https://ria.ru/20250226/kaliningrad-2001824439.html

В Калининграде задержали поджигателей вышки сотовой связи

В Калининграде задержали поджигателей вышки сотовой связи - РИА Новости, 26.02.2025

В Калининграде задержали поджигателей вышки сотовой связи

Подозреваемые в попытке поджога по заданию Украины вышки сотовой связи задержаны в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T22:10:00+03:00

2025-02-26T22:10:00+03:00

2025-02-26T22:10:00+03:00

происшествия

россия

украина

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 26 фев - РИА Новости. Подозреваемые в попытке поджога по заданию Украины вышки сотовой связи задержаны в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. "УФСБ России по Калининградской области выявлена и пресечена противоправная деятельность граждан России… В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемые, действуя по заданию неустановленного лица в интересах Украины, намеревались осуществить поджог электропитающего оборудования базовой станции сотовой связи", - говорится в сообщении. По указанному факту следственным отделом УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ (Диверсия). В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин совершения указанной противоправной деятельности.

https://ria.ru/20241107/arest-1982457031.html

россия

украина

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, украина, калининградская область