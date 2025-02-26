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В Калининграде задержали поджигателей вышки сотовой связи - РИА Новости, 26.02.2025
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22:10 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/kaliningrad-2001824439.html
В Калининграде задержали поджигателей вышки сотовой связи
В Калининграде задержали поджигателей вышки сотовой связи - РИА Новости, 26.02.2025
В Калининграде задержали поджигателей вышки сотовой связи
Подозреваемые в попытке поджога по заданию Украины вышки сотовой связи задержаны в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T22:10:00+03:00
2025-02-26T22:10:00+03:00
происшествия
россия
украина
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 26 фев - РИА Новости. Подозреваемые в попытке поджога по заданию Украины вышки сотовой связи задержаны в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. "УФСБ России по Калининградской области выявлена и пресечена противоправная деятельность граждан России… В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемые, действуя по заданию неустановленного лица в интересах Украины, намеревались осуществить поджог электропитающего оборудования базовой станции сотовой связи", - говорится в сообщении. По указанному факту следственным отделом УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ (Диверсия). В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин совершения указанной противоправной деятельности.
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происшествия, россия, украина, калининградская область
Происшествия, Россия, Украина, Калининградская область
В Калининграде задержали поджигателей вышки сотовой связи

В Калининграде задержали подозреваемых в попытке поджога вышки сотовой связи

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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КАЛИНИНГРАД, 26 фев - РИА Новости. Подозреваемые в попытке поджога по заданию Украины вышки сотовой связи задержаны в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
«
"УФСБ России по Калининградской области выявлена и пресечена противоправная деятельность граждан России… В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемые, действуя по заданию неустановленного лица в интересах Украины, намеревались осуществить поджог электропитающего оборудования базовой станции сотовой связи", - говорится в сообщении.
По указанному факту следственным отделом УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ (Диверсия).
В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин совершения указанной противоправной деятельности.
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