Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии выступили с радикальным предложением по России - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/finlyandiya-2001770209.html
В Финляндии выступили с радикальным предложением по России
В Финляндии выступили с радикальным предложением по России - РИА Новости, 26.02.2025
В Финляндии выступили с радикальным предложением по России
Финляндии нужно открыть границу с Россией и восстановить с ней отношения, призвал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:06:00+03:00
2025-02-26T17:06:00+03:00
в мире
финляндия
россия
москва
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:605:2048:1757_1920x0_80_0_0_bd89ebd0b31d96b04bd47c8d8390777b.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Финляндии нужно открыть границу с Россией и восстановить с ней отношения, призвал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х."Нельзя терять ни минуты. Нам нужно вновь открыть нашу восточную границу и начать восстанавливать отношения с Россией", — написал Малинен.Эксперт также призвал расторгнуть соглашение с Украиной по безопасности и отправить в отставку нынешнюю политическую верхушку Финляндии."Наши экономика и общество в этом нуждаются", — резюмировал Малинен.Отношения между Россией и Финляндией ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Хельсинки в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов: у границ Финляндии после ее вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
https://ria.ru/20250226/economist-2001728714.html
https://ria.ru/20250226/rossiya-2001713076.html
финляндия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_710a9589effd76ab2032fa0879f3d10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, москва, нато
В мире, Финляндия, Россия, Москва, НАТО
В Финляндии выступили с радикальным предложением по России

Малинен: Финляндии нужно открыть границу с Россией и восстановить отношения

© @KainuunRaja/XЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© @KainuunRaja/X
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Финляндии нужно открыть границу с Россией и восстановить с ней отношения, призвал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.
«
"Нельзя терять ни минуты. Нам нужно вновь открыть нашу восточную границу и начать восстанавливать отношения с Россией", — написал Малинен.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Economist назвал представителя ЕС на переговорах по Украине
Вчера, 15:02
Эксперт также призвал расторгнуть соглашение с Украиной по безопасности и отправить в отставку нынешнюю политическую верхушку Финляндии.
«
"Наши экономика и общество в этом нуждаются", — резюмировал Малинен.
Отношения между Россией и Финляндией ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Хельсинки в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов: у границ Финляндии после ее вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
На Западе пришли к мрачному выводу о России
Вчера, 13:54
 
В миреФинляндияРоссияМоскваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала