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Константин Гаврилов: нейтралитет Панамского канала должен соблюдаться - РИА Новости, 26.02.2025
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08:00 26.02.2025 (обновлено: 08:09 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/gavrilov-2001597192.html
Константин Гаврилов: нейтралитет Панамского канала должен соблюдаться
Константин Гаврилов: нейтралитет Панамского канала должен соблюдаться - РИА Новости, 26.02.2025
Константин Гаврилов: нейтралитет Панамского канала должен соблюдаться
Отношения России с Панамой складываются без осложнений, несмотря на то, что эта страна декларирует себя надежным партнером США и по большинству вопросов... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:00:00+03:00
2025-02-26T08:09:00+03:00
интервью
россия
панама
сша
константин гаврилов
дональд трамп
оон
хор турецкого
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Отношения России с Панамой складываются без осложнений, несмотря на то, что эта страна декларирует себя надежным партнером США и по большинству вопросов занимает их позицию, наши государства развивают двустороннее сотрудничество в области образования, космоса, энергетики и сельского хозяйства, а на международных площадках латиноамериканские партнеры придерживаются умеренной позиции, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Панаме Константин Гаврилов.– Вы были назначены послом в Панаме недавно, в прошедшем декабре. Как бы вы охарактеризовали текущее состояние отношений между Россией и Панамой?– Состояние отношений у нас нормальное, я бы сказал, без особых осложнений. Вектор внешней политики Панамы определяется традиционным для нее курсом на тесные, практически союзнические связи с США. По большинству вопросов панамцы поддерживают американцев, Запад, но в числе недружественных государств, которые педалируют разрушение отношений, пропагандируют недружеское отношение к России, Панама не состоит.Контакты у нас имеются, народ здесь очень доброжелательный, относится с пониманием к нашей позиции, на бытовом уровне никакой враждебности не наблюдается.Текущую обстановку в стране вы и сами знаете. Господин Трамп всех пугает налево-направо, Канаду, Данию, Панаму, они ведут переговоры. Чего-то, наверное, он добьется, но я пока не вижу, чтобы эта ситуация дошла до критической точки.– На сегодняшний день каковы основные направления сотрудничества между Россией и Панамой?– В основном, взаимодействие идет по линии студенческих обменов, а именно обучения панамцев в наших вузах по квоте правительства России. Отечественное образование пользуется здесь популярностью за счет высокого качества и дешевизны. Единственное препятствие – очень дорогие авиабилеты, но мы рассчитываем, что скоро в Панаме будут обсуждать законопроект, согласно которому местное правительство возьмет на себя транспортные расходы сограждан, получивших стипендии от иностранных государств. В случае принятия этого закона поток кандидатов на обучение в нашей стране заметно возрастает. Некоторые высокопоставленные сотрудники панамских министерств и служб тоже своих детей направляют учиться в Россию, это хороший показатель.Российские творческие коллективы пока приезжают сюда не так часто, но мы всегда готовы оказывать им помощь и поддержку.Идет сотрудничество в космической области по линии Юго-Западного государственного университета. У нас есть ответственные люди, которые помогают не только Панаме, но и другим странам запускать их собственные студенческие наноспутники на российских носителях. Это вселяет в наших панамских друзей гордость, что они тоже являются отчасти космической державой, мы всячески это поддерживаем. В сельскохозяйственной области есть кое-какие наработки по удобрениям. Пока не хочу озвучивать, боюсь сглазить, но надеюсь, они реализуются. Мы имеем дело с совершенно новыми технологиями.Товарообмен у нас небольшой, к сожалению, цифры совсем незначительные. Мы в основном импортируем кофе и ром. Они у нас покупают сельскохозяйственные удобрения и нефтепродукты. Речь идет о нескольких миллионах долларов в год. Будем пытаться развивать это направление.Координируем с местным МИД, другими властями и ведомствами наши контакты на площадках международных организаций, продвигаем российские подходы к глобальной и региональной повестке дня, стараемся удерживать панамцев от непродуманных с нашей точки зрения шагов.– Это был как раз мой следующий вопрос – о том, как Россия и Панама взаимодействуют в многосторонних форматах.– Взаимодействие идет. Я бы не строил насчет таких контактов особых иллюзий, но, тем не менее, до крайностей панамцы не доходят, позиции у них умеренные. В общем и целом, страна ведет себя как союзник США, но предпочитает обходиться, что называется, без перегибов. К нашей точке зрения здесь тоже прислушиваются. Работа идет преимущественно по линии ООН и других специализированных международных организаций.– Работают ли какие-то российские компании в Панаме, и в каких секторах они предоставлены?– Отечественных компаний здесь не так много. Одно из заметных предприятий работает в области энергетики и строительном секторе. Главным образом, обслуживает небольшие гидроэлектростанции в провинции Чирики на западе страны. Это сотрудничество налажено и высоко ценится, потому что панамцы придают большое значение развитию возобновляемых источников энергии.– А какая обстановка в смысле безопасности?– Более-менее спокойная. Если в других латиноамериканских странах индекс опасности может достигать 80%, то здесь он не превышает 18-20%. Панамцы – миролюбивый народ, преступность, конечно, есть, но не такая серьезная. Например, когда в далеких 90-х годах я работал в Колумбии, там вовсю орудовали картели. Бывали случаи, когда вырывали у прохожих на улицах серьги из ушей. Здесь такого нет.Правительство Панамы активно борется с вездесущим наркотрафиком, и мы поддерживаем контакты с их национальными органами для предотвращения таких преступлений. Подробностей раскрывать не могу, но работа на этом треке ведется и идет неплохо.– Какую роль играет Панамский канал в торговле России с Латинской Америкой, если вообще есть какое-то влияние?– Влияние этой водной артерии на торговлю с Россией невелико. На 70% канал обслуживает коммерческие интересы США и их военно-морского флота. Еще здесь часто проходят сухогрузы из стран Азии, западного побережья Южной Америки, но российские – редко.Для России сейчас растет значение Северного морского пути, который является нашим будущим и гордостью страны. Здесь про это прекрасно знают. Речь идет о самом выгодном торговом маршруте между Европой и Азией, который дешевле и фактически в полтора раза короче пути через Суэцкий канал. Учитывая наличие у России мощного атомного ледокольного флота, который расширяется и совершенствуется, перспективы у Северного морского пути многообещающие. Вот отсюда, как мне кажется, и растут ноги у попыток Трампа заполучить Гренландию и Канаду, чтобы тем самым расширить американский арктический сектор.Россия давно и плотно работает над этим проектом. За последний десяток лет наше руководство сделало очень важные шаги по укреплению безопасности самого Северного морского пути и по развитию флота для нужд страны. В прошлом году грузопоток превысил 37 миллионов тонн, и цифры продолжают расти. В использовании нашего маршрута заинтересованы Китай, Индия и многие другие державы. Так что с этой точки зрения Панамский канал для России не так уж и важен.– Учитывая, что Россия является одним из 40 государств, подписавших протокол к Договору о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала, как вы оцениваете заявления и действия администрации США Дональда Трампа о восстановлении контроля над ним?– Мне кажется, и об этом здесь все говорят открыто, что панамцы имеют дело с неприкрытым шантажом. Суверенитет Панамы над каналом защищен международным правом, соглашением, к которому присоединилась Россия и другие важные мировые игроки. Нейтралитет этой межокеанской артерии должен неукоснительно соблюдаться. Это залог нормального развития международной морской торговли. Безопасность неделима для всех, об этом мы не устаем напоминать нашим партнерам и оппонентам. Схожих позиций придерживается и руководство Панамы.Насколько местные власти выдержат натиск американцев, сказать трудно, учитывая, что это небольшая страна, имеющая традиционно дружественные отношения с американцами. Но с другой стороны, мы свою позицию четко высказали. Панамский канал должен функционировать так, как он функционирует, управляться национальным органом. И все государства, пользующиеся его услугами, должны быть равны, как это прописано в договоре. Мы делаем все возможное, чтобы такой статус-кво сохранился. Дальнейшее развитие событий предсказать довольно трудно. Возможно, американцы добьются от панамцев каких-то уступок.– Как будет или может действовать Россия в случае нарушения договора о нейтралитете канала?– Посылать на защиту канала наш Северный флот мы, конечно, не будем. Но на международных площадках продолжим добиваться соблюдения действующего договора с опорой на суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела, другие базовые принципы международного права. Это наша исконная позиция, мы всегда ее защищаем и будем решительно отстаивать. Даже если такой подход будет противоречить, допустим, действиям панамцев, и они пойдут перед США на попятную, это еще не значит, что мы как участники соглашения должны будем с этим согласиться.Не хотелось бы заранее погружаться в юридические дебри. Но наша позиция всегда однозначная. Мы за выполнение всех норм международного права. Не только в этой, но и в других ситуациях.– Какие культурные проекты и обмены организуются между нашими странами? Вы говорили о приезде наших коллективов творческих, об образовательных программах.– С каждым годом в Панаму все чаще приезжают коллективы из России. Их выступления вызывают у местной публики большой интерес. Здесь всегда с особой теплотой встречают наши балетные труппы, ведь именно преподаватели из СССР заложили основы панамской балетной школы. В последние годы в Панаме с большим успехом выступали артисты Санкт-Петербургского классического балета и Московского областного театра "Русский балет". Вот уже три года подряд сюда заглядывают наши именитые музыкальные коллективы – "Хор Турецкого" и "Сопрано". Будем и дальше расширять такое взаимодействие при поддержке наших панамских друзей.Год от года растет поток студентов, выезжающих на учебу в Россию. Масштабы, конечно, не такие, как, например, на Кубе или в Венесуэле, но все равно значительные: с 2020 года число ежегодных квот на обучение панамских граждан в нашей стране выросло с четырех до 35. Учеба для панамцев бесплатная. Очень многие из них выбирают Россию. Она привлекает качеством образования, условиями быта, безопасностью, дешевизной и уровнем жизни.В целом культурно-гуманитарные обмены развиваются уверенно. Наша задача – не сбавлять обороты, чтобы сотрудничество поддерживалось и росло.– Существует ли интерес к изучению русского языка в Панаме?– Да, существует. Хотя у нас нет своего Русского дома, но очень многие в местных университетах учат русский язык. Мы стараемся это поддерживать. Планируем в будущем открыть полноценную кафедру русского языка при одном из столичных вузов.– А большая в Панаме русская диаспора?– На консульском учете состоит от силы полтысячи человек. Но ведь многие не регистрируются, приходят поменять паспорт, свидетельство нотариальное заверить и так далее. Судя по всему, здесь много "бегунков"-релокантов. Мы стараемся со всеми поддерживать отношения. Помогаем по мере возможности. В аэропорту иногда наши соотечественники попадают в неприятные ситуации. Правовая помощь оказывается всем.– Сплоченная эта диаспора, организованная?– Есть два основных объединения соотечественников: КСОРС Панамы и Общество русской культуры. Еще одна точка притяжения – местный приход Русской православной церкви. Все организации работают, взаимодействуют с нами, вместе проводим шествия Бессмертного полка, возложения цветов, празднования Масленицы, Дня России, Нового года и другие культурные мероприятия. Привлекаем к этим инициативам и местных граждан, которые сотрудничают с нами. Многие из панамцев, которые учились в России или еще в СССР, сохранили теплые воспоминания о нашей стране, а теперь активно и деятельно участвуют в культурной жизни русской общины. Все это поддерживается на очень хорошем уровне.– Существует какой-то туристический поток между нашими странами?– Организованного турпотока практически нет. Прямое авиасообщение отсутствует, в отличие, например, от Кубы, Варадеро. Но туристы из России все равно приезжают отдыхать. Места здесь замечательные. Особенно сейчас, во время сухого сезона. Хоть и жарко, но жара переносится легче, так как отсутствует влажность. Отели недорогие. Но вообще Панама достаточно дорогая страна, потому что в стране введено прямое хождение доллара США. В этой связи цены высокие. Знаю уровень цен в Австрии, Голландии, где я 13 лет провел, Германии, Чехии, Словакии, так вот здесь он не отличается.– Есть ли планы по развитию туристического обмена, планы установления авиасообщения?– Пока таких планов нет. Туризм будет развиваться в любом случае, для этого надо создавать условия. Но пока речь о прямых рейсах не идет, я думаю, панамцы к этому пока не готовы. Мы-то, может быть, и готовы, но, панамцы еще нет.– Как вы считаете, какие у двустороннего сотрудничества между нашими странами перспективы в ближайшие годы?– Прежде всего, это экономика и сельское хозяйство. Наноспутники и образование. Вот это основное направление. Торговое сотрудничество активно вряд ли будет развиваться, а вот обмен опытом и наработками в сфере сельского хозяйства – вполне возможно.
https://ria.ru/20250219/kanal-2000203473.html
https://ria.ru/20250219/kanal-2000193025.html
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96
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интервью, россия, панама, сша, константин гаврилов, дональд трамп, оон, хор турецкого, русская православная церковь
Интервью, Россия, Панама, США, Константин Гаврилов, Дональд Трамп, ООН, Хор Турецкого, Русская православная церковь

Константин Гаврилов: нейтралитет Панамского канала должен соблюдаться

© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/TelegramКонстантин Гаврилов
Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/Telegram
Константин Гаврилов. Архивное фото
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Отношения России с Панамой складываются без осложнений, несмотря на то, что эта страна декларирует себя надежным партнером США и по большинству вопросов занимает их позицию, наши государства развивают двустороннее сотрудничество в области образования, космоса, энергетики и сельского хозяйства, а на международных площадках латиноамериканские партнеры придерживаются умеренной позиции, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Панаме Константин Гаврилов.
– Вы были назначены послом в Панаме недавно, в прошедшем декабре. Как бы вы охарактеризовали текущее состояние отношений между Россией и Панамой?
– Состояние отношений у нас нормальное, я бы сказал, без особых осложнений. Вектор внешней политики Панамы определяется традиционным для нее курсом на тесные, практически союзнические связи с США. По большинству вопросов панамцы поддерживают американцев, Запад, но в числе недружественных государств, которые педалируют разрушение отношений, пропагандируют недружеское отношение к России, Панама не состоит.
Контакты у нас имеются, народ здесь очень доброжелательный, относится с пониманием к нашей позиции, на бытовом уровне никакой враждебности не наблюдается.
Текущую обстановку в стране вы и сами знаете. Господин Трамп всех пугает налево-направо, Канаду, Данию, Панаму, они ведут переговоры. Чего-то, наверное, он добьется, но я пока не вижу, чтобы эта ситуация дошла до критической точки.
Грузовое судно проходит через Панамский канал - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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19 февраля, 07:06
– На сегодняшний день каковы основные направления сотрудничества между Россией и Панамой?
– В основном, взаимодействие идет по линии студенческих обменов, а именно обучения панамцев в наших вузах по квоте правительства России. Отечественное образование пользуется здесь популярностью за счет высокого качества и дешевизны. Единственное препятствие – очень дорогие авиабилеты, но мы рассчитываем, что скоро в Панаме будут обсуждать законопроект, согласно которому местное правительство возьмет на себя транспортные расходы сограждан, получивших стипендии от иностранных государств. В случае принятия этого закона поток кандидатов на обучение в нашей стране заметно возрастает. Некоторые высокопоставленные сотрудники панамских министерств и служб тоже своих детей направляют учиться в Россию, это хороший показатель.
Российские творческие коллективы пока приезжают сюда не так часто, но мы всегда готовы оказывать им помощь и поддержку.
Идет сотрудничество в космической области по линии Юго-Западного государственного университета. У нас есть ответственные люди, которые помогают не только Панаме, но и другим странам запускать их собственные студенческие наноспутники на российских носителях. Это вселяет в наших панамских друзей гордость, что они тоже являются отчасти космической державой, мы всячески это поддерживаем. В сельскохозяйственной области есть кое-какие наработки по удобрениям. Пока не хочу озвучивать, боюсь сглазить, но надеюсь, они реализуются. Мы имеем дело с совершенно новыми технологиями.
Товарообмен у нас небольшой, к сожалению, цифры совсем незначительные. Мы в основном импортируем кофе и ром. Они у нас покупают сельскохозяйственные удобрения и нефтепродукты. Речь идет о нескольких миллионах долларов в год. Будем пытаться развивать это направление.
Координируем с местным МИД, другими властями и ведомствами наши контакты на площадках международных организаций, продвигаем российские подходы к глобальной и региональной повестке дня, стараемся удерживать панамцев от непродуманных с нашей точки зрения шагов.
Грузовое судно проходит через Панамский канал - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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19 февраля, 03:25
– Это был как раз мой следующий вопрос – о том, как Россия и Панама взаимодействуют в многосторонних форматах.
– Взаимодействие идет. Я бы не строил насчет таких контактов особых иллюзий, но, тем не менее, до крайностей панамцы не доходят, позиции у них умеренные. В общем и целом, страна ведет себя как союзник США, но предпочитает обходиться, что называется, без перегибов. К нашей точке зрения здесь тоже прислушиваются. Работа идет преимущественно по линии ООН и других специализированных международных организаций.
– Работают ли какие-то российские компании в Панаме, и в каких секторах они предоставлены?
– Отечественных компаний здесь не так много. Одно из заметных предприятий работает в области энергетики и строительном секторе. Главным образом, обслуживает небольшие гидроэлектростанции в провинции Чирики на западе страны. Это сотрудничество налажено и высоко ценится, потому что панамцы придают большое значение развитию возобновляемых источников энергии.
– А какая обстановка в смысле безопасности?
– Более-менее спокойная. Если в других латиноамериканских странах индекс опасности может достигать 80%, то здесь он не превышает 18-20%. Панамцы – миролюбивый народ, преступность, конечно, есть, но не такая серьезная. Например, когда в далеких 90-х годах я работал в Колумбии, там вовсю орудовали картели. Бывали случаи, когда вырывали у прохожих на улицах серьги из ушей. Здесь такого нет.
Правительство Панамы активно борется с вездесущим наркотрафиком, и мы поддерживаем контакты с их национальными органами для предотвращения таких преступлений. Подробностей раскрывать не могу, но работа на этом треке ведется и идет неплохо.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Панаме заявили о намерении Трампа создать военную базу в регионе
14 февраля, 22:36
– Какую роль играет Панамский канал в торговле России с Латинской Америкой, если вообще есть какое-то влияние?
– Влияние этой водной артерии на торговлю с Россией невелико. На 70% канал обслуживает коммерческие интересы США и их военно-морского флота. Еще здесь часто проходят сухогрузы из стран Азии, западного побережья Южной Америки, но российские – редко.
Для России сейчас растет значение Северного морского пути, который является нашим будущим и гордостью страны. Здесь про это прекрасно знают. Речь идет о самом выгодном торговом маршруте между Европой и Азией, который дешевле и фактически в полтора раза короче пути через Суэцкий канал. Учитывая наличие у России мощного атомного ледокольного флота, который расширяется и совершенствуется, перспективы у Северного морского пути многообещающие. Вот отсюда, как мне кажется, и растут ноги у попыток Трампа заполучить Гренландию и Канаду, чтобы тем самым расширить американский арктический сектор.
Россия давно и плотно работает над этим проектом. За последний десяток лет наше руководство сделало очень важные шаги по укреплению безопасности самого Северного морского пути и по развитию флота для нужд страны. В прошлом году грузопоток превысил 37 миллионов тонн, и цифры продолжают расти. В использовании нашего маршрута заинтересованы Китай, Индия и многие другие державы. Так что с этой точки зрения Панамский канал для России не так уж и важен.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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10 февраля, 10:22
– Учитывая, что Россия является одним из 40 государств, подписавших протокол к Договору о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала, как вы оцениваете заявления и действия администрации США Дональда Трампа о восстановлении контроля над ним?
– Мне кажется, и об этом здесь все говорят открыто, что панамцы имеют дело с неприкрытым шантажом. Суверенитет Панамы над каналом защищен международным правом, соглашением, к которому присоединилась Россия и другие важные мировые игроки. Нейтралитет этой межокеанской артерии должен неукоснительно соблюдаться. Это залог нормального развития международной морской торговли. Безопасность неделима для всех, об этом мы не устаем напоминать нашим партнерам и оппонентам. Схожих позиций придерживается и руководство Панамы.
Насколько местные власти выдержат натиск американцев, сказать трудно, учитывая, что это небольшая страна, имеющая традиционно дружественные отношения с американцами. Но с другой стороны, мы свою позицию четко высказали. Панамский канал должен функционировать так, как он функционирует, управляться национальным органом. И все государства, пользующиеся его услугами, должны быть равны, как это прописано в договоре. Мы делаем все возможное, чтобы такой статус-кво сохранился. Дальнейшее развитие событий предсказать довольно трудно. Возможно, американцы добьются от панамцев каких-то уступок.
– Как будет или может действовать Россия в случае нарушения договора о нейтралитете канала?
– Посылать на защиту канала наш Северный флот мы, конечно, не будем. Но на международных площадках продолжим добиваться соблюдения действующего договора с опорой на суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела, другие базовые принципы международного права. Это наша исконная позиция, мы всегда ее защищаем и будем решительно отстаивать. Даже если такой подход будет противоречить, допустим, действиям панамцев, и они пойдут перед США на попятную, это еще не значит, что мы как участники соглашения должны будем с этим согласиться.
Панамский канал - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Глава Пентагона и президент Панамы обсудили охрану Панамского канала
6 февраля, 06:53
Не хотелось бы заранее погружаться в юридические дебри. Но наша позиция всегда однозначная. Мы за выполнение всех норм международного права. Не только в этой, но и в других ситуациях.
– Какие культурные проекты и обмены организуются между нашими странами? Вы говорили о приезде наших коллективов творческих, об образовательных программах.
– С каждым годом в Панаму все чаще приезжают коллективы из России. Их выступления вызывают у местной публики большой интерес. Здесь всегда с особой теплотой встречают наши балетные труппы, ведь именно преподаватели из СССР заложили основы панамской балетной школы. В последние годы в Панаме с большим успехом выступали артисты Санкт-Петербургского классического балета и Московского областного театра "Русский балет". Вот уже три года подряд сюда заглядывают наши именитые музыкальные коллективы – "Хор Турецкого" и "Сопрано". Будем и дальше расширять такое взаимодействие при поддержке наших панамских друзей.
Год от года растет поток студентов, выезжающих на учебу в Россию. Масштабы, конечно, не такие, как, например, на Кубе или в Венесуэле, но все равно значительные: с 2020 года число ежегодных квот на обучение панамских граждан в нашей стране выросло с четырех до 35. Учеба для панамцев бесплатная. Очень многие из них выбирают Россию. Она привлекает качеством образования, условиями быта, безопасностью, дешевизной и уровнем жизни.
В целом культурно-гуманитарные обмены развиваются уверенно. Наша задача – не сбавлять обороты, чтобы сотрудничество поддерживалось и росло.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Лавров: Мексика, Панама, Дания смогут ощутить, что такое отмена конкуренции
5 февраля, 12:35
– Существует ли интерес к изучению русского языка в Панаме?
– Да, существует. Хотя у нас нет своего Русского дома, но очень многие в местных университетах учат русский язык. Мы стараемся это поддерживать. Планируем в будущем открыть полноценную кафедру русского языка при одном из столичных вузов.
– А большая в Панаме русская диаспора?
– На консульском учете состоит от силы полтысячи человек. Но ведь многие не регистрируются, приходят поменять паспорт, свидетельство нотариальное заверить и так далее. Судя по всему, здесь много "бегунков"-релокантов. Мы стараемся со всеми поддерживать отношения. Помогаем по мере возможности. В аэропорту иногда наши соотечественники попадают в неприятные ситуации. Правовая помощь оказывается всем.
– Сплоченная эта диаспора, организованная?
– Есть два основных объединения соотечественников: КСОРС Панамы и Общество русской культуры. Еще одна точка притяжения – местный приход Русской православной церкви. Все организации работают, взаимодействуют с нами, вместе проводим шествия Бессмертного полка, возложения цветов, празднования Масленицы, Дня России, Нового года и другие культурные мероприятия. Привлекаем к этим инициативам и местных граждан, которые сотрудничают с нами. Многие из панамцев, которые учились в России или еще в СССР, сохранили теплые воспоминания о нашей стране, а теперь активно и деятельно участвуют в культурной жизни русской общины. Все это поддерживается на очень хорошем уровне.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Гренландия, Канада и Панама останутся независимыми от США, заявил Сакс
29 января, 03:09
– Существует какой-то туристический поток между нашими странами?
– Организованного турпотока практически нет. Прямое авиасообщение отсутствует, в отличие, например, от Кубы, Варадеро. Но туристы из России все равно приезжают отдыхать. Места здесь замечательные. Особенно сейчас, во время сухого сезона. Хоть и жарко, но жара переносится легче, так как отсутствует влажность. Отели недорогие. Но вообще Панама достаточно дорогая страна, потому что в стране введено прямое хождение доллара США. В этой связи цены высокие. Знаю уровень цен в Австрии, Голландии, где я 13 лет провел, Германии, Чехии, Словакии, так вот здесь он не отличается.
– Есть ли планы по развитию туристического обмена, планы установления авиасообщения?
– Пока таких планов нет. Туризм будет развиваться в любом случае, для этого надо создавать условия. Но пока речь о прямых рейсах не идет, я думаю, панамцы к этому пока не готовы. Мы-то, может быть, и готовы, но, панамцы еще нет.
– Как вы считаете, какие у двустороннего сотрудничества между нашими странами перспективы в ближайшие годы?
– Прежде всего, это экономика и сельское хозяйство. Наноспутники и образование. Вот это основное направление. Торговое сотрудничество активно вряд ли будет развиваться, а вот обмен опытом и наработками в сфере сельского хозяйства – вполне возможно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Панамскому каналу
9 января, 13:11
 
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