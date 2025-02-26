https://ria.ru/20250226/lantratova-2001825877.html

Лантратова возглавила комитет Госдумы по развитию гражданского общества

Лантратова возглавила комитет Госдумы по развитию гражданского общества - РИА Новости, 26.02.2025

Лантратова возглавила комитет Госдумы по развитию гражданского общества

Новая глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП) сосредоточится в своей работе на вопросах защиты прав человека и контроле за... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T22:22:00+03:00

2025-02-26T22:22:00+03:00

2025-02-26T22:22:00+03:00

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новая глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП) сосредоточится в своей работе на вопросах защиты прав человека и контроле за эффективностью применения социальных стандартов защиты прав граждан. Госдума на пленарном заседании 26 февраля приняла проект постановления об избрании депутата Лантратовой на пост главы комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. "Президент России Владимир Владимирович Путин всегда подчеркивал, что консолидация общества — важнейшее условие сохранения страны. Эта тема сегодня особенно актуальна. Развитие и укрепление гражданского единства, защита прав человека, создание, внедрение и контроль за эффективностью применения социальных стандартов защиты прав человека, — приоритетная задача, и я направлю все усилия на ее реализацию", - сказала РИА Новости Лантратова. Она поблагодарила председателя ГД Вячеслава Володина, главу фракции СРЗП Сергея Миронова и своих коллег за поддержку и доверие. "В полной мере осознаю всю ответственность за возложенные на меня полномочия. Приложу максимум усилий, чтобы оправдать ваше решение!" - добавила депутат ГД.

https://ria.ru/20250207/gurulev-1997962854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вячеслав володин, сергей миронов, госдума рф