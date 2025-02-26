https://ria.ru/20250226/krasnojarsk-2001708885.html

Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Красноярске

Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Красноярске - РИА Новости, 26.02.2025

Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Красноярске

Более тысячи студентов и школьников принимают участие в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", который проходит в... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:34:00+03:00

2025-02-26T13:34:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Более тысячи студентов и школьников принимают участие в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", который проходит в Красноярске, сообщает пресс-служба министерства образования региона. По данным пресс-службы, мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". "В этом году в соревнованиях участвуют более тысячи человек: 700 студентов и 350 школьников. Ребята будут состязаться по 174 компетенциям на базе техникумов и колледжей края. Впервые в этом году представлены направления, связанные с цифровизацией производств: "Диспетчеризация технологических процессов", "Цифровая металлургия", "Цифровая метрология", "Цифровые возможности для бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы. Открывая чемпионат, глава министерства образования Красноярского края Светлана Маковская отметила, что регион входит в десятку регионов-лидеров в России по развитию движения "Профессионалы", и каждый год наши ребята привозят медали с национальных и международных чемпионатов. "На чемпионате демонстрируются высокие стандарты в области подготовки кадров по всем направлениям, исходя из потребностей бизнеса и работодателей. К региональному движению "Профессионалы" каждый год присоединяются все больше студентов и школьников, индустриальных партнеров и вузов. Благодаря этому подготовка специалистов для экономики края приобретает модель "Школа-колледж-вуз-предприятие", - сказала министр. В рамках соревнований в деловом выставочном центре "Сибирь" работает выставка, посвященная развитию важных федеральных и региональных проектов, таких как "Профессионалитет" и "Профессионалитет для всех". Краевой проект "Профессионалитет для всех" реализуется по поручению губернатора края Михаила Котюкова. Итоги чемпионата подведут 1 марта. Конкурсанты, успешно выступившие на соревнованиях, могут пройти стажировки или получить предложение о трудоустройстве на предприятиях и представлять край на национальных соревнованиях.

https://ria.ru/20240912/krasnoyarsk-1972213360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярск, красноярский край, россия, михаил котюков