https://ria.ru/20250226/kompanii-2001518313.html

Возврат западных компаний опасен для России

Возврат западных компаний опасен для России - РИА Новости, 26.02.2025

Возврат западных компаний опасен для России

Резкая смена риторики США в отношении России и Украины заставляет верить новостям о желании западных компаний поскорее вернуться обратно на российский рынок... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T08:00:00+03:00

2025-02-26T08:00:00+03:00

2025-02-26T08:06:00+03:00

аналитика

экономика

россия

импортозамещение

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Резкая смена риторики США в отношении России и Украины заставляет верить новостям о желании западных компаний поскорее вернуться обратно на российский рынок. Однако встает серьезный вопрос: нужны ли России эти самые западные игроки, которые в 2022 году бросили наш рынок?На самом деле не все западные компании захотят вернуться к нам на любых условиях. В свою очередь, и Россия не ждет всех с распростертыми объятиями. К тому же европейские политики пока не смягчились так, как американские, и даже продолжают вводить санкции против России, которые придумали и обсуждали уже давно.Возвращаться не захотят те, у кого и до 2022-го не получился по разным причинам бизнес. В частности, у американского Ford все стало сильно плохо еще за несколько лет до начала СВО. Американский автоконцерн совершил ряд рыночных ошибок — и его некогда популярные автомобили фактически перестали покупать. Понятно, что теперь ему тоже незачем возвращаться в Россию. В отличие, например, от корпорации Renault, которая и долей в "АвтоВАЗе" владела, и свои модели неплохо производила и продавала, получая до трети глобальной выручки из России.Честно говоря, "АвтоВАЗу" пришлось несладко и ему по-прежнему нужны западные технологии и западная электроника. Автомобиль без подушек безопасности в 2025 году — это все-таки не норма. У западных компаний есть то, что помогло бы "АвтоВАЗу" выжить. А у нас есть прекрасный рынок сбыта для западных машин.Однако стоит ли пускать массово все автомобильные бренды, кто хочет на наш рынок? Тем более что некоторые заводы, оставленные западными компаниями, уже заняты китайскими и отечественными производствами. Скорее всего, зарубежные автоконцерны начнут с банального импорта своих моделей (как только геополитически это станет возможным). Но здесь они столкнутся с выросшим утильсбором, который продолжит расти. По сути, это завуалированные пошлины для импортных машин, которые будут делать их очень дорогими. Победят модели, которые собираются на российской территории, так как утильсбор в их цену не будет включен. Чем выше он будет, тем больше появится желающих вернуться в Россию и собирать машины здесь. В противном случае масштабировать бизнес и продажи вряд ли получится. Вероятно, полный набор западных брендов в России не закрепится как раньше, но наряду с китайцами могут вернуться модели Renault, а также корейские Hyundai с Kia и японская Toyota. К французам может быть лояльность из-за долгой поддержки "АвтоВАЗа", а корейцы и японцы сильно хотят новые старые рынки сбыта.Похожая ситуация и в авиационной промышленности: у западных игроков есть то, что нужно нам, а у России есть то, что нужно им. Но имеется и большая разница: технологическое отставание России в автомобильной промышленности очевидно, тогда как в авиационной промышленности мы вплотную подошли к прямой конкуренции с Boeing и Airbus. Как только в 2026-м наши авиакомпании получат первые полностью отечественные МС-21 (а это тип самых массовых для полетов воздушных судов), Россия станет полноценным реальным соперником США и ЕС. Boeing и Airbus точно не хотят помогать расцвету России как третьей авиационной державы в мире. С другой стороны, им позарез нужен наш титан великолепного качества. А нам все-таки нужны если не их самолеты, то хотя бы комплектующие и детали для уже летающих американских и европейских лайнеров.Но на самом деле нам нужны и их самолеты (лучше подержанные), потому что ожидаемый выпуск МС-21 будет все-таки сильно отставать от потребностей рынка по замене западных бортов на отечественные. Сейчас еще и список маршрутов начнет быстро расти. Главное, чтобы допуск западных самолетов на российский рынок был отрегулирован так, чтобы это не отбило желание российских авиакомпаний покупать МС-21 и снижать долю западных лайнеров в своем парке.У России, кроме титана и рынка сбыта, есть еще один авиационный козырь в рукаве — это допуск к пролетам над Сибирью. С началом СВО западным авиакомпаниям запретили там летать, и это сильно ударило по их бизнесу. При полетах в Азию им пришлось делать большой крюк, что существенно удлинило время и стоимость полета. В итоге пассажиры, желающие попасть в Азию, стали выбирать азиатские авиакомпании, которые по-прежнему могут летать через Россию. Поэтому торг по авиационной промышленности будет очень непростым.В нефтяной сфере ситуация еще более сложная и напряженная. И она останется такой даже после подписания мира по Украине. Западные нефтегазовые компании вряд ли захотят вернуться в совместные предприятия в России, из которых вышли. Хотя деньги за свои доли и дивиденды от своих активов забрать, конечно, будут не против. Но деньги от проданных их долей в наших СП хранятся на специальных счетах типа С, то есть, по сути, у государства. Это немаленькие суммы, и просто так их Россия вряд ли отдаст. Только в обмен на что-то стоящее — например, на технологии для добычи углеводородов на шельфе и трудноизвлекаемой нефти, а также по строительству крупнотоннажных заводов по производству СПГ. Однако вряд ли Запад поделится этими ценными опытом и знаниями, поскольку в сфере углеводородов Россия является прямым конкурентом США. Если в нефтегазовой сфере и будут сняты американские санкции, то точно в самую последнюю очередь. К 2028 году мощности по сжижению газа в Соединенных Штатах удвоятся, так зачем им помогать России наращивать производство и экспорт своего газа, будь то трубопроводный газ или СПГ? Скорее всего, средства, которые лежат на специальных счетах типа С, будут обмениваться на замороженные наши активы за рубежом, в том числе активы в нефтегазовой сфере.Вот в финансовом секторе снятие санкций возможно, причем в первую очередь. В скором возвращении Visa и Mastercard точно мало кто сомневается. Снятие финансовых барьеров станет обоюдовыгодным решением. Трамп, со своей стороны, уберет давление на доллар, потому что все эти финансовые санкции против России, осложняющие торговлю, вкупе с торговой войной с Китаем сильно подрывали доверие к доллару и заставляли страны переходить на торговлю в юанях и национальных валютах. Особенно сильно Трамп испугался возможного создания единой валюты стран БРИКС. Ну а для России снятие финансовых санкций облегчит разом все экспортно-импортные операции, снизит издержки, уберет посредников и кучу проблем. Зарубежные операции станут доступны всем — от государства до граждан страны. Однако опасно возвращаться к столь же сильной зависимости от финансовых инструментов Запада, что была раньше. И здесь опять же государству придется придумать механизмы защиты от возврата доллара, чтобы достижения за прошедшие три года не канули в Лету.Самый простой и быстрый возврат западных брендов возможен, вероятно, в сфере красоты, розничной торговли и общепита. Места в торговых центрах, скорее всего, найдутся.Но есть еще один фактор, который будет сильно тормозить массовый возврат западных компаний в Россию. Это риск того, что через четыре года на смену Трампу в Белый дом придут демократы и отношения с нами снова рухнут в тартарары. Для Москвы это тоже риск, который должен стимулировать российские власти продолжать выбранный курс на импортозамещение и экономическую независимость, для чего потребуется придумать ограничивающие меры на вход западного бизнеса.

https://ria.ru/20250225/gosduma-2001409393.html

https://ria.ru/20250124/ms-21-1995345525.html

https://ria.ru/20241225/sng-1991238157.html

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аналитика, экономика, россия, импортозамещение