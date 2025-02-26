https://ria.ru/20250226/farmkompanii-2001824964.html

В Госдуме назвали условие возвращения иностранных фармкомпаний в Россию

В Госдуме назвали условие возвращения иностранных фармкомпаний в Россию - РИА Новости, 26.02.2025

В Госдуме назвали условие возвращения иностранных фармкомпаний в Россию

Россия не против возвращения иностранных фармацевтических компаний на отечественный рынок, но они должны будут учитывать новые реалии, в которых российский... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T22:14:00+03:00

2025-02-26T22:14:00+03:00

2025-02-26T22:14:00+03:00

экономика

здоровье - общество

россия

южная корея

сергей леонов

татьяна голикова

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия не против возвращения иностранных фармацевтических компаний на отечественный рынок, но они должны будут учитывать новые реалии, в которых российский производитель будет в приоритете, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Ранее министерство промышленности, торговли и ресурсов Южной Кореи сообщило, что страна решила с 28 февраля отменить санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования. "Мы не против того, чтобы иностранные фармкомпании вернулись на наш рынок, но только они должны будут учитывать новые реалии, в которых отечественный производитель будет в приоритете", - сказал РИА Новости Леонов. Парламентарий отметил, что российский рынок медицинского оборудования и лекарств очень большой, однако, по его мнению, иностранным компаниям будет не так просто вернуться. "Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке нашего комитета представила новый нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья". Как раз в нем заложены цели по повышению нашего технологического суверенитета в области медицинских технологий, производства лекарственных препаратов и медицинских изделий", - подчеркнул он. По словам Леонова, Россия делает все для того, чтобы "не зависеть от настроений" иностранных фармкомпаний, которые "сегодня поставляют оборудование и лекарства, а завтра - уже нет". "Однако стоит понимать, что невозможно производить вообще все, это сотни тысяч наименований. Поэтому в их присутствии в России нет ничего плохого. Мы за здоровую конкуренцию. Более того, их участие лишь придаст стимул к совершенствованию наших технологий", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250224/rossiya-2001347925.html

https://ria.ru/20241029/murashko-1980780001.html

россия

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, здоровье - общество, россия, южная корея, сергей леонов, татьяна голикова, госдума рф