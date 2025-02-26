https://ria.ru/20250226/khezbolla-2001826913.html

ЦАХАЛ ликвидировала боевика "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ ликвидировала боевика "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 26.02.2025

ЦАХАЛ ликвидировала боевика "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила боевика контрабандистского подразделения шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила в среду пресс-служба армии. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T22:27:00+03:00

2025-02-26T22:27:00+03:00

2025-02-26T22:27:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила боевика контрабандистского подразделения шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила в среду пресс-служба армии. "Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли точечный удар по террорист "Хезболлах" из подразделения 4400 в районе Эль-Касра в Ливане" , - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что радикал неоднократно нарушал режим прекращения огня между Израилем и Ливаном. Он также поставлял движению оружие. Уточняется, что боевика ликвидировали "во время планирования очередных контрабандных операций". В сообщении также говорится, что подразделение 4400 "Хезболлах" занимается контрабандой оружия, тем самым подвергая опасности безопасность еврейского государства и нарушая соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем. В конце ноября 2024 года при посредничестве США и Франции было заключено соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем сроком на 60 дней. По условиям соглашения ливанская армия и миротворцы ООН должны занять всю южную границу страны, оттеснив шиитское движение "Хезболлах" за реку Литани. Израиль в свою очередь должен был вывести все свои войска с юга Ливана до 27 января, однако позже власти Ливана при посредничестве США согласились продлить действие условий соглашения до 18 февраля. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ останется на пяти позициях в буферной зоне.

https://ria.ru/20250226/gaza-2001795226.html

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