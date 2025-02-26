https://ria.ru/20250226/gazifikatsiya-2001647589.html

На программу социальной газификации выделят дополнительные средства

На программу социальной газификации выделят дополнительные средства - РИА Новости, 26.02.2025

На программу социальной газификации выделят дополнительные средства

Кабмин направит дополнительно 1 миллиард рублей на подключение домов граждан, пользующихся льготами, к газовым сетям, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T09:53:00+03:00

2025-02-26T09:53:00+03:00

2025-02-26T09:53:00+03:00

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кабмин направит дополнительно 1 миллиард рублей на подключение домов граждан, пользующихся льготами, к газовым сетям, сообщила пресс-служба правительства. "Правительство продолжает работу по реализации программы социальной газификации. В 2025 году на подключение домов граждан, пользующихся льготами, к газовым сетям из федерального бюджета дополнительно будет направлен 1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства получат 55 регионов, заявивших о потребности в федеральном финансировании. "С их помощью участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Её размер составит не менее 100 тысяч рублей", - сообщили в кабмине. Поддержку получают многодетные родители и люди с невысокими доходами, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны, уточнили в правительстве. Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому.

https://ria.ru/20241222/kabmin-1990689990.html

https://realty.ria.ru/20241206/pravitelstvo-1987659634.html

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общество, михаил мишустин