ФСИН опровергла сообщения о наркотиках у осужденного в пермской ИК
ФСИН опровергла сообщения о 30 килограммах наркотика у осужденного в пермской ИК
Сотрудница ФСИН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 26 фев - РИА Новости. Информация об изъятии 30 килограммов наркотиков у осужденного в ИК-9 в Пермском крае не соответствует действительности, как и о покупке веществ на территории колонии, сообщили РИА Новости в среду в региональном ГУФСИН.
Ранее в соцсетях появилась информация, что якобы осужденный в ИК-9 в Соликамске в Пермском крае купил на территории исправительного учреждения 30 килограммов гашиша и конопли. Сообщалось, что наркотики изъяли, теперь ищут продавца запрещенных веществ, под подозрением будто бы и сотрудники колонии.
Суд взыскал 70 тысяч рублей с ФСИН в пользу избитого заключенного
19 февраля, 03:29
"Информация, распространяемая в социальных сетях, об изъятии 30 килограммов наркотических веществ на территории одного из учреждений ГУФСИН России по Пермскому краю не соответствует действительности. Указанные события на территории учреждений ГУФСИН России по Пермскому краю не происходили", - рассказали в ведомстве.
Позже пресс-служба пермского управления уточнила, что инцидент с наркотиками, но с иным весом и при совершенно иных обстоятельствах был зафиксирован в ИК-9. Так, по данным ведомства, на КПП по допуску автотранспорта в колонию был задержан 38-летний осужденный, отбывающий наказание на участке колонии-поселения, который прибыл в учреждение для выполнения хозяйственных работ. У мужчины нашли два свертка с примерно 30 граммами наркотика. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков).
В Мордовии проверят сообщения о банкете заключенных в колонии
12 августа 2024, 05:18