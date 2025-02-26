https://ria.ru/20250226/gvineya-bisau-2001756426.html

Президент Гвинеи-Бисау поблагодарил Путина за повышение квоты для студентов

Президент Гвинеи-Бисау поблагодарил Путина за повышение квоты для студентов - РИА Новости, 26.02.2025

Президент Гвинеи-Бисау поблагодарил Путина за повышение квоты для студентов

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало поблагодарил Москву за повышение числа квот для военных, полицейских и студентов, обучающихся в России. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:24:00+03:00

2025-02-26T16:24:00+03:00

2025-02-26T17:06:00+03:00

россия

гвинея-бисау

владимир путин

умаро сиссоко эмбало

москва

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало поблагодарил Москву за повышение числа квот для военных, полицейских и студентов, обучающихся в России."Мы благодарим вас за то, что вы повысили квоту для наших военных, для полицейских, для наших студентов, обучающихся в Российской Федерации", - сказал бисайский лидер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250226/putin-2001760102.html

россия

гвинея-бисау

москва

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Наталья Макарова

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Переговоры Путина с президентом Гвинеи-Бисау Эмбало в Кремле Путин в Кремле проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Российский лидер отметил, что отношения между странами развиваются успешно, кроме того, многие компании из России проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау. 2025-02-26T16:24 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, гвинея-бисау, владимир путин, умаро сиссоко эмбало, москва