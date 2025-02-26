https://ria.ru/20250226/kadyrov-2001814118.html

Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда

Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда - РИА Новости, 27.02.2025

Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда

Начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль "Почетный... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-26T20:36:00+03:00

2025-02-26T20:36:00+03:00

2025-02-27T02:54:00+03:00

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ГРОЗНЫЙ, 26 фев - РИА Новости. Начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль "Почетный гость Ливии", сообщил глава республики Рамзан Кадыров.Как уточнил Кадыров, удостоверение его сыну вручили в ходе визита в Египет. Также он получил медаль "Почетный гость Ливии".По словам Кадырова, визит состоялся в рамках координации взаимодействия между Генеральным секретариатом Совета арабского экономического единства и Чечней. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в рамках компетенции Арабского арбитражного суда.

https://ria.ru/20240825/kadyrov-1968400929.html

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сектор газа, египет, адам кадыров, рамзан кадыров, палестина, россия, чеченская республика (чечня), ливия