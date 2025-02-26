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Медведев рассказал о планах России и КНДР по развитию торговли
Медведев рассказал о планах России и КНДР по развитию торговли - РИА Новости, 26.02.2025
Медведев рассказал о планах России и КНДР по развитию торговли
Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика рассчитывают придать серьёзный импульс развитию торгово-экономической кооперации, заявил заместитель... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:30:00+03:00
2025-02-26T16:30:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика рассчитывают придать серьёзный импульс развитию торгово-экономической кооперации, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев провёл встречу с членом Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарём ЦК ТПК, председателем Центральной ревизионной комиссии ЦК ТПК, заведующим Отделом кадров ЦК ТПК Ли Хи Ёном. "Рассчитываем придать серьёзный импульс и развитию торгово-экономической кооперации", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте". Кроме того, Медведев отметил, что стороны уделяют большое внимание укреплению диалога между партией "Единая Россия" и ТПК. "Он должен стать неотъемлемой частью межгосударственных связей России и КНДР. Серьёзный шаг на этом пути – подписанный Протокол о расширении и об углублении сотрудничества на 2025–2027 годы", - добавил Медведев.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, в мире, кндр (северная корея), экономика
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире, КНДР (Северная Корея), Экономика
Медведев рассказал о планах России и КНДР по развитию торговли
Медведев: Россия и КНДР намерены развивать торгово-экономические кооперации