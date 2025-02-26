https://ria.ru/20250226/kompanii-2001781901.html

Компаниям, финансировавшим ВСУ, хотят запретить возвращаться в Россию

Компаниям, финансировавшим ВСУ, хотят запретить возвращаться в Россию - РИА Новости, 26.02.2025

Компаниям, финансировавшим ВСУ, хотят запретить возвращаться в Россию

Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о запрете иностранным компаниям, которые финансировали ВСУ, вести деятельность на территории... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T17:44:00+03:00

2025-02-26T17:44:00+03:00

2025-02-26T17:44:00+03:00

госдума рф

вооруженные силы украины

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о запрете иностранным компаниям, которые финансировали ВСУ, вести деятельность на территории России, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Иностранные компании, которые финансировали вооруженные силы Украины или другие организации, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации, не будут иметь права вести какую-либо деятельность на территории Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20250226/kompanii-2001518313.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, вооруженные силы украины, экономика