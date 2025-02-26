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Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда - РИА Новости, 27.02.2025
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20:36 26.02.2025 (обновлено: 02:54 27.02.2025)
https://ria.ru/20250226/kadyrov-2001814118.html
Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда
Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда - РИА Новости, 27.02.2025
Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда
Начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль "Почетный... РИА Новости, 27.02.2025
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2025-02-27T02:54:00+03:00
сектор газа
египет
адам кадыров
рамзан кадыров
палестина
россия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 26 фев - РИА Новости. Начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль "Почетный гость Ливии", сообщил глава республики Рамзан Кадыров.Как уточнил Кадыров, удостоверение его сыну вручили в ходе визита в Египет. Также он получил медаль "Почетный гость Ливии".По словам Кадырова, визит состоялся в рамках координации взаимодействия между Генеральным секретариатом Совета арабского экономического единства и Чечней. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в рамках компетенции Арабского арбитражного суда.
https://ria.ru/20240825/kadyrov-1968400929.html
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сектор газа, египет, адам кадыров, рамзан кадыров, палестина, россия, чеченская республика (чечня), ливия
Сектор Газа, Египет, Адам Кадыров, Рамзан Кадыров, Палестина, Россия, Чеченская республика (Чечня), Ливия
Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда

Адам Кадыров получил бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда

© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Адам Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 26 фев - РИА Новости. Начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль "Почетный гость Ливии", сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Как уточнил Кадыров, удостоверение его сыну вручили в ходе визита в Египет. Также он получил медаль "Почетный гость Ливии".
По словам Кадырова, визит состоялся в рамках координации взаимодействия между Генеральным секретариатом Совета арабского экономического единства и Чечней. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в рамках компетенции Арабского арбитражного суда.
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Сектор ГазаЕгипетАдам КадыровРамзан КадыровПалестинаРоссияЧеченская республика (Чечня)Ливия
 
 
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