https://ria.ru/20250226/festival-2001705068.html

Молодежный фестиваль "Созвездие-Йолдызлык" пройдет в Татарстане

Молодежный фестиваль "Созвездие-Йолдызлык" пройдет в Татарстане - РИА Новости, 26.02.2025

Молодежный фестиваль "Созвездие-Йолдызлык" пройдет в Татарстане

Республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства "Созвездие-Йолдызлык" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:27:00+03:00

2025-02-26T13:27:00+03:00

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республика татарстан

россия

казань

рустам минниханов

юнеско

80-летие победы в великой отечественной войне

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КАЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства "Созвездие-Йолдызлык" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков. Фестиваль "Созвездие-Йолдызлык" проводится при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова и отвечает целям национального проекта "Молодежь и дети". В этом году он пройдет в 25-й раз. "Проект не только является ярким проявлением культурной жизни республики, но и служит примером патриотического воспитания и сохранения духовно-нравственных ценностей. В этом году он будет посвящен Году защитника Отчества, объявленному в России и Татарстане, и юбилею Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Садыков журналистам. По данным министра, в этом году фестиваль вновь проводится под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. По его словам, фестиваль дает возможность подросткам самореализоваться в творческом направлении вне зависимости от места проживания и профессионального опыта. За все время проведения эту школу прошли почти 1,5 миллиона подростков. Министр отметил, что уже с начала года члены жюри, среди которых заслуженные деятели искусств Татарстана и России, активно выезжали в различные районы республики, проводя мастер-классы. Как уточнил генеральный продюсер фестиваля "Созвездие-Йолдызлык" Дмитрий Туманов, в этом году запланированы 10 зональных этапов в крупных городах республики. Они стартуют в среду. Всего к этому сезону готовится более 2,5 тысячи номеров, при этом каждый коллектив должен представить минимум один номер, посвященный защитникам Отечества. Суперфиналы пройдут с 19 по 24 апреля, главный гала-концерт состоится в Казани 30 апреля.

https://ria.ru/20240916/kazan-1972999110.html

https://ria.ru/20241029/shkolniki-1980785413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, казань, рустам минниханов, юнеско, 80-летие победы в великой отечественной войне