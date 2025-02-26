https://ria.ru/20250226/kurakhovo-2001624857.html

Жительница Курахово рассказала, как пряталась от дронов ВСУ, хороня сына

Жительница Курахово рассказала, как пряталась от дронов ВСУ, хороня сына - РИА Новости, 26.02.2025

Жительница Курахово рассказала, как пряталась от дронов ВСУ, хороня сына

Жительница Курахово Лариса Борисова рассказала РИА Новости, как пряталась от дронов ВСУ, когда хоронила сына. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T06:21:00+03:00

2025-02-26T06:21:00+03:00

2025-02-26T06:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

украина

курахово

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРАХОВО (ДНР), 26 фев - РИА Новости. Жительница Курахово Лариса Борисова рассказала РИА Новости, как пряталась от дронов ВСУ, когда хоронила сына. "Мой сын тоже погиб. 26 числа они втроем шли возле храма и дрон их убил. Я даже сама его хоронила... Я трое суток добиралась туда, чтобы его хоть на метр закопать. Возле церкви. Святого нет у Украины - видеть, что я закапываю своего сына, хороню людей, и все равно раза четыре я пряталась, чтобы не погибнуть. Это дроны все время били и били", - сказала Борисова. Об освобождении Курахово Минобороны России сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.

https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001398411.html

донецк

украина

курахово

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донецк, украина, курахово, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)