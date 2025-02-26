https://ria.ru/20250226/frantsija-2001651146.html

Во Франции рассказали об ожиданиях от США по Украине

Во Франции рассказали об ожиданиях от США по Украине - РИА Новости, 26.02.2025

Во Франции рассказали об ожиданиях от США по Украине

Франция ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам, которые могут быть размещены на Украине для поддержания мира по окончании конфликта, заявил... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T10:06:00+03:00

2025-02-26T10:06:00+03:00

2025-02-26T10:10:00+03:00

в мире

украина

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кир стармер

эммануэль макрон

владимир зеленский

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Франция ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам, которые могут быть размещены на Украине для поддержания мира по окончании конфликта, заявил французский министр экономики и финансов Эрик Ломбар в интервью агентству Блумберг.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на западных чиновников передавало, что Великобритания и Франция стремятся получить воздушную поддержку США для сил, которые они хотели бы разместить на Украине в случае урегулирования. Согласно собеседникам агентства, вероятно, этот план потребует развертывания до 30 тысяч солдат в крупных городах, портах и на объектах критической инфраструктуры Украины. "Если мы хотим, чтобы режим прекращения огня соблюдался, нам нужна поддержка США... Я верю, что американцы согласились на это", - заявил Ломбар.Согласно агентству, Ломбар сообщил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска на Украину "для обеспечения перемирия". Кроме того, по словам Ломбара, во время визита в США он обсудил с представителями американской администрации торговлю, пошлины и нетарифные барьеры. "Мы договорились продолжить переговоры, что является шагом вперёд", - заявил французский министр. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве ранее сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250216/sammit-1999703869.html

https://ria.ru/20250116/britanija-1994087676.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001606091.html

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в мире, украина, франция, сша, кир стармер, эммануэль макрон, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)