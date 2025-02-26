Землякова встретилась с юным математиком из Химок
Землякова встретилась с победителем зарубежных олимпиад по математике Часовских
© Фото предоставлено Администрацией городского округа Химки Землякова встретилась с юным математиком из Химок
© Фото предоставлено Администрацией городского округа Химки
Землякова встретилась с юным математиком из Химок
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Временно исполняющая полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова встретилась с учеником школы №14, победителем международных олимпиад по математике Иваном Часовских, сообщает пресс-служба администрации округа.
В составе сборной России в феврале 2025 года Часовских принял участие в XVI Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, которая проходила в Бухаресте. На соревнованиях он завоевал золотую медаль. На 65-й Международной математической олимпиаде (IMO-2024) молодой химчанин выиграл "золото", показав по итогам соревнований второй результат в мире.
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"Поговорили о планах. Уже в этом году Ваня заканчивает школу и планирует поступать в Московский физико-технический институт. Мечтает стать ученым. Главная поддержка для мальчика – его родители. Именно они самые главные учителя и наставники", – приводит пресс-служба слова Земляковой.