В Ираке заявили о стремлении к партнерству с Россией в области ИИ
Премьер Ирака ас-Судани заявил о желании развивать партнерство с РФ в области ИИ
© Pixabay / Pixabay/Gerd AltmannИскусственный интеллект
© Pixabay / Pixabay/Gerd Altmann
Искусственный интеллект. Архивное фото
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БАГДАД, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани на встрече с министром энергетики России Сергеем Цивилевым заявил о стремлении Ирака развивать партнерство с Россией в области искусственного интеллекта, говорится в полученном РИА Новости сообщении пресс-службы иракского премьера по итогам переговоров.
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"Премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани сегодня, в среду, принял министра энергетики России Сергея Цивилева, они обсудили направления совместного сотрудничества, особенно в сфере энергетики и нефтяного сектора... Премьер-министр подчеркнул стремление Ирака расширять сотрудничество с российской стороной в ряде областей, а также развивать партнерство и экспертизу в области искусственного интеллекта", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, там сообщили, что иракский премьер получил от российского министра официальное приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в торжествах по случаю 80-летия победы над фашизмом, которые пройдут в мае.
В среду в Багдаде прошла десятая сессия иракско-российской межправкомиссии, во время которой стороны подписали меморандумы о взаимопонимании и соглашения в области развития морского транспорта, здравоохранения и нефтяного сектора, а также на уровне торгово-промышленных палат между двумя странами.
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