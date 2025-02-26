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Землякова встретилась с юным математиком из Химок - РИА Новости, 26.02.2025
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14:59 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/khimki-2001726914.html
Землякова встретилась с юным математиком из Химок
Землякова встретилась с юным математиком из Химок - РИА Новости, 26.02.2025
Землякова встретилась с юным математиком из Химок
Временно исполняющая полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова встретилась с учеником школы №14, победителем международных олимпиад по математике РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:59:00+03:00
2025-02-26T14:59:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Временно исполняющая полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова встретилась с учеником школы №14, победителем международных олимпиад по математике Иваном Часовских, сообщает пресс-служба администрации округа. В составе сборной России в феврале 2025 года Часовских принял участие в XVI Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, которая проходила в Бухаресте. На соревнованиях он завоевал золотую медаль. На 65-й Международной математической олимпиаде (IMO-2024) молодой химчанин выиграл "золото", показав по итогам соревнований второй результат в мире. "Поговорили о планах. Уже в этом году Ваня заканчивает школу и планирует поступать в Московский физико-технический институт. Мечтает стать ученым. Главная поддержка для мальчика – его родители. Именно они самые главные учителя и наставники", – приводит пресс-служба слова Земляковой.
https://ria.ru/20250225/khimki-2001560680.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Землякова встретилась с юным математиком из Химок

Землякова встретилась с победителем зарубежных олимпиад по математике Часовских

© Фото предоставлено Администрацией городского округа Химки Землякова встретилась с юным математиком из Химок
Землякова встретилась с юным математиком из Химок - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото предоставлено Администрацией городского округа Химки
Землякова встретилась с юным математиком из Химок
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Временно исполняющая полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова встретилась с учеником школы №14, победителем международных олимпиад по математике Иваном Часовских, сообщает пресс-служба администрации округа.
В составе сборной России в феврале 2025 года Часовских принял участие в XVI Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, которая проходила в Бухаресте. На соревнованиях он завоевал золотую медаль. На 65-й Международной математической олимпиаде (IMO-2024) молодой химчанин выиграл "золото", показав по итогам соревнований второй результат в мире.
Более 20 дворов в подмосковных Химках обновят в 2025 году - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Более 20 дворов в подмосковных Химках обновят в 2025 году
25 февраля, 18:12
"Поговорили о планах. Уже в этом году Ваня заканчивает школу и планирует поступать в Московский физико-технический институт. Мечтает стать ученым. Главная поддержка для мальчика – его родители. Именно они самые главные учителя и наставники", – приводит пресс-служба слова Земляковой.
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
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