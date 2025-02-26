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Советник Трампа опроверг данные о планах исключить Канаду из разведальянса - РИА Новости, 26.02.2025
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05:29 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/kanada-2001621359.html
Советник Трампа опроверг данные о планах исключить Канаду из разведальянса
Советник Трампа опроверг данные о планах исключить Канаду из разведальянса - РИА Новости, 26.02.2025
Советник Трампа опроверг данные о планах исключить Канаду из разведальянса
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро опроверг сообщения СМИ о том, что в США якобы обсуждают возможность... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T05:29:00+03:00
2025-02-26T05:29:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро опроверг сообщения СМИ о том, что в США якобы обсуждают возможность исключения Канады из разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes). Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Наварро предлагает Трампу перестать делиться с Канадой разведданными и исключить её из международного объединения "Пять глаз", в который входят США, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия. "Я считаю, что мы никогда не должны комментировать какие-либо истории, ссылающиеся на анонимные источники... Мы никогда не поставим под угрозу нашу национальную безопасность с союзниками, как Канада", - заявил Наварро, его комментарий был опубликован Белым домом в соцсети Х. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 8 февраля заявил на экономическом саммите с США в Торонто, что считает притязания Трампа на канадскую территорию реальными. Ранее Трамп называл Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. А американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий в администрации Трампа департамент эффективности государственного управления (DOGE), называл Трюдо "девочкой" и заявлял, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост.
https://ria.ru/20250226/kanada-2001608266.html
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в мире, канада, новая зеландия, сша, дональд трамп, джастин трюдо, илон маск
В мире, Канада, Новая Зеландия, США, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Илон Маск
Советник Трампа опроверг данные о планах исключить Канаду из разведальянса

Советник Трампа Наварро: Канаду не исключат из альянса "Пять глаз"

© AP Photo / Evan VucciПитер Наварро
Питер Наварро - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Питер Наварро. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро опроверг сообщения СМИ о том, что в США якобы обсуждают возможность исключения Канады из разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes).
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Наварро предлагает Трампу перестать делиться с Канадой разведданными и исключить её из международного объединения "Пять глаз", в который входят США, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия.
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"Я считаю, что мы никогда не должны комментировать какие-либо истории, ссылающиеся на анонимные источники... Мы никогда не поставим под угрозу нашу национальную безопасность с союзниками, как Канада", - заявил Наварро, его комментарий был опубликован Белым домом в соцсети Х.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 8 февраля заявил на экономическом саммите с США в Торонто, что считает притязания Трампа на канадскую территорию реальными.
Ранее Трамп называл Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. А американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий в администрации Трампа департамент эффективности государственного управления (DOGE), называл Трюдо "девочкой" и заявлял, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост.
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В миреКанадаНовая ЗеландияСШАДональд ТрампДжастин ТрюдоИлон Маск
 
 
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