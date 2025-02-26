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В Киеве прошла акция протеста против соглашения с США по редким металлам - РИА Новости, 26.02.2025
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12:56 26.02.2025 (обновлено: 14:39 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/kiev-2001695011.html
В Киеве прошла акция протеста против соглашения с США по редким металлам
В Киеве прошла акция протеста против соглашения с США по редким металлам - РИА Новости, 26.02.2025
В Киеве прошла акция протеста против соглашения с США по редким металлам
Активисты устроили у здания американского посольства в Киеве акцию протеста против подписания соглашения между Украиной и США по редкоземельным металлам,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:56:00+03:00
2025-02-26T14:39:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев — РАИ Новости. Активисты устроили у здания американского посольства в Киеве акцию протеста против подписания соглашения между Украиной и США по редкоземельным металлам, передает агентство УНИАН."Перед посольством США в Киеве проходит немногочисленный протест против "кабального соглашения о добыче полезных ископаемых на Украине". Протестующие требуют отсрочить подписание подобных соглашений до конца войны и добавить в них гарантии безопасности", — говорится в публикации.На опубликованном агентством видео одна из протестующих заявила, что президенту Дональду Трампу нельзя доверять, потому что "он трижды отрекся" от Украины. Около посольства дежурит полиция. Накануне британская газета Financial Times написала, что Киев согласился на новые условия сделки с США. В частности, Штаты отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов, однако не упоминаются в документе и "гарантии безопасности", на которых настаивают украинские власти. По сведениям газеты, Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон на церемонию подписания соглашения в ближайшие недели. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника утверждает, что это может случиться 28 февраля.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001606914.html
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в мире, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В Киеве прошла акция протеста против соглашения с США по редким металлам

У посольства США в Киеве прошла акция против сделки по редкоземельным металлам

© Фото : УНИАНМитинг у здания посольства США в Киеве
Митинг у здания посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : УНИАН
Митинг у здания посольства США в Киеве
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МОСКВА, 26 фев — РАИ Новости. Активисты устроили у здания американского посольства в Киеве акцию протеста против подписания соглашения между Украиной и США по редкоземельным металлам, передает агентство УНИАН.
"Перед посольством США в Киеве проходит немногочисленный протест против "кабального соглашения о добыче полезных ископаемых на Украине". Протестующие требуют отсрочить подписание подобных соглашений до конца войны и добавить в них гарантии безопасности", — говорится в публикации.
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На опубликованном агентством видео одна из протестующих заявила, что президенту Дональду Трампу нельзя доверять, потому что "он трижды отрекся" от Украины. Около посольства дежурит полиция.
Накануне британская газета Financial Times написала, что Киев согласился на новые условия сделки с США. В частности, Штаты отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов, однако не упоминаются в документе и "гарантии безопасности", на которых настаивают украинские власти. По сведениям газеты, Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон на церемонию подписания соглашения в ближайшие недели. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника утверждает, что это может случиться 28 февраля.
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