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Медведев рассказал о планах России и КНДР по развитию торговли - РИА Новости, 26.02.2025
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16:30 26.02.2025 (обновлено: 17:57 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/kndr-2001758883.html
Медведев рассказал о планах России и КНДР по развитию торговли
Медведев рассказал о планах России и КНДР по развитию торговли - РИА Новости, 26.02.2025
Медведев рассказал о планах России и КНДР по развитию торговли
Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика рассчитывают придать серьёзный импульс развитию торгово-экономической кооперации, заявил заместитель... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:30:00+03:00
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россия
дмитрий медведев
единая россия
в мире
кндр (северная корея)
экономика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика рассчитывают придать серьёзный импульс развитию торгово-экономической кооперации, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев провёл встречу с членом Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарём ЦК ТПК, председателем Центральной ревизионной комиссии ЦК ТПК, заведующим Отделом кадров ЦК ТПК Ли Хи Ёном. "Рассчитываем придать серьёзный импульс и развитию торгово-экономической кооперации", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте". Кроме того, Медведев отметил, что стороны уделяют большое внимание укреплению диалога между партией "Единая Россия" и ТПК. "Он должен стать неотъемлемой частью межгосударственных связей России и КНДР. Серьёзный шаг на этом пути – подписанный Протокол о расширении и об углублении сотрудничества на 2025–2027 годы", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20250226/medvedev-2001758124.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия, в мире, кндр (северная корея), экономика
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире, КНДР (Северная Корея), Экономика
Медведев рассказал о планах России и КНДР по развитию торговли

Медведев: Россия и КНДР намерены развивать торгово-экономические кооперации

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ён во время встречи
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ён во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ён во время встречи
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика рассчитывают придать серьёзный импульс развитию торгово-экономической кооперации, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев провёл встречу с членом Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарём ЦК ТПК, председателем Центральной ревизионной комиссии ЦК ТПК, заведующим Отделом кадров ЦК ТПК Ли Хи Ёном.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ён во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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"Рассчитываем придать серьёзный импульс и развитию торгово-экономической кооперации", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Кроме того, Медведев отметил, что стороны уделяют большое внимание укреплению диалога между партией "Единая Россия" и ТПК.
"Он должен стать неотъемлемой частью межгосударственных связей России и КНДР. Серьёзный шаг на этом пути – подписанный Протокол о расширении и об углублении сотрудничества на 2025–2027 годы", - добавил Медведев.
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияВ миреКНДР (Северная Корея)Экономика
 
 
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