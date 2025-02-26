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Астана провела консультации с Киевом после украинской атаки на НПС - РИА Новости, 26.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:30 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/konsultatsii-2001779505.html
Астана провела консультации с Киевом после украинской атаки на НПС
Астана провела консультации с Киевом после украинской атаки на НПС - РИА Новости, 26.02.2025
Астана провела консультации с Киевом после украинской атаки на НПС
Астана провела консультации с Киевом после атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК), сообщил министр энергетики... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:30:00+03:00
2025-02-26T17:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Астана провела консультации с Киевом после атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК), сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, его слова приводит Informburo.kz."Консультации велись по дипломатическим каналам (с Украиной. – Прим. ред.)", — сказал министр.По словам Саткалиева, восстановлением объектов занимается само предприятие и его акционеры.НПС "Кропоткинская", расположенная в Краснодарском крае, 17 февраля подверглась атаке ВСУ. Как заявил в тот же день КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. "Транснефть" позднее уточнила, что беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями".Президент России Владимир Путин предупредил, что атака на КТК способна спровоцировать высокие цены на энергоносители на мировых рынках, и призвал акционеров поставить необходимое для восстановления работы оборудование, несмотря на санкции.В МИД России назвали удар по НПС попыткой расшатать взаимовыгодную международную кооперацию в сфере энергетической безопасности.Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.
https://ria.ru/20250226/ukraina-2001724568.html
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казахстан, украина, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Казахстан, Украина, В мире, Россия
Астана провела консультации с Киевом после украинской атаки на НПС

Казахстан провел консультации с Украиной после атаки ВСУ на станцию КТК

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Астана провела консультации с Киевом после атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК), сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, его слова приводит Informburo.kz.
"Консультации велись по дипломатическим каналам (с Украиной. – Прим. ред.)", — сказал министр.
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Вчера, 14:43
По словам Саткалиева, восстановлением объектов занимается само предприятие и его акционеры.
НПС "Кропоткинская", расположенная в Краснодарском крае, 17 февраля подверглась атаке ВСУ. Как заявил в тот же день КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. "Транснефть" позднее уточнила, что беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями".
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Президент России Владимир Путин предупредил, что атака на КТК способна спровоцировать высокие цены на энергоносители на мировых рынках, и призвал акционеров поставить необходимое для восстановления работы оборудование, несмотря на санкции.
В МИД России назвали удар по НПС попыткой расшатать взаимовыгодную международную кооперацию в сфере энергетической безопасности.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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