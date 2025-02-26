Академик РАН оценил опасность нового коронавируса для людей
Академик РАН Нетесов: коронавирус HKU5 пока не представляет опасности для людей
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Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 26 фев – РИА Новости. Новый коронавирус, обнаруженный в Китае у летучих мышей и имеющий потенциальным риск передачи человеку, пока не представляет видимой опасности для людей, считает заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов.
Ранее гонконгское издание South China Morning Post сообщало, что группа китайских ученых обнаружила у летучих мышей новый коронавирус с потенциальным риском передачи от животных к человеку. Ученые впервые выявили новую разновидность вируса HKU5 у японского нетопыря в Гонконге, вирус относится к подроду мербековирусов, как, например, и вирус, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром (MERS). По данным ученых, выявленный вирус для заражения клеток способен связываться с человеческим ангиотензин-превращающим ферментом (ACE2), тем же рецептором, который используется вирусом Sars-CoV-2, вызывающим COVID-19.
"Изучив первоисточники - статьи, опубликованные в феврале 2025 года в журналах Cell и Nature, - могу сказать, что обнаружение вируса HKU5-CoV-2, который является разновидностью вируса HKU5, - любопытный факт, но пока данный вирус видимой опасности для человека не представляет", - привели РИА Новости слова эксперта в пресс-службе НГУ.
Ученый пояснил, что впервые вирус HKU5 был выявлен в Китае у летучих мышей еще в 2006 году.
"В вышеуказанных статьях указано, что у одной из его разновидностей в белке S вроде бы есть участок связывания с теми же рецепторами клеток человека, что и у вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Однако до сих пор данный вирус не вызвал заболеваний ни у одного человека, хотя такая потенциальная возможность у него имеется. Впрочем, такая возможность есть у практически любого вируса животных", - сказал Нетесов.
Он отметил, что летучие мыши, из организма которых выделен новый вирус, являются переносчиками сотен различных вирусов, но только единичные способны поражать людей. "А значит, и опасность вновь обнаруженного вируса для людей весьма сомнительна", - заключил он.
Пресс-служба Роспотребнадзора ранее сообщила, что риск передачи от животных к человеку нового коронавируса, обнаруженного в Китае у летучих мышей, остается низким.
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21 февраля, 13:10