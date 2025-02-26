https://ria.ru/20250226/kompanii-2001781901.html
Компаниям, финансировавшим ВСУ, хотят запретить возвращаться в Россию
Компаниям, финансировавшим ВСУ, хотят запретить возвращаться в Россию - РИА Новости, 26.02.2025
Компаниям, финансировавшим ВСУ, хотят запретить возвращаться в Россию
Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о запрете иностранным компаниям, которые финансировали ВСУ, вести деятельность на территории... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:44:00+03:00
2025-02-26T17:44:00+03:00
2025-02-26T17:44:00+03:00
госдума рф
вооруженные силы украины
экономика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о запрете иностранным компаниям, которые финансировали ВСУ, вести деятельность на территории России, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Иностранные компании, которые финансировали вооруженные силы Украины или другие организации, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации, не будут иметь права вести какую-либо деятельность на территории Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20250226/kompanii-2001518313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, вооруженные силы украины, экономика
Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Экономика
Компаниям, финансировавшим ВСУ, хотят запретить возвращаться в Россию
В Госдуму внесут проект о запрете возврата компаниям, финансировавшим ВСУ