https://ria.ru/20250226/gaza-2001795226.html

В Израиле подтвердили договоренность о передаче тел заложников из Газы

В Израиле подтвердили договоренность о передаче тел заложников из Газы - РИА Новости, 26.02.2025

В Израиле подтвердили договоренность о передаче тел заложников из Газы

Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердил, что достигнута договоренность о выдаче Израилю тел еще четырех заложников из сектора Газа ближайшей... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:39:00+03:00

2025-02-26T18:39:00+03:00

2025-02-26T18:48:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

сектор газа

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 фев - РИА Новости. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердил, что достигнута договоренность о выдаче Израилю тел еще четырех заложников из сектора Газа ближайшей ночью."В соответствии с требованиями Израиля, достигнуто соглашение с посредниками: тела четырёх наших погибших заложников будут возвращены сегодня ночью в рамках первого этапа согласованной процедуры, без церемоний ХАМАС", - говорится в сообщении.Ранее палестинское движение ХАМАС объявило, что передаст Израилю тела четырех заложников в среду вечером и опубликовало их имена.ХАМАС 22 февраля в рамках сделки с Израилем освободило последних шестерых заложников, которых предполагалось отпустить в рамках первого этапа соглашения.В обмен на заложников Израиль должен был выпустить из тюрем 600 палестинских заключенных, включая террористов с пожизненными сроками. Однако процесс освобождения заключенных был приостановлен, так как Израиль выразил возмущение и потребовал от ХАМАС отказаться от проведения унизительных пропагандистских церемоний, когда освобождаемых заложников выводят на сцены, заставляют говорить в микрофон слова благодарности и вручают им "памятные сувениры".В Газе, по официальным данным, осталось 63 израильских заложника. Порядка половина из них признаны погибшими. За последние пять недель палестинские группировки выпустили 30 заложников и выдали тела четверых погибших. В обмен на них Израиль отпустил свыше тысячи палестинских заключенных, а армия покинула внутренние районы сектора Газа.

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001709114.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001712883.html

израиль

сектор газа

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа, палестина