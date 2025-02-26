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Молодежный фестиваль "Созвездие-Йолдызлык" пройдет в Татарстане - РИА Новости, 26.02.2025
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
13:27 26.02.2025 (обновлено: 13:28 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/festival-2001705068.html
Молодежный фестиваль "Созвездие-Йолдызлык" пройдет в Татарстане
Молодежный фестиваль "Созвездие-Йолдызлык" пройдет в Татарстане - РИА Новости, 26.02.2025
Молодежный фестиваль "Созвездие-Йолдызлык" пройдет в Татарстане
Республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства "Созвездие-Йолдызлык" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:27:00+03:00
2025-02-26T13:28:00+03:00
республика татарстан
россия
казань
рустам минниханов
юнеско
80-летие победы в великой отечественной войне
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КАЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства "Созвездие-Йолдызлык" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков. Фестиваль "Созвездие-Йолдызлык" проводится при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова и отвечает целям национального проекта "Молодежь и дети". В этом году он пройдет в 25-й раз. "Проект не только является ярким проявлением культурной жизни республики, но и служит примером патриотического воспитания и сохранения духовно-нравственных ценностей. В этом году он будет посвящен Году защитника Отчества, объявленному в России и Татарстане, и юбилею Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Садыков журналистам. По данным министра, в этом году фестиваль вновь проводится под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. По его словам, фестиваль дает возможность подросткам самореализоваться в творческом направлении вне зависимости от места проживания и профессионального опыта. За все время проведения эту школу прошли почти 1,5 миллиона подростков. Министр отметил, что уже с начала года члены жюри, среди которых заслуженные деятели искусств Татарстана и России, активно выезжали в различные районы республики, проводя мастер-классы. Как уточнил генеральный продюсер фестиваля "Созвездие-Йолдызлык" Дмитрий Туманов, в этом году запланированы 10 зональных этапов в крупных городах республики. Они стартуют в среду. Всего к этому сезону готовится более 2,5 тысячи номеров, при этом каждый коллектив должен представить минимум один номер, посвященный защитникам Отечества. Суперфиналы пройдут с 19 по 24 апреля, главный гала-концерт состоится в Казани 30 апреля.
https://ria.ru/20240916/kazan-1972999110.html
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россия, казань, рустам минниханов, юнеско, 80-летие победы в великой отечественной войне
Республика Татарстан, Россия, Казань, Рустам Минниханов, ЮНЕСКО, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Молодежный фестиваль "Созвездие-Йолдызлык" пройдет в Татарстане

Фестиваль эстрадного искусства "Созвездие-Йолдызлык" посвящен 80-летию Победы

© РИА Новости / Григорий СысоевВид на зимнюю Казань
Вид на зимнюю Казань - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Вид на зимнюю Казань
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КАЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства "Созвездие-Йолдызлык" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.
Фестиваль "Созвездие-Йолдызлык" проводится при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова и отвечает целям национального проекта "Молодежь и дети". В этом году он пройдет в 25-й раз.
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"Проект не только является ярким проявлением культурной жизни республики, но и служит примером патриотического воспитания и сохранения духовно-нравственных ценностей. В этом году он будет посвящен Году защитника Отчества, объявленному в России и Татарстане, и юбилею Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Садыков журналистам.
По данным министра, в этом году фестиваль вновь проводится под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. По его словам, фестиваль дает возможность подросткам самореализоваться в творческом направлении вне зависимости от места проживания и профессионального опыта. За все время проведения эту школу прошли почти 1,5 миллиона подростков.
Министр отметил, что уже с начала года члены жюри, среди которых заслуженные деятели искусств Татарстана и России, активно выезжали в различные районы республики, проводя мастер-классы.
Как уточнил генеральный продюсер фестиваля "Созвездие-Йолдызлык" Дмитрий Туманов, в этом году запланированы 10 зональных этапов в крупных городах республики. Они стартуют в среду. Всего к этому сезону готовится более 2,5 тысячи номеров, при этом каждый коллектив должен представить минимум один номер, посвященный защитникам Отечества. Суперфиналы пройдут с 19 по 24 апреля, главный гала-концерт состоится в Казани 30 апреля.
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