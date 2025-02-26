https://ria.ru/20250226/gaza-2001795226.html
В Израиле подтвердили договоренность о передаче тел заложников из Газы
В Израиле подтвердили договоренность о передаче тел заложников из Газы - РИА Новости, 26.02.2025
В Израиле подтвердили договоренность о передаче тел заложников из Газы
Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердил, что достигнута договоренность о выдаче Израилю тел еще четырех заложников из сектора Газа ближайшей... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:39:00+03:00
2025-02-26T18:39:00+03:00
2025-02-26T18:48:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 фев - РИА Новости. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердил, что достигнута договоренность о выдаче Израилю тел еще четырех заложников из сектора Газа ближайшей ночью."В соответствии с требованиями Израиля, достигнуто соглашение с посредниками: тела четырёх наших погибших заложников будут возвращены сегодня ночью в рамках первого этапа согласованной процедуры, без церемоний ХАМАС", - говорится в сообщении.Ранее палестинское движение ХАМАС объявило, что передаст Израилю тела четырех заложников в среду вечером и опубликовало их имена.ХАМАС 22 февраля в рамках сделки с Израилем освободило последних шестерых заложников, которых предполагалось отпустить в рамках первого этапа соглашения.В обмен на заложников Израиль должен был выпустить из тюрем 600 палестинских заключенных, включая террористов с пожизненными сроками. Однако процесс освобождения заключенных был приостановлен, так как Израиль выразил возмущение и потребовал от ХАМАС отказаться от проведения унизительных пропагандистских церемоний, когда освобождаемых заложников выводят на сцены, заставляют говорить в микрофон слова благодарности и вручают им "памятные сувениры".В Газе, по официальным данным, осталось 63 израильских заложника. Порядка половина из них признаны погибшими. За последние пять недель палестинские группировки выпустили 30 заложников и выдали тела четверых погибших. В обмен на них Израиль отпустил свыше тысячи палестинских заключенных, а армия покинула внутренние районы сектора Газа.
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001709114.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа, палестина
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Сектор Газа, Палестина
В Израиле подтвердили договоренность о передаче тел заложников из Газы
В офисе Нетаньяху подтвердили договоренность о передаче тел заложников из Газы
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 фев - РИА Новости. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердил, что достигнута договоренность о выдаче Израилю тел еще четырех заложников из сектора Газа ближайшей ночью.
"В соответствии с требованиями Израиля
, достигнуто соглашение с посредниками: тела четырёх наших погибших заложников будут возвращены сегодня ночью в рамках первого этапа согласованной процедуры, без церемоний ХАМАС
", - говорится в сообщении.
Ранее палестинское движение ХАМАС объявило, что передаст Израилю тела четырех заложников в среду вечером и опубликовало их имена.
ХАМАС 22 февраля в рамках сделки с Израилем освободило последних шестерых заложников, которых предполагалось отпустить в рамках первого этапа соглашения.
В обмен на заложников Израиль должен был выпустить из тюрем 600 палестинских заключенных, включая террористов с пожизненными сроками. Однако процесс освобождения заключенных был приостановлен, так как Израиль выразил возмущение и потребовал от ХАМАС отказаться от проведения унизительных пропагандистских церемоний, когда освобождаемых заложников выводят на сцены, заставляют говорить в микрофон слова благодарности и вручают им "памятные сувениры".
В Газе, по официальным данным, осталось 63 израильских заложника. Порядка половина из них признаны погибшими. За последние пять недель палестинские группировки выпустили 30 заложников и выдали тела четверых погибших. В обмен на них Израиль отпустил свыше тысячи палестинских заключенных, а армия покинула внутренние районы сектора Газа.