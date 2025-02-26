https://ria.ru/20250226/fotovystavka-2001601940.html

В Москве откроют фотовыставки о женщинах-строителях

В Москве откроют фотовыставки о женщинах-строителях - РИА Новости, 26.02.2025

В Москве откроют фотовыставки о женщинах-строителях

По случаю празднования 8 марта в Москве организуют две фотовыставки о женщинах, занятых в строительной сфере, сообщили в пресс-службе градостроительного... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T11:06:00+03:00

2025-02-26T11:06:00+03:00

2025-02-26T11:06:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. По случаю празднования 8 марта в Москве организуют две фотовыставки о женщинах, занятых в строительной сфере, сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса столицы.Первую выставку можно будет посмотреть в течение всего марта в парке искусств "Музеон". Фотографии возьмут из Главного архивного управления Москвы и Московского Метростроя 1950-1970-х годов. Среди них будет фото женщин, которые проектировали станцию "Белорусская" на кольцевой ветке метро в 1952 году. Также на выставке можно будет увидеть фотографию 1962 года, на которой женщины-маляры обрабатывают потолок московского Дворца пионеров на Ленинских горах. Кстати, позже здание было отреставрировано и вновь открыто в 2023 году.Вторая выставка откроется на Цветном бульваре и будет открыта с 3 по 16 марта. Здесь героинями фото станут современные женщины, которые тоже работают в строительной отрасли – машинистки башенных кранов, архитекторы, проектировщицы, маркшейдеры, инженеры, участвующие в строительстве московского метро, важных городских сооружений, спортобъектов и жилых домов. На фотографиях будет показано возведение станции метро "Достоевская", электродепо "Столбово", ЖК "Бадаевский", "Достижение", "Метроном", Life Time.Посмотреть экспонаты выставки сможет любой посетитель.

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, градостроительный комплекс москвы