, не представляется возможным из-за погодных условий, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе главы Северной Осетии.
"Специалисты МЧС отмечают, что в горах сохраняется высокая лавиноопасность, идет снегопад, плохая видимость, сильный ветер. Неблагоприятные погодные условия препятствуют проведения поисково-спасательных работ и создают угрозу для жизни и здоровья спасателей. В минувший понедельник на место схода лавины была направлена еще одна группа спасателей для оценки ситуации. По данным специалистов, возобновить поиски пока не представляется возможным", - говорится в сообщении.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Появились подробности о туристах, застрявших из-за схода лавины в Сочи
24 февраля, 16:46
В пресс-службе также отметили, что на текущий момент планируется следующее проведение разведки. Кроме того, есть договоренность с Северо-Кавказским региональным спасательным отрядом о направлении в Северную Осетию около 30 специалистов из филиалов отряда других субъектов СКФО.
Ранее 19 февраля МЧС России сообщало, что двое туристов перестали выходить на связь в ущелье Танадон в Северной Осетии, в данном районе сошла лавина. На поиски выдвинулись 7 спасателей. Двое пропавших туристов в Северной Осетии приехали на ледовый фестиваль из Санкт-Петербурга, мужчины 25 и 36 лет не регистрировались в МЧС. Спасатели приостановили поиски туристов в Северной Осетии из-за плохой видимости и угрозы повторного схода лавины.
Химачал-Прадеш, Индия - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В Индии россиянин погиб, попав под лавину
24 февраля, 09:41
 
СКФОРоссияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала