Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ ликвидировала боевика "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/khezbolla-2001826913.html
ЦАХАЛ ликвидировала боевика "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ ликвидировала боевика "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 26.02.2025
ЦАХАЛ ликвидировала боевика "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила боевика контрабандистского подразделения шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила в среду пресс-служба армии. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T22:27:00+03:00
2025-02-26T22:27:00+03:00
в мире
ливан
израиль
сша
исраэль кац
хезболла
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988835639_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d5ea5989e1c996ac26429d5277f9c41.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила боевика контрабандистского подразделения шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила в среду пресс-служба армии. "Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли точечный удар по террорист "Хезболлах" из подразделения 4400 в районе Эль-Касра в Ливане" , - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что радикал неоднократно нарушал режим прекращения огня между Израилем и Ливаном. Он также поставлял движению оружие. Уточняется, что боевика ликвидировали "во время планирования очередных контрабандных операций". В сообщении также говорится, что подразделение 4400 "Хезболлах" занимается контрабандой оружия, тем самым подвергая опасности безопасность еврейского государства и нарушая соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем. В конце ноября 2024 года при посредничестве США и Франции было заключено соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем сроком на 60 дней. По условиям соглашения ливанская армия и миротворцы ООН должны занять всю южную границу страны, оттеснив шиитское движение "Хезболлах" за реку Литани. Израиль в свою очередь должен был вывести все свои войска с юга Ливана до 27 января, однако позже власти Ливана при посредничестве США согласились продлить действие условий соглашения до 18 февраля. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ останется на пяти позициях в буферной зоне.
https://ria.ru/20250226/gaza-2001795226.html
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001709114.html
ливан
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988835639_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2e2d719afbe4b185f5890f5b88dc2065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, сша, исраэль кац, хезболла, оон
В мире, Ливан, Израиль, США, Исраэль Кац, Хезболла, ООН
ЦАХАЛ ликвидировала боевика "Хезболлы" в Ливане

Израильская армия ликвидировала боевика движения "Хезболла" в Ливане

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила боевика контрабандистского подразделения шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила в среду пресс-служба армии.
"Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли точечный удар по террорист "Хезболлах" из подразделения 4400 в районе Эль-Касра в Ливане" , - говорится в сообщении.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Израиле подтвердили договоренность о передаче тел заложников из Газы
Вчера, 18:39
В пресс-службе добавили, что радикал неоднократно нарушал режим прекращения огня между Израилем и Ливаном. Он также поставлял движению оружие. Уточняется, что боевика ликвидировали "во время планирования очередных контрабандных операций".
В сообщении также говорится, что подразделение 4400 "Хезболлах" занимается контрабандой оружия, тем самым подвергая опасности безопасность еврейского государства и нарушая соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем.
В конце ноября 2024 года при посредничестве США и Франции было заключено соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем сроком на 60 дней. По условиям соглашения ливанская армия и миротворцы ООН должны занять всю южную границу страны, оттеснив шиитское движение "Хезболлах" за реку Литани. Израиль в свою очередь должен был вывести все свои войска с юга Ливана до 27 января, однако позже власти Ливана при посредничестве США согласились продлить действие условий соглашения до 18 февраля. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ останется на пяти позициях в буферной зоне.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Россия призвала Израиль и ХАМАС соблюдать договоренности
Вчера, 13:36
 
В миреЛиванИзраильСШАИсраэль КацХезболлаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала