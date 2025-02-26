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Президент Гвинеи-Бисау поблагодарил Путина за повышение квоты для студентов - РИА Новости, 26.02.2025
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16:24 26.02.2025 (обновлено: 17:06 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/gvineya-bisau-2001756426.html
Президент Гвинеи-Бисау поблагодарил Путина за повышение квоты для студентов
Президент Гвинеи-Бисау поблагодарил Путина за повышение квоты для студентов - РИА Новости, 26.02.2025
Президент Гвинеи-Бисау поблагодарил Путина за повышение квоты для студентов
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало поблагодарил Москву за повышение числа квот для военных, полицейских и студентов, обучающихся в России. РИА Новости, 26.02.2025
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россия
гвинея-бисау
владимир путин
умаро сиссоко эмбало
москва
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало поблагодарил Москву за повышение числа квот для военных, полицейских и студентов, обучающихся в России."Мы благодарим вас за то, что вы повысили квоту для наших военных, для полицейских, для наших студентов, обучающихся в Российской Федерации", - сказал бисайский лидер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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россия
гвинея-бисау
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Переговоры Путина с президентом Гвинеи-Бисау Эмбало в Кремле
Путин в Кремле проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Российский лидер отметил, что отношения между странами развиваются успешно, кроме того, многие компании из России проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау.
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россия, гвинея-бисау, владимир путин, умаро сиссоко эмбало, москва
Россия, Гвинея-Бисау, Владимир Путин, Умаро Сиссоко Эмбало, Москва
Президент Гвинеи-Бисау поблагодарил Путина за повышение квоты для студентов

Президент Гвинеи-Бисау поблагодарил РФ за повышение квот для бисайских студентов

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало поблагодарил Москву за повышение числа квот для военных, полицейских и студентов, обучающихся в России.
«
"Мы благодарим вас за то, что вы повысили квоту для наших военных, для полицейских, для наших студентов, обучающихся в Российской Федерации", - сказал бисайский лидер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Путин сообщил об увеличении квоты для студентов из Гвинеи-Бисау
Вчера, 16:34
 
РоссияГвинея-БисауВладимир ПутинУмаро Сиссоко ЭмбалоМосква
 
 
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