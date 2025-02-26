https://ria.ru/20250226/frantsiya-2001624274.html

Судьба останков найденного во Франции солдата зависит от ответа властей

Судьба останков найденного во Франции солдата зависит от ответа властей - РИА Новости, 26.02.2025

Судьба останков найденного во Франции солдата зависит от ответа властей

Судьба останков найденного во Франции солдата Русского экспедиционного корпуса времен Первой мировой войны, потомок которого хочет захоронить их в России,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T06:13:00+03:00

2025-02-26T06:13:00+03:00

2025-02-26T06:13:00+03:00

россия

франция

париж

владимир путин

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Судьба останков найденного во Франции солдата Русского экспедиционного корпуса времен Первой мировой войны, потомок которого хочет захоронить их в России, зависит от от ответа французских властей, сообщил РИА Новости французский историк, поисковик, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски. Найденные в Курси воины служили в Русском экспедиционном корпусе и погибли в апреле 1917 года во время атаки. У одного из павших солдат, Александра Бушуева, отыскали потомков в России. Сам Александр и его сын Семен были объявлены пропавшими без вести. Ранее Малиновски отмечал, что их история очень эмоциональна. Отец и сын мобилизовались в 1916 году, вместе отправились воевать из Российской империи во Францию и погибли в один момент. По словам французского историка, потомок найденного русского воина Юрий Бушуев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть останки Александра Бушуева в Россию. "Для нашей семьи возвращение останков Александра Михайловича (Бушуева) является важнейшим делом чести", - написал Юрий Бушуев в обращении к Путину. Копия письма на имя президента РФ есть в распоряжении РИА Новости. Малиновски заявил, что Путин ответил на обращение в кратчайшие сроки, после чего российская сторона обратилась к Парижу. "МИД (РФ - ред.) направил запрос во Францию. Ответа нет… Все, что сейчас нужно – решение (французского президента Эммануэля) Макрона. Он не отказал, но и не дал согласия… Мы можем вернуть воина на родину хоть на следующей неделе. Все готово. Чего не хватает, так это согласия Макрона", - рассказал Малиновски. Он сообщил, что родственники собрали документы, необходимые для подтверждения родства, в настоящее время нужные формальности для возвращения тела Бушуева соблюдены. "Мы предложили оплатить перелет, чтобы вернуть на родину тело, похороны, но все зависит от ответа французского президента…. Семья даже готова полететь во Францию, чтобы пройти ДНК-тест", - подчеркнул французский историк. По его словам, решение вопроса репатриации тела Бушуева откроет возможности для поиска родственников других павших воинов. Он добавил, что в таком случае можно будет вернуть и сына Александра Бушуева, Семена, который погиб вместе с ним, но сейчас остается погребенным на поле боя. Отыскать родственников Бушуева, как заявил Малиновски, оказалось непросто, так как Россия в прошлом пережила много потрясений, в том числе революцию и Великую Отечественную войну. В результате часть данных приходилось сверять с вывезенными царскими архивами, которые находились в Сан-Франциско. Всего удалось найти 15 солдат Русского экспедиционного корпуса, но на этом участке их может быть около 22. Шесть из них, по словам французского историка, извлекли. Троих практически сразу перезахоронили на русском воинском кладбище Сент-Илер-ле-Гран. Оставшихся, в том числе Бушуева, пока не похоронили. Боевые действия под Курси, согласно данным французского историка, продолжались с 16 по 19 апреля 1917 года. Потери русских войск составили около 900 человек убитыми или пропавшими без вести и около 2,5 тысяч ранеными.

https://ria.ru/20250206/genichesk-1997649388.html

https://ria.ru/20240822/ostanki-1967870321.html

https://rsport.ria.ru/20241011/alpinist-1977625983.html

https://ria.ru/20241203/novorossijsk-1987192179.html

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россия, франция, париж, владимир путин