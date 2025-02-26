https://ria.ru/20250226/kamchatka-2001619288.html

На Камчатке арестовали женщину, подозреваемую в убийстве 5-летней дочери

На Камчатке арестовали женщину, подозреваемую в убийстве 5-летней дочери - РИА Новости, 26.02.2025

На Камчатке арестовали женщину, подозреваемую в убийстве 5-летней дочери

Суд на Камчатке взял под стражу местную жительницу, подозреваемую в убийстве с особой жестокостью пятилетней дочери, сообщает пресс-служба управления СК России... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T04:56:00+03:00

2025-02-26T04:56:00+03:00

2025-02-26T04:56:00+03:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 фев – РИА Новости. Суд на Камчатке взял под стражу местную жительницу, подозреваемую в убийстве с особой жестокостью пятилетней дочери, сообщает пресс-служба управления СК России по Камчатскому краю. "Петропавловск-Камчатским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 44-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью)", - говорится в сообщении. По версии следствия, женщина в период с марта 2024 года по январь 2025 года систематически лишала ребенка, у которого было врожденное заболевание, полноценного питания, не соблюдала медицинские рекомендации. Это привело к крайнему истощению девочки и последующему воспалению легких. В результате ребенок умер в больнице. Под стражей по решению суда подозреваемая проведет два месяца. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20250225/arzamas-2001581750.html

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