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Компаниям, финансировавшим ВСУ, хотят запретить возвращаться в Россию - РИА Новости, 26.02.2025
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17:44 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/kompanii-2001781901.html
Компаниям, финансировавшим ВСУ, хотят запретить возвращаться в Россию
Компаниям, финансировавшим ВСУ, хотят запретить возвращаться в Россию - РИА Новости, 26.02.2025
Компаниям, финансировавшим ВСУ, хотят запретить возвращаться в Россию
Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о запрете иностранным компаниям, которые финансировали ВСУ, вести деятельность на территории... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:44:00+03:00
2025-02-26T17:44:00+03:00
госдума рф
вооруженные силы украины
экономика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о запрете иностранным компаниям, которые финансировали ВСУ, вести деятельность на территории России, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Иностранные компании, которые финансировали вооруженные силы Украины или другие организации, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации, не будут иметь права вести какую-либо деятельность на территории Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20250226/kompanii-2001518313.html
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госдума рф, вооруженные силы украины, экономика
Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Экономика
Компаниям, финансировавшим ВСУ, хотят запретить возвращаться в Россию

В Госдуму внесут проект о запрете возврата компаниям, финансировавшим ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о запрете иностранным компаниям, которые финансировали ВСУ, вести деятельность на территории России, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Иностранные компании, которые финансировали вооруженные силы Украины или другие организации, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации, не будут иметь права вести какую-либо деятельность на территории Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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Госдума РФВооруженные силы УкраиныЭкономика
 
 
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