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Задержанный рассказал о подготовке с куратором терактов в Ставрополе

Задержанный рассказал о подготовке с куратором терактов в Ставрополе - РИА Новости, 26.02.2025

Задержанный рассказал о подготовке с куратором терактов в Ставрополе

Задержанный гражданин центральноазиатской страны рассказал на видео ФСБ РФ об указаниях куратора с Украины, который советовал ему, как выбирать цели для теракта РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:47:00+03:00

2025-02-26T16:47:00+03:00

2025-02-26T16:48:00+03:00

ставрополь

украина

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Задержанный гражданин центральноазиатской страны рассказал на видео ФСБ РФ об указаниях куратора с Украины, который советовал ему, как выбирать цели для теракта в Ставрополе. Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Ставрополе: злоумышленник при координации находящегося на Украине куратора готовил нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью на главные управления МВД и МЧС, военкомат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района Ставрополя. Он провел разведку территорий, приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления зажигательных устройств, а впоследствии планировал вступить в ряды ВСУ. На кадрах демонстрируются бутылки с зажигательной смесью, переписка с куратором, к которому задержанный обращался "командир", а тот писал ему - "побратим". В переписке "командир" дает подробные инструкции изготовления взрывчатой смеси и способах ее хранения в бутылках, а также советует выбрать в центре города объекты, "чтобы они не сильно далеко друг от друга были".

https://ria.ru/20250225/balashiha-2001405712.html

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Задержание злоумышленника, планировавшего серию терактов в Ставрополе Видео с задержанием злоумышленника, планировавшего серию терактов в Ставрополе, приводит ФСБ. 2025-02-26T16:47 true PT1M56S

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ставрополь, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия