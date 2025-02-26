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В КНР ответили на санкции Канады в отношении китайских компаний - РИА Новости, 26.02.2025
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08:40 26.02.2025 (обновлено: 13:50 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/kitaj-2001635287.html
В КНР ответили на санкции Канады в отношении китайских компаний
В КНР ответили на санкции Канады в отношении китайских компаний - РИА Новости, 26.02.2025
В КНР ответили на санкции Канады в отношении китайских компаний
Китай примет меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, заявили в министерстве коммерции КНР на фоне введения Канадой санкций в... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:40:00+03:00
2025-02-26T13:50:00+03:00
в мире
китай
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оттава
джастин трюдо
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ПЕКИН, 26 фев – РИА Новости. Китай примет меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, заявили в министерстве коммерции КНР на фоне введения Канадой санкций в отношении ряда китайских юридических лиц. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России. Под санкции попали также 20 юридических лиц из Китая. "Китайская сторона призывает Канаду немедленно прекратить свою ошибочную практику. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - говорится в заявлении минкоммерции КНР. В ведомстве подчеркнули, что односторонние санкции Канады подрывают международные торгово-экономические правила и порядок, а также наносят ущерб безопасности и стабильности глобальной цепочки производства и поставок. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя санкции Канады, ранее заявил, что Китай всегда был привержен политическому урегулированию кризиса на Украине и никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон. Дипломат подчеркивал, что "Китай строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, а масштабы и меры экспортного контроля Китая в отношении беспилотных летательных аппаратов являются самыми строгими в мире".
https://ria.ru/20241219/kitaj-1990034250.html
https://ria.ru/20241222/sanktsii-1990698523.html
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в мире, китай, канада, оттава, джастин трюдо
В мире, Китай, Канада, Оттава, Джастин Трюдо
В КНР ответили на санкции Канады в отношении китайских компаний

Минкоммерции Китая призвало Канаду прекратить ошибочную практику в виде санкций

© Getty Images / VCGФлаги Китая в Пекине
Флаги Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Getty Images / VCG
Флаги Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 фев – РИА Новости. Китай примет меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, заявили в министерстве коммерции КНР на фоне введения Канадой санкций в отношении ряда китайских юридических лиц.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России. Под санкции попали также 20 юридических лиц из Китая.
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Китай защитит компании после их внесения в пакет антироссийских санкций
19 декабря 2024, 05:43
"Китайская сторона призывает Канаду немедленно прекратить свою ошибочную практику. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - говорится в заявлении минкоммерции КНР.
В ведомстве подчеркнули, что односторонние санкции Канады подрывают международные торгово-экономические правила и порядок, а также наносят ущерб безопасности и стабильности глобальной цепочки производства и поставок.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя санкции Канады, ранее заявил, что Китай всегда был привержен политическому урегулированию кризиса на Украине и никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон.
Дипломат подчеркивал, что "Китай строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, а масштабы и меры экспортного контроля Китая в отношении беспилотных летательных аппаратов являются самыми строгими в мире".
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Китай ввел санкции против двух канадских компаний и их сотрудников
22 декабря 2024, 13:23
 
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