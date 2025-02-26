https://ria.ru/20250226/ekspeditsiya-2001778812.html

На Новой Земле пройдет морская экспедиция в честь 80-летия Победы

На Новой Земле пройдет морская экспедиция в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 26.02.2025

На Новой Земле пройдет морская экспедиция в честь 80-летия Победы

Морская экспедиция в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в июле-августе на острове Северный архипелага Новая Земля, где проходили... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T17:29:00+03:00

2025-02-26T17:29:00+03:00

2025-02-26T17:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

новая земля

арктика

россия

национальный парк "русская арктика"

русское географическое общество

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569429186_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_b6174374ad7412994d10111df0a17490.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Морская экспедиция в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в июле-августе на острове Северный архипелага Новая Земля, где проходили боестолкновения между защитниками полярной станции и немецкой подлодкой, сообщил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" директор Национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов. День Арктики отмечается в России 28 февраля. "В конце июля, в августе будет морская экспедиция на территорию острова Северный архипелага Новая Земля, которая будет нести в себе двойной аспект: исследовательский и мемориальный в память о 80-летии Победы в Великой Отечественной Войне. На территории Национального парка есть уникальный географический объект, как мыс Желания, на территории которого проходили реальные боестолкновения с полярной станцией и немецкой подводной лодкой, которая пыталась расстрелять станцию, уничтожить ее, но наши предки, полярники, дали ей отпор", - сказал Кирилов. Он добавил, что в текущем году будут продолжены комплексные экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа совместно с Русским географическим обществом и Минобороны. "Это очень перспективное и интересное направление, поскольку оно позволяет нашим исследователям из собственных институтов Академии наук в понятные сроки добраться до архипелага и в хороших условиях провести непосредственно работы, которые обогащают наши знания об Арктике. Такие экспедиции будут в апреле и в августе", - уточнил Кирилов. "Русская Арктика" – самая большая и северная из особо охраняемых природных территорий в России. Нацпарк был создан 15 июня 2009 года. Тогда он включал в себя северную часть архипелага Новая Земля, острова Большие и Малые Оранские, Лошкина, Гемскерк и ряд других. В 2016 году в его состав вошли территории заказника "Земля Франца Иосифа", а вместе с ними и самый северный участок суши Евразии — архипелаг Земля Франца-Иосифа.

https://ria.ru/20250224/muzey-2001365542.html

https://ria.ru/20250220/yakutiya-2000568861.html

новая земля

арктика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая земля, арктика, россия, национальный парк "русская арктика", русское географическое общество, в мире