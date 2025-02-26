https://ria.ru/20250226/koronavirus-2001628751.html

Академик РАН оценил опасность нового коронавируса для людей

Академик РАН оценил опасность нового коронавируса для людей - РИА Новости, 26.02.2025

Академик РАН оценил опасность нового коронавируса для людей

Новый коронавирус, обнаруженный в Китае у летучих мышей и имеющий потенциальным риск передачи человеку, пока не представляет видимой опасности для людей,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T07:22:00+03:00

2025-02-26T07:22:00+03:00

2025-02-26T07:22:00+03:00

китай

гонконг

сергей нетесов

российская академия наук

новосибирский государственный университет

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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НОВОСИБИРСК, 26 фев – РИА Новости. Новый коронавирус, обнаруженный в Китае у летучих мышей и имеющий потенциальным риск передачи человеку, пока не представляет видимой опасности для людей, считает заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов. Ранее гонконгское издание South China Morning Post сообщало, что группа китайских ученых обнаружила у летучих мышей новый коронавирус с потенциальным риском передачи от животных к человеку. Ученые впервые выявили новую разновидность вируса HKU5 у японского нетопыря в Гонконге, вирус относится к подроду мербековирусов, как, например, и вирус, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром (MERS). По данным ученых, выявленный вирус для заражения клеток способен связываться с человеческим ангиотензин-превращающим ферментом (ACE2), тем же рецептором, который используется вирусом Sars-CoV-2, вызывающим COVID-19. "Изучив первоисточники - статьи, опубликованные в феврале 2025 года в журналах Cell и Nature, - могу сказать, что обнаружение вируса HKU5-CoV-2, который является разновидностью вируса HKU5, - любопытный факт, но пока данный вирус видимой опасности для человека не представляет", - привели РИА Новости слова эксперта в пресс-службе НГУ. Ученый пояснил, что впервые вирус HKU5 был выявлен в Китае у летучих мышей еще в 2006 году. "В вышеуказанных статьях указано, что у одной из его разновидностей в белке S вроде бы есть участок связывания с теми же рецепторами клеток человека, что и у вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Однако до сих пор данный вирус не вызвал заболеваний ни у одного человека, хотя такая потенциальная возможность у него имеется. Впрочем, такая возможность есть у практически любого вируса животных", - сказал Нетесов. Он отметил, что летучие мыши, из организма которых выделен новый вирус, являются переносчиками сотен различных вирусов, но только единичные способны поражать людей. "А значит, и опасность вновь обнаруженного вируса для людей весьма сомнительна", - заключил он. Пресс-служба Роспотребнадзора ранее сообщила, что риск передачи от животных к человеку нового коронавируса, обнаруженного в Китае у летучих мышей, остается низким.

https://ria.ru/20250221/virus-2000707756.html

https://ria.ru/20250221/koronavirus-2000776232.html

китай

гонконг

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китай, гонконг, сергей нетесов, российская академия наук, новосибирский государственный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19