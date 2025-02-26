https://ria.ru/20250226/finlyandiya-2001770209.html
В Финляндии выступили с радикальным предложением по России
В Финляндии выступили с радикальным предложением по России - РИА Новости, 26.02.2025
В Финляндии выступили с радикальным предложением по России
Финляндии нужно открыть границу с Россией и восстановить с ней отношения, призвал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:06:00+03:00
2025-02-26T17:06:00+03:00
2025-02-26T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Финляндии нужно открыть границу с Россией и восстановить с ней отношения, призвал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х."Нельзя терять ни минуты. Нам нужно вновь открыть нашу восточную границу и начать восстанавливать отношения с Россией", — написал Малинен.Эксперт также призвал расторгнуть соглашение с Украиной по безопасности и отправить в отставку нынешнюю политическую верхушку Финляндии."Наши экономика и общество в этом нуждаются", — резюмировал Малинен.Отношения между Россией и Финляндией ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Хельсинки в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов: у границ Финляндии после ее вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
https://ria.ru/20250226/economist-2001728714.html
https://ria.ru/20250226/rossiya-2001713076.html
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в мире, финляндия, россия, москва, нато
В мире, Финляндия, Россия, Москва, НАТО
В Финляндии выступили с радикальным предложением по России
Малинен: Финляндии нужно открыть границу с Россией и восстановить отношения