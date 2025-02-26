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Историк рассказал о преследовании во Франции за раскопки русских воинов - РИА Новости, 26.02.2025
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06:49 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/istorik-2001625923.html
Историк рассказал о преследовании во Франции за раскопки русских воинов
Историк рассказал о преследовании во Франции за раскопки русских воинов - РИА Новости, 26.02.2025
Историк рассказал о преследовании во Франции за раскопки русских воинов
Французский историк, поисковик, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски рассказал РИА Новости, что все причастные к... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T06:49:00+03:00
2025-02-26T06:49:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Французский историк, поисковик, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски рассказал РИА Новости, что все причастные к раскопкам на месте гибели солдат Русского экспедиционного корпуса под французским городком Курси подверглись преследованию со стороны властей Франции, в том числе его семья. Ранее Малиновски сообщал о найденных останках воинов, которые служили в Русском экспедиционном корпусе и погибли в апреле 1917 года под Курси (Франция) во время атаки. У одного из павших солдат, Александра Бушуева, отыскали потомков в России. Сам Александр и его сын Семён были объявлены пропавшими без вести. Малиновски отмечал, что их история очень эмоциональна. Отец и сын мобилизовались в 1916 году, вместе отправились воевать из Российской Империи во Францию и погибли в один момент. "После Курси произошло следующее: Елисейский дворец потребовал задержать всех копателей. Были задержаны, все, кто копал. Мою семью тоже задержали... Поэтому я больше не езжу во Францию с тех пор, как это произошло", - сказал Малиновски агентству. Он добавил, что его преследуют так, будто он устроил террористическую атаку. "Они даже забрали экскаватор, и он теперь хранится в специальном месте, понимаете? Как будто это оружие, бомба или нож", - заявил французский историк. Тем не менее, по его словам, местная полиция и жители Курси положительно относились к поисковым работам. "Все, что связано с Первой мировой войной, священно, абсолютно священно. И в Курси многие люди, даже среди тех, кто сейчас против России, уважают этот проект, уважают солдат… Никакой критики в адрес (проекта в) Курси не было", - сказал Малиновски. Он отметил, что французы в целом относятся к истории погибших в Курси русских воинов очень эмоционально. "Почему? Потому что это солдаты возрастом 18-20 лет, которые пришли сюда умирать за нашу страну, просто так. Они даже не знали, где находится Франция. Они пришли сюда, чтобы умереть без какой-либо выгоды для себя", - подчеркнул Малиновски. Историк считает, что общая историческая память могла бы стать позитивной историей в рамках нормализации российско-французских отношений. "Солдат, который погиб, (сражаясь -ред.) на стороне Франции, чье тело нашли и которое возвращается в Россию — это символ дружбы… Впервые в истории мы находим столько тел, с их полными именами, это знак от Бога. Они заслуживают того, чтобы их чтили", - заключил Малиновски. Всего удалось найти 15 солдат Русского экспедиционного корпуса, но на этом участке их может быть около 22. Шесть из них, по словам французского историка, извлекли. Троих практически сразу перезахоронили на русском воинском кладбище Сент-Илер-ле-Гран. Оставшихся, в том числе Бушуева, пока не похоронили. Боевые действия под Курси, согласно данным французского историка, продолжались с 16 по 19 апреля 1917 года. Потери русских войск, по оценке Фонда развития русско-французских исторических инициатив, составили около 900 человек убитыми или пропавшими без вести и около 2500 ранеными.
https://ria.ru/20250226/soldat-2001614791.html
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в мире, франция, россия, российская империя
В мире, Франция, Россия, Российская империя
Историк рассказал о преследовании во Франции за раскопки русских воинов

Историк Малиновски: участники раскопок подверглись преследованию властей Франции

© Фото : Фонд развития русско-французских исторических инициативРаскопки в Курси
Раскопки в Курси - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Фонд развития русско-французских исторических инициатив
Раскопки в Курси. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Французский историк, поисковик, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски рассказал РИА Новости, что все причастные к раскопкам на месте гибели солдат Русского экспедиционного корпуса под французским городком Курси подверглись преследованию со стороны властей Франции, в том числе его семья.
Ранее Малиновски сообщал о найденных останках воинов, которые служили в Русском экспедиционном корпусе и погибли в апреле 1917 года под Курси (Франция) во время атаки. У одного из павших солдат, Александра Бушуева, отыскали потомков в России. Сам Александр и его сын Семён были объявлены пропавшими без вести. Малиновски отмечал, что их история очень эмоциональна. Отец и сын мобилизовались в 1916 году, вместе отправились воевать из Российской Империи во Францию и погибли в один момент.
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"После Курси произошло следующее: Елисейский дворец потребовал задержать всех копателей. Были задержаны, все, кто копал. Мою семью тоже задержали... Поэтому я больше не езжу во Францию с тех пор, как это произошло", - сказал Малиновски агентству.
Он добавил, что его преследуют так, будто он устроил террористическую атаку. "Они даже забрали экскаватор, и он теперь хранится в специальном месте, понимаете? Как будто это оружие, бомба или нож", - заявил французский историк.
Тем не менее, по его словам, местная полиция и жители Курси положительно относились к поисковым работам.
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"Все, что связано с Первой мировой войной, священно, абсолютно священно. И в Курси многие люди, даже среди тех, кто сейчас против России, уважают этот проект, уважают солдат… Никакой критики в адрес (проекта в) Курси не было", - сказал Малиновски.
Он отметил, что французы в целом относятся к истории погибших в Курси русских воинов очень эмоционально.
"Почему? Потому что это солдаты возрастом 18-20 лет, которые пришли сюда умирать за нашу страну, просто так. Они даже не знали, где находится Франция. Они пришли сюда, чтобы умереть без какой-либо выгоды для себя", - подчеркнул Малиновски.
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Историк считает, что общая историческая память могла бы стать позитивной историей в рамках нормализации российско-французских отношений.
"Солдат, который погиб, (сражаясь -ред.) на стороне Франции, чье тело нашли и которое возвращается в Россию — это символ дружбы… Впервые в истории мы находим столько тел, с их полными именами, это знак от Бога. Они заслуживают того, чтобы их чтили", - заключил Малиновски.
Всего удалось найти 15 солдат Русского экспедиционного корпуса, но на этом участке их может быть около 22. Шесть из них, по словам французского историка, извлекли. Троих практически сразу перезахоронили на русском воинском кладбище Сент-Илер-ле-Гран. Оставшихся, в том числе Бушуева, пока не похоронили.
Боевые действия под Курси, согласно данным французского историка, продолжались с 16 по 19 апреля 1917 года. Потери русских войск, по оценке Фонда развития русско-французских исторических инициатив, составили около 900 человек убитыми или пропавшими без вести и около 2500 ранеными.
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