https://ria.ru/20250226/it-biznes-2001670207.html

Малый и средний ИТ-бизнес получил 24,7 млрд рублей с помощью господдержки

Малый и средний ИТ-бизнес получил 24,7 млрд рублей с помощью господдержки - РИА Новости, 26.02.2025

Малый и средний ИТ-бизнес получил 24,7 млрд рублей с помощью господдержки

Малый и средний бизнес в сфере ИТ привлек в 2024 году 24,7 миллиарда рублей благодаря финансовой поддержке участников Национальной гарантийной системы (НГС),... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T11:31:00+03:00

2025-02-26T11:31:00+03:00

2025-02-26T11:31:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Малый и средний бизнес в сфере ИТ привлек в 2024 году 24,7 миллиарда рублей благодаря финансовой поддержке участников Национальной гарантийной системы (НГС), сообщает Корпорация МСП, которая является оператором НГС. По сравнению с 2023 годом прирост финансирования составил 12%. При этом количество ИТ-компаний, получивших господдержку, выросло на 48% и превысило тысячу предприятий. "Малый и средний ИТ-бизнес сегодня активно участвует в цифровизации ключевых отраслей экономики, решая задачи по импортозамещению и созданию доверенных ИТ-решений для обеспечения технологического суверенитета. Из 24,7 миллиарда рублей, привлеченных малыми и средними предприятиями в ИТ-сфере в 2024 году с инструментами НГС, 21,9 миллиарда рублей пришлось на МСП в сфере разработки компьютерного программного обеспечения и консультационных услуг в данной области. Это на 13% больше, чем в 2023 году. Также на 13% увеличилось число получателей поддержки по этому направлению", - заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводятся в сообщении. Он добавил, что еще 2,8 миллиарда рублей получили предприятия в области информационных технологий, прирост по объему привлеченных средств составил 7% по сравнению с годом ранее. Количество получателей поддержки среди таких компаний выросло на 62%. В рамках НГС объем привлеченной финансовой поддержки МСП в ИТ-сфере с "зонтичными" поручительствами Корпорации МСП составил 11,7 миллиарда рублей среди разработчиков компьютерного программного обеспечения (+37% по сравнению с 2023 годом) и 1,7 миллиарда рублей (+47%) среди компаний в области информационных технологий. "Мы видим рост востребованности нашего "зонтичного" механизма как в целом у МСП, так и у бизнеса в ИТ-сфере в частности. Об этом говорит увеличение и объемов привлеченных средств, и числа получателей поддержки с "зонтиком" Корпорации. В сфере разработки компьютерного ПО число получателей поддержки увеличилось на 84%, а в области информационных технологий – на 143%", – отметил Исаевич. "Зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 10 лет. Это гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса. Механизм реализуется Корпорацией МСП в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В НГС входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации, государственные микрофинансовые организации и МСП Банк. Они помогают предпринимателям привлекать банковское и иное финансирование, в том числе при помощи гарантий и поручительств, когда нет или недостаточно собственного залога.

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https://ria.ru/20250224/msp-2001297773.html

https://ria.ru/20250221/konkurs-2000781990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, корпорация мсп, александр исаевич, мсп банк, поддержка