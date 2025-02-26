Рейтинг@Mail.ru
Судьба останков найденного во Франции солдата зависит от ответа властей - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/frantsiya-2001624274.html
Судьба останков найденного во Франции солдата зависит от ответа властей
Судьба останков найденного во Франции солдата зависит от ответа властей - РИА Новости, 26.02.2025
Судьба останков найденного во Франции солдата зависит от ответа властей
Судьба останков найденного во Франции солдата Русского экспедиционного корпуса времен Первой мировой войны, потомок которого хочет захоронить их в России,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T06:13:00+03:00
2025-02-26T06:13:00+03:00
россия
франция
париж
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001614658_0:299:408:529_1920x0_80_0_0_6729cca26ee2c50b59446f88501a8e75.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Судьба останков найденного во Франции солдата Русского экспедиционного корпуса времен Первой мировой войны, потомок которого хочет захоронить их в России, зависит от от ответа французских властей, сообщил РИА Новости французский историк, поисковик, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски. Найденные в Курси воины служили в Русском экспедиционном корпусе и погибли в апреле 1917 года во время атаки. У одного из павших солдат, Александра Бушуева, отыскали потомков в России. Сам Александр и его сын Семен были объявлены пропавшими без вести. Ранее Малиновски отмечал, что их история очень эмоциональна. Отец и сын мобилизовались в 1916 году, вместе отправились воевать из Российской империи во Францию и погибли в один момент. По словам французского историка, потомок найденного русского воина Юрий Бушуев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть останки Александра Бушуева в Россию. "Для нашей семьи возвращение останков Александра Михайловича (Бушуева) является важнейшим делом чести", - написал Юрий Бушуев в обращении к Путину. Копия письма на имя президента РФ есть в распоряжении РИА Новости. Малиновски заявил, что Путин ответил на обращение в кратчайшие сроки, после чего российская сторона обратилась к Парижу. "МИД (РФ - ред.) направил запрос во Францию. Ответа нет… Все, что сейчас нужно – решение (французского президента Эммануэля) Макрона. Он не отказал, но и не дал согласия… Мы можем вернуть воина на родину хоть на следующей неделе. Все готово. Чего не хватает, так это согласия Макрона", - рассказал Малиновски. Он сообщил, что родственники собрали документы, необходимые для подтверждения родства, в настоящее время нужные формальности для возвращения тела Бушуева соблюдены. "Мы предложили оплатить перелет, чтобы вернуть на родину тело, похороны, но все зависит от ответа французского президента…. Семья даже готова полететь во Францию, чтобы пройти ДНК-тест", - подчеркнул французский историк. По его словам, решение вопроса репатриации тела Бушуева откроет возможности для поиска родственников других павших воинов. Он добавил, что в таком случае можно будет вернуть и сына Александра Бушуева, Семена, который погиб вместе с ним, но сейчас остается погребенным на поле боя. Отыскать родственников Бушуева, как заявил Малиновски, оказалось непросто, так как Россия в прошлом пережила много потрясений, в том числе революцию и Великую Отечественную войну. В результате часть данных приходилось сверять с вывезенными царскими архивами, которые находились в Сан-Франциско. Всего удалось найти 15 солдат Русского экспедиционного корпуса, но на этом участке их может быть около 22. Шесть из них, по словам французского историка, извлекли. Троих практически сразу перезахоронили на русском воинском кладбище Сент-Илер-ле-Гран. Оставшихся, в том числе Бушуева, пока не похоронили. Боевые действия под Курси, согласно данным французского историка, продолжались с 16 по 19 апреля 1917 года. Потери русских войск составили около 900 человек убитыми или пропавшими без вести и около 2,5 тысяч ранеными.
https://ria.ru/20250206/genichesk-1997649388.html
https://ria.ru/20240822/ostanki-1967870321.html
https://rsport.ria.ru/20241011/alpinist-1977625983.html
https://ria.ru/20241203/novorossijsk-1987192179.html
россия
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001614658_0:261:408:567_1920x0_80_0_0_e931ca29e5d6edc3d06d62a6d76225a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, париж, владимир путин
Россия, Франция, Париж, Владимир Путин
Судьба останков найденного во Франции солдата зависит от ответа властей

Историк Малиновски: судьба останков русского солдата зависит от властей Франции

© РИА НовостиОстанки погибшего в 1917 году во Франции русского солдата Александра Бушуева, найденные при археологических раскопках
Останки погибшего в 1917 году во Франции русского солдата Александра Бушуева, найденные при археологических раскопках - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости
Останки погибшего в 1917 году во Франции русского солдата Александра Бушуева, найденные при археологических раскопках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Судьба останков найденного во Франции солдата Русского экспедиционного корпуса времен Первой мировой войны, потомок которого хочет захоронить их в России, зависит от от ответа французских властей, сообщил РИА Новости французский историк, поисковик, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.
Найденные в Курси воины служили в Русском экспедиционном корпусе и погибли в апреле 1917 года во время атаки. У одного из павших солдат, Александра Бушуева, отыскали потомков в России. Сам Александр и его сын Семен были объявлены пропавшими без вести. Ранее Малиновски отмечал, что их история очень эмоциональна. Отец и сын мобилизовались в 1916 году, вместе отправились воевать из Российской империи во Францию и погибли в один момент.
Сотрудники СК обнаружили в Геническе тела женщин, детей и стариков, расстрелянных во время Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
На окраине Геническа нашли останки более 280 человек, замученных фашистами
6 февраля, 08:29
По словам французского историка, потомок найденного русского воина Юрий Бушуев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть останки Александра Бушуева в Россию.
"Для нашей семьи возвращение останков Александра Михайловича (Бушуева) является важнейшим делом чести", - написал Юрий Бушуев в обращении к Путину. Копия письма на имя президента РФ есть в распоряжении РИА Новости.
Малиновски заявил, что Путин ответил на обращение в кратчайшие сроки, после чего российская сторона обратилась к Парижу.
Реставрация - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В Москве при реставрации храма нашли костные останки столетней давности
22 августа 2024, 18:20
"МИД (РФ - ред.) направил запрос во Францию. Ответа нет… Все, что сейчас нужно – решение (французского президента Эммануэля) Макрона. Он не отказал, но и не дал согласия… Мы можем вернуть воина на родину хоть на следующей неделе. Все готово. Чего не хватает, так это согласия Макрона", - рассказал Малиновски.
Он сообщил, что родственники собрали документы, необходимые для подтверждения родства, в настоящее время нужные формальности для возвращения тела Бушуева соблюдены.
"Мы предложили оплатить перелет, чтобы вернуть на родину тело, похороны, но все зависит от ответа французского президента…. Семья даже готова полететь во Францию, чтобы пройти ДНК-тест", - подчеркнул французский историк.
Эндрю Ирвин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
На Эвересте нашли останки погибшего сто лет назад альпиниста
11 октября 2024, 15:45
По его словам, решение вопроса репатриации тела Бушуева откроет возможности для поиска родственников других павших воинов. Он добавил, что в таком случае можно будет вернуть и сына Александра Бушуева, Семена, который погиб вместе с ним, но сейчас остается погребенным на поле боя.
Отыскать родственников Бушуева, как заявил Малиновски, оказалось непросто, так как Россия в прошлом пережила много потрясений, в том числе революцию и Великую Отечественную войну. В результате часть данных приходилось сверять с вывезенными царскими архивами, которые находились в Сан-Франциско.
Всего удалось найти 15 солдат Русского экспедиционного корпуса, но на этом участке их может быть около 22. Шесть из них, по словам французского историка, извлекли. Троих практически сразу перезахоронили на русском воинском кладбище Сент-Илер-ле-Гран. Оставшихся, в том числе Бушуева, пока не похоронили.
Боевые действия под Курси, согласно данным французского историка, продолжались с 16 по 19 апреля 1917 года. Потери русских войск составили около 900 человек убитыми или пропавшими без вести и около 2,5 тысяч ранеными.
Жители города на улице Новороссийска - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Новороссийске нашли останки более 2000 советских солдат
3 декабря 2024, 20:54
 
РоссияФранцияПарижВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала