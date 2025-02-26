Лантратова возглавила комитет Госдумы по развитию гражданского общества
Новая глава комитета Госдумы Лантратова сосредоточится на защите прав человека
Яна Лантратова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новая глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП) сосредоточится в своей работе на вопросах защиты прав человека и контроле за эффективностью применения социальных стандартов защиты прав граждан.
Госдума на пленарном заседании 26 февраля приняла проект постановления об избрании депутата Лантратовой на пост главы комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
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"Президент России Владимир Владимирович Путин всегда подчеркивал, что консолидация общества — важнейшее условие сохранения страны. Эта тема сегодня особенно актуальна. Развитие и укрепление гражданского единства, защита прав человека, создание, внедрение и контроль за эффективностью применения социальных стандартов защиты прав человека, — приоритетная задача, и я направлю все усилия на ее реализацию", - сказала РИА Новости Лантратова.
Она поблагодарила председателя ГД Вячеслава Володина, главу фракции СРЗП Сергея Миронова и своих коллег за поддержку и доверие.
"В полной мере осознаю всю ответственность за возложенные на меня полномочия. Приложу максимум усилий, чтобы оправдать ваше решение!" - добавила депутат ГД.
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