https://ria.ru/20250226/kukharuk-2001625296.html

Кинофестиваль "Дух огня" стал брендом Югры, заявил губернатор Кухарук

Кинофестиваль "Дух огня" стал брендом Югры, заявил губернатор Кухарук - РИА Новости, 26.02.2025

Кинофестиваль "Дух огня" стал брендом Югры, заявил губернатор Кухарук

Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня", который пройдет в Югре с 5 по 9 марта, является брендом региона и эффективной площадкой для... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T06:34:00+03:00

2025-02-26T06:34:00+03:00

2025-02-26T06:34:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийский автономный округ

руслан кухарук

сергей соловьев (режиссер)

эмир кустурица

малайзия

госфильмофонд рф

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ТЮМЕНЬ, 26 фев – РИА Новости. Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня", который пройдет в Югре с 5 по 9 марта, является брендом региона и эффективной площадкой для развития российского кинематографа, укрепления международных коммуникаций, гуманитарного и культурного сотрудничества стран, заявил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук. "Дух огня" - ведущий фестиваль дебютного кино в России и за рубежом и одна из главных площадок для молодых режиссеров. Его инициатором в 2002 году и президентом стал народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев, с 2022 года президентом фестиваля является режиссер Эмир Кустурица. "С каждым годом фестиваль "Дух огня" все больше и больше входит в понимание, неразрывно связанное с Югрой. Сегодня это неотделимый бренд нашего региона, площадка для развития не только регионального кинематографа, но и очень активная площадка для развития кинематографа в целом в нашей стране,… замечательная площадка для международного гуманитарного, культурного сотрудничества", - отметил Кухарук. По его словам, поддерживать этот проект, реализовывать и дальше создавать историю кинофестиваля - это прямая задача властей и организаторов фестиваля. Это важно не только для продвижения региона, поддержки в целом кинематографа в России, но и для сохранения уникальной площадки, где творческие люди из разных стран могут "полноценно раскрыть взгляд людей со всего мира на то, что происходит в нашей жизни, взгляд на историю, взгляд на нашу страну глазами тех, кто сегодня создает искусство, находясь совершенно в разных странах мира", отметил Кухарук. Губернатор подчеркнул, что фестиваль продолжает сохранять историческую память и объединять поколения. В этом году особое внимание будет уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря Госфильмофонду зрители смогут увидеть фильмы о войне, включая редкие анимационные ленты, ориентированные как на взрослую аудиторию, так и на молодежь. На пресс-конференции были объявлены участники международной и российской конкурсных программ, полный состав жюри основного и российского конкурсов, а также деловая и образовательная программы фестиваля. По данным организаторов фестиваля, всего на участие в международном конкурсе подано 84 заявки из 34 стран мира, в конкурс короткометражного кино — 411 заявок из 17 государств, а в конкурс российских дебютов - 41 заявка. В международный конкурс вошли семь кинолент, представляющие Малайзию, Китай, США, Республику Корея, Японию, Таиланд, Канаду, Казахстан, Колумбию, Иран, Индию, Сингапур, Великобританию и Россию. В российском конкурсе - шесть отечественных кинодебютов.

https://ria.ru/20241211/kukharuk-1988591149.html

https://ria.ru/20241207/kukharuk-1987928818.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

малайзия

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россия, ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук, сергей соловьев (режиссер), эмир кустурица, малайзия, госфильмофонд рф