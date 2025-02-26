https://ria.ru/20250226/farmkompanii-2001824964.html
В Госдуме назвали условие возвращения иностранных фармкомпаний в Россию
В Госдуме назвали условие возвращения иностранных фармкомпаний в Россию - РИА Новости, 26.02.2025
В Госдуме назвали условие возвращения иностранных фармкомпаний в Россию
Россия не против возвращения иностранных фармацевтических компаний на отечественный рынок, но они должны будут учитывать новые реалии, в которых российский... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T22:14:00+03:00
2025-02-26T22:14:00+03:00
2025-02-26T22:14:00+03:00
экономика
здоровье - общество
россия
южная корея
сергей леонов
татьяна голикова
госдума рф
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия не против возвращения иностранных фармацевтических компаний на отечественный рынок, но они должны будут учитывать новые реалии, в которых российский производитель будет в приоритете, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Ранее министерство промышленности, торговли и ресурсов Южной Кореи сообщило, что страна решила с 28 февраля отменить санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования. "Мы не против того, чтобы иностранные фармкомпании вернулись на наш рынок, но только они должны будут учитывать новые реалии, в которых отечественный производитель будет в приоритете", - сказал РИА Новости Леонов. Парламентарий отметил, что российский рынок медицинского оборудования и лекарств очень большой, однако, по его мнению, иностранным компаниям будет не так просто вернуться. "Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке нашего комитета представила новый нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья". Как раз в нем заложены цели по повышению нашего технологического суверенитета в области медицинских технологий, производства лекарственных препаратов и медицинских изделий", - подчеркнул он. По словам Леонова, Россия делает все для того, чтобы "не зависеть от настроений" иностранных фармкомпаний, которые "сегодня поставляют оборудование и лекарства, а завтра - уже нет". "Однако стоит понимать, что невозможно производить вообще все, это сотни тысяч наименований. Поэтому в их присутствии в России нет ничего плохого. Мы за здоровую конкуренцию. Более того, их участие лишь придаст стимул к совершенствованию наших технологий", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250224/rossiya-2001347925.html
https://ria.ru/20241029/murashko-1980780001.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, здоровье - общество, россия, южная корея, сергей леонов, татьяна голикова, госдума рф
Экономика, Здоровье - Общество, Россия, Южная Корея, Сергей Леонов, Татьяна Голикова, Госдума РФ
В Госдуме назвали условие возвращения иностранных фармкомпаний в Россию
Депутат Леонов: Россия не против возвращения иностранных фармкомпаний на рынок
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия не против возвращения иностранных фармацевтических компаний на отечественный рынок, но они должны будут учитывать новые реалии, в которых российский производитель будет в приоритете, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Ранее министерство промышленности, торговли и ресурсов Южной Кореи
сообщило, что страна решила с 28 февраля отменить санкционные ограничения на поставку в Россию
медицинского оборудования.
"Мы не против того, чтобы иностранные фармкомпании вернулись на наш рынок, но только они должны будут учитывать новые реалии, в которых отечественный производитель будет в приоритете", - сказал РИА Новости Леонов
.
Парламентарий отметил, что российский рынок медицинского оборудования и лекарств очень большой, однако, по его мнению, иностранным компаниям будет не так просто вернуться.
«
"Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова
на площадке нашего комитета представила новый нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья". Как раз в нем заложены цели по повышению нашего технологического суверенитета в области медицинских технологий, производства лекарственных препаратов и медицинских изделий", - подчеркнул он.
По словам Леонова, Россия делает все для того, чтобы "не зависеть от настроений" иностранных фармкомпаний, которые "сегодня поставляют оборудование и лекарства, а завтра - уже нет".
"Однако стоит понимать, что невозможно производить вообще все, это сотни тысяч наименований. Поэтому в их присутствии в России нет ничего плохого. Мы за здоровую конкуренцию. Более того, их участие лишь придаст стимул к совершенствованию наших технологий", - заключил собеседник агентства.