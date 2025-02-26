Во Франции рассказали об ожиданиях от США по Украине
Ломбар: Франция ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам на Украине
Флаги Франции и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Франция ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам, которые могут быть размещены на Украине для поддержания мира по окончании конфликта, заявил французский министр экономики и финансов Эрик Ломбар в интервью агентству Блумберг.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на западных чиновников передавало, что Великобритания и Франция стремятся получить воздушную поддержку США для сил, которые они хотели бы разместить на Украине в случае урегулирования. Согласно собеседникам агентства, вероятно, этот план потребует развертывания до 30 тысяч солдат в крупных городах, портах и на объектах критической инфраструктуры Украины.
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"Если мы хотим, чтобы режим прекращения огня соблюдался, нам нужна поддержка США... Я верю, что американцы согласились на это", - заявил Ломбар.
Согласно агентству, Ломбар сообщил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска на Украину "для обеспечения перемирия".
Кроме того, по словам Ломбара, во время визита в США он обсудил с представителями американской администрации торговлю, пошлины и нетарифные барьеры.
"Мы договорились продолжить переговоры, что является шагом вперёд", - заявил французский министр.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве ранее сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.