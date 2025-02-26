Молодежный фестиваль "Созвездие-Йолдызлык" пройдет в Татарстане
Фестиваль эстрадного искусства "Созвездие-Йолдызлык" посвящен 80-летию Победы
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КАЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства "Созвездие-Йолдызлык" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.
Фестиваль "Созвездие-Йолдызлык" проводится при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова и отвечает целям национального проекта "Молодежь и дети". В этом году он пройдет в 25-й раз.
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"Проект не только является ярким проявлением культурной жизни республики, но и служит примером патриотического воспитания и сохранения духовно-нравственных ценностей. В этом году он будет посвящен Году защитника Отчества, объявленному в России и Татарстане, и юбилею Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Садыков журналистам.
По данным министра, в этом году фестиваль вновь проводится под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. По его словам, фестиваль дает возможность подросткам самореализоваться в творческом направлении вне зависимости от места проживания и профессионального опыта. За все время проведения эту школу прошли почти 1,5 миллиона подростков.
Министр отметил, что уже с начала года члены жюри, среди которых заслуженные деятели искусств Татарстана и России, активно выезжали в различные районы республики, проводя мастер-классы.
Как уточнил генеральный продюсер фестиваля "Созвездие-Йолдызлык" Дмитрий Туманов, в этом году запланированы 10 зональных этапов в крупных городах республики. Они стартуют в среду. Всего к этому сезону готовится более 2,5 тысячи номеров, при этом каждый коллектив должен представить минимум один номер, посвященный защитникам Отечества. Суперфиналы пройдут с 19 по 24 апреля, главный гала-концерт состоится в Казани 30 апреля.
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