https://ria.ru/20250226/lavina-2001801620.html

В Северной Осетии не могут возобновить поиски попавших под лавину туристов

В Северной Осетии не могут возобновить поиски попавших под лавину туристов - РИА Новости, 26.02.2025

В Северной Осетии не могут возобновить поиски попавших под лавину туристов

Возобновить поиски попавших под лавину туристов в Северной Осетии, по данным МЧС, не представляется возможным из-за погодных условий, сообщили корреспонденту... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:12:00+03:00

2025-02-26T19:12:00+03:00

2025-02-26T19:22:00+03:00

скфо

россия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154036/74/1540367481_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_362ddc1c8b8cf0c512abc54d08843327.jpg

ПЯТИГОРСК, 26 фев - РИА Новости. Возобновить поиски попавших под лавину туристов в Северной Осетии, по данным МЧС, не представляется возможным из-за погодных условий, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе главы Северной Осетии. "Специалисты МЧС отмечают, что в горах сохраняется высокая лавиноопасность, идет снегопад, плохая видимость, сильный ветер. Неблагоприятные погодные условия препятствуют проведения поисково-спасательных работ и создают угрозу для жизни и здоровья спасателей. В минувший понедельник на место схода лавины была направлена еще одна группа спасателей для оценки ситуации. По данным специалистов, возобновить поиски пока не представляется возможным", - говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что на текущий момент планируется следующее проведение разведки. Кроме того, есть договоренность с Северо-Кавказским региональным спасательным отрядом о направлении в Северную Осетию около 30 специалистов из филиалов отряда других субъектов СКФО. Ранее 19 февраля МЧС России сообщало, что двое туристов перестали выходить на связь в ущелье Танадон в Северной Осетии, в данном районе сошла лавина. На поиски выдвинулись 7 спасателей. Двое пропавших туристов в Северной Осетии приехали на ледовый фестиваль из Санкт-Петербурга, мужчины 25 и 36 лет не регистрировались в МЧС. Спасатели приостановили поиски туристов в Северной Осетии из-за плохой видимости и угрозы повторного схода лавины.

https://ria.ru/20250224/turist-2001320705.html

https://ria.ru/20250224/indija-2001208987.html

скфо

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

скфо, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия