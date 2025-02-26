https://ria.ru/20250226/lavina-2001801620.html
В Северной Осетии не могут возобновить поиски попавших под лавину туристов
В Северной Осетии не могут возобновить поиски попавших под лавину туристов - РИА Новости, 26.02.2025
В Северной Осетии не могут возобновить поиски попавших под лавину туристов
Возобновить поиски попавших под лавину туристов в Северной Осетии, по данным МЧС, не представляется возможным из-за погодных условий, сообщили корреспонденту... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T19:12:00+03:00
2025-02-26T19:12:00+03:00
2025-02-26T19:22:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 26 фев - РИА Новости. Возобновить поиски попавших под лавину туристов в Северной Осетии, по данным МЧС, не представляется возможным из-за погодных условий, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе главы Северной Осетии. "Специалисты МЧС отмечают, что в горах сохраняется высокая лавиноопасность, идет снегопад, плохая видимость, сильный ветер. Неблагоприятные погодные условия препятствуют проведения поисково-спасательных работ и создают угрозу для жизни и здоровья спасателей. В минувший понедельник на место схода лавины была направлена еще одна группа спасателей для оценки ситуации. По данным специалистов, возобновить поиски пока не представляется возможным", - говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что на текущий момент планируется следующее проведение разведки. Кроме того, есть договоренность с Северо-Кавказским региональным спасательным отрядом о направлении в Северную Осетию около 30 специалистов из филиалов отряда других субъектов СКФО. Ранее 19 февраля МЧС России сообщало, что двое туристов перестали выходить на связь в ущелье Танадон в Северной Осетии, в данном районе сошла лавина. На поиски выдвинулись 7 спасателей. Двое пропавших туристов в Северной Осетии приехали на ледовый фестиваль из Санкт-Петербурга, мужчины 25 и 36 лет не регистрировались в МЧС. Спасатели приостановили поиски туристов в Северной Осетии из-за плохой видимости и угрозы повторного схода лавины.
https://ria.ru/20250224/turist-2001320705.html
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скфо, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
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В Северной Осетии не могут возобновить поиски попавших под лавину туристов
Непогода в Северной Осетии не позволяет вести поиск попавших под лавину туристов