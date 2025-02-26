В КНР ответили на санкции Канады в отношении китайских компаний
Минкоммерции Китая призвало Канаду прекратить ошибочную практику в виде санкций
© Getty Images / VCGФлаги Китая в Пекине
© Getty Images / VCG
Флаги Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 фев – РИА Новости. Китай примет меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, заявили в министерстве коммерции КНР на фоне введения Канадой санкций в отношении ряда китайских юридических лиц.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России. Под санкции попали также 20 юридических лиц из Китая.
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"Китайская сторона призывает Канаду немедленно прекратить свою ошибочную практику. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - говорится в заявлении минкоммерции КНР.
В ведомстве подчеркнули, что односторонние санкции Канады подрывают международные торгово-экономические правила и порядок, а также наносят ущерб безопасности и стабильности глобальной цепочки производства и поставок.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя санкции Канады, ранее заявил, что Китай всегда был привержен политическому урегулированию кризиса на Украине и никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон.
Дипломат подчеркивал, что "Китай строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, а масштабы и меры экспортного контроля Китая в отношении беспилотных летательных аппаратов являются самыми строгими в мире".
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