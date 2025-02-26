https://ria.ru/20250226/kitaj-2001635287.html

В КНР ответили на санкции Канады в отношении китайских компаний

В КНР ответили на санкции Канады в отношении китайских компаний - РИА Новости, 26.02.2025

В КНР ответили на санкции Канады в отношении китайских компаний

Китай примет меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, заявили в министерстве коммерции КНР на фоне введения Канадой санкций в... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T08:40:00+03:00

2025-02-26T08:40:00+03:00

2025-02-26T13:50:00+03:00

в мире

китай

канада

оттава

джастин трюдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001712293_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_7e625feac0bc30ec479e8ec3d2ad9e5b.jpg

ПЕКИН, 26 фев – РИА Новости. Китай примет меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, заявили в министерстве коммерции КНР на фоне введения Канадой санкций в отношении ряда китайских юридических лиц. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России. Под санкции попали также 20 юридических лиц из Китая. "Китайская сторона призывает Канаду немедленно прекратить свою ошибочную практику. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - говорится в заявлении минкоммерции КНР. В ведомстве подчеркнули, что односторонние санкции Канады подрывают международные торгово-экономические правила и порядок, а также наносят ущерб безопасности и стабильности глобальной цепочки производства и поставок. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя санкции Канады, ранее заявил, что Китай всегда был привержен политическому урегулированию кризиса на Украине и никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон. Дипломат подчеркивал, что "Китай строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, а масштабы и меры экспортного контроля Китая в отношении беспилотных летательных аппаратов являются самыми строгими в мире".

https://ria.ru/20241219/kitaj-1990034250.html

https://ria.ru/20241222/sanktsii-1990698523.html

китай

канада

оттава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, канада, оттава, джастин трюдо