https://ria.ru/20250226/kadyrov-2001814118.html
Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда
Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда - РИА Новости, 27.02.2025
Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда
Начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль "Почетный... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-26T20:36:00+03:00
2025-02-26T20:36:00+03:00
2025-02-27T02:54:00+03:00
сектор газа
египет
адам кадыров
рамзан кадыров
палестина
россия
чеченская республика (чечня)
ливия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907578845_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_837cead7117bbbb9fac39f904063c9bd.jpg
ГРОЗНЫЙ, 26 фев - РИА Новости. Начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль "Почетный гость Ливии", сообщил глава республики Рамзан Кадыров.Как уточнил Кадыров, удостоверение его сыну вручили в ходе визита в Египет. Также он получил медаль "Почетный гость Ливии".По словам Кадырова, визит состоялся в рамках координации взаимодействия между Генеральным секретариатом Совета арабского экономического единства и Чечней. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в рамках компетенции Арабского арбитражного суда.
https://ria.ru/20240825/kadyrov-1968400929.html
сектор газа
египет
палестина
россия
ливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907578845_108:0:960:639_1920x0_80_0_0_79e2bd830b424cf3a8c63c49f4c2848d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сектор газа, египет, адам кадыров, рамзан кадыров, палестина, россия, чеченская республика (чечня), ливия
Сектор Газа, Египет, Адам Кадыров, Рамзан Кадыров, Палестина, Россия, Чеченская республика (Чечня), Ливия
Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда
Адам Кадыров получил бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда