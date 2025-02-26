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СМИ: ИГ* пригрозили совершить нападения на карнавалы в ФРГ и Нидерландах - РИА Новости, 26.02.2025
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00:55 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/germaniya-2001606592.html
СМИ: ИГ* пригрозили совершить нападения на карнавалы в ФРГ и Нидерландах
СМИ: ИГ* пригрозили совершить нападения на карнавалы в ФРГ и Нидерландах - РИА Новости, 26.02.2025
СМИ: ИГ* пригрозили совершить нападения на карнавалы в ФРГ и Нидерландах
Террористы группировки "Исламское государство"* (ИГ*, террористическая группировка, запрещена в РФ) сообщили о намерении совершить нападения на знаменитый... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T00:55:00+03:00
2025-02-26T00:55:00+03:00
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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Террористы группировки "Исламское государство"* (ИГ*, террористическая группировка, запрещена в РФ) сообщили о намерении совершить нападения на знаменитый Кёльнский карнавал и похожие мероприятия в Баварии и Нидерландах, пишет издание Bild со ссылкой на немецкоязычный пропагандистский сайт ИГ*. Так, среди прочего, террористы якобы планируют атаки в ходе нескольких карнавалов в Кёльне в "бабий четверг" - последний четверг перед Великим постом, а также схожего празднества в "розовый понедельник" в баварском Нюрнберге. В этих карнавальных шествиях, как правило, участвуют сотни тысяч человек. Ко всему прочему, экстремисты пригрозили терактами на посвященном шлягерам празднике в нидерландском Роттердаме. По данным Bild, полиция, органы госбезопасности и ведомство по охране конституции Германии знают о террористической угрозе и находятся в состоянии повышенной готовности, однако детали контртеррористических мер держатся в секрете. По данным представителей органов госбезопасности, ИГ*, по всей видимости, не подготавливал конкретных терактов, а своими публикациями в большей мере хотел подтолкнуть потенциальных террористов к действиям. В Германии в последние месяцы состоялось несколько терактов, в ходе которых террористы либо наезжали на автомобилях на прохожих, либо совершали нападения с ножом.* Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, россия, германия, бавария, bild, исламское государство*
В мире, Россия, Германия, Бавария, Bild, Исламское государство*
СМИ: ИГ* пригрозили совершить нападения на карнавалы в ФРГ и Нидерландах

Bild: ИГ пригрозили совершить нападения на карнавалы в Германии и Нидерландах

© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ)
Боевик террористической группировки Исламское государство* (ИГ*, запрещена в РФ) - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Террористы группировки "Исламское государство"* (ИГ*, террористическая группировка, запрещена в РФ) сообщили о намерении совершить нападения на знаменитый Кёльнский карнавал и похожие мероприятия в Баварии и Нидерландах, пишет издание Bild со ссылкой на немецкоязычный пропагандистский сайт ИГ*.
Так, среди прочего, террористы якобы планируют атаки в ходе нескольких карнавалов в Кёльне в "бабий четверг" - последний четверг перед Великим постом, а также схожего празднества в "розовый понедельник" в баварском Нюрнберге. В этих карнавальных шествиях, как правило, участвуют сотни тысяч человек.
Ко всему прочему, экстремисты пригрозили терактами на посвященном шлягерам празднике в нидерландском Роттердаме.
По данным Bild, полиция, органы госбезопасности и ведомство по охране конституции Германии знают о террористической угрозе и находятся в состоянии повышенной готовности, однако детали контртеррористических мер держатся в секрете.
По данным представителей органов госбезопасности, ИГ*, по всей видимости, не подготавливал конкретных терактов, а своими публикациями в большей мере хотел подтолкнуть потенциальных террористов к действиям.
В Германии в последние месяцы состоялось несколько терактов, в ходе которых террористы либо наезжали на автомобилях на прохожих, либо совершали нападения с ножом.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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