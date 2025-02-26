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На Новой Земле пройдет морская экспедиция в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 26.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:29 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/ekspeditsiya-2001778812.html
На Новой Земле пройдет морская экспедиция в честь 80-летия Победы
На Новой Земле пройдет морская экспедиция в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 26.02.2025
На Новой Земле пройдет морская экспедиция в честь 80-летия Победы
Морская экспедиция в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в июле-августе на острове Северный архипелага Новая Земля, где проходили... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:29:00+03:00
2025-02-26T17:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
новая земля
арктика
россия
национальный парк "русская арктика"
русское географическое общество
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Морская экспедиция в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в июле-августе на острове Северный архипелага Новая Земля, где проходили боестолкновения между защитниками полярной станции и немецкой подлодкой, сообщил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" директор Национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов. День Арктики отмечается в России 28 февраля. "В конце июля, в августе будет морская экспедиция на территорию острова Северный архипелага Новая Земля, которая будет нести в себе двойной аспект: исследовательский и мемориальный в память о 80-летии Победы в Великой Отечественной Войне. На территории Национального парка есть уникальный географический объект, как мыс Желания, на территории которого проходили реальные боестолкновения с полярной станцией и немецкой подводной лодкой, которая пыталась расстрелять станцию, уничтожить ее, но наши предки, полярники, дали ей отпор", - сказал Кирилов. Он добавил, что в текущем году будут продолжены комплексные экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа совместно с Русским географическим обществом и Минобороны. "Это очень перспективное и интересное направление, поскольку оно позволяет нашим исследователям из собственных институтов Академии наук в понятные сроки добраться до архипелага и в хороших условиях провести непосредственно работы, которые обогащают наши знания об Арктике. Такие экспедиции будут в апреле и в августе", - уточнил Кирилов. "Русская Арктика" – самая большая и северная из особо охраняемых природных территорий в России. Нацпарк был создан 15 июня 2009 года. Тогда он включал в себя северную часть архипелага Новая Земля, острова Большие и Малые Оранские, Лошкина, Гемскерк и ряд других. В 2016 году в его состав вошли территории заказника "Земля Франца Иосифа", а вместе с ними и самый северный участок суши Евразии — архипелаг Земля Франца-Иосифа.
https://ria.ru/20250224/muzey-2001365542.html
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новая земля, арктика, россия, национальный парк "русская арктика", русское географическое общество, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Новая Земля, Арктика, Россия, Национальный парк "Русская Арктика", Русское географическое общество, В мире
На Новой Земле пройдет морская экспедиция в честь 80-летия Победы

Морская экспедиция в честь 80-летия Победы пройдет в июле-августе на Новой Земле

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАрхипелаг Новая Земля, остров Северный. Русская Гавань
Архипелаг Новая Земля, остров Северный. Русская Гавань - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Архипелаг Новая Земля, остров Северный. Русская Гавань. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Морская экспедиция в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в июле-августе на острове Северный архипелага Новая Земля, где проходили боестолкновения между защитниками полярной станции и немецкой подлодкой, сообщил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" директор Национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.
День Арктики отмечается в России 28 февраля.
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"В конце июля, в августе будет морская экспедиция на территорию острова Северный архипелага Новая Земля, которая будет нести в себе двойной аспект: исследовательский и мемориальный в память о 80-летии Победы в Великой Отечественной Войне. На территории Национального парка есть уникальный географический объект, как мыс Желания, на территории которого проходили реальные боестолкновения с полярной станцией и немецкой подводной лодкой, которая пыталась расстрелять станцию, уничтожить ее, но наши предки, полярники, дали ей отпор", - сказал Кирилов.
Он добавил, что в текущем году будут продолжены комплексные экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа совместно с Русским географическим обществом и Минобороны.
"Это очень перспективное и интересное направление, поскольку оно позволяет нашим исследователям из собственных институтов Академии наук в понятные сроки добраться до архипелага и в хороших условиях провести непосредственно работы, которые обогащают наши знания об Арктике. Такие экспедиции будут в апреле и в августе", - уточнил Кирилов.
"Русская Арктика" – самая большая и северная из особо охраняемых природных территорий в России. Нацпарк был создан 15 июня 2009 года. Тогда он включал в себя северную часть архипелага Новая Земля, острова Большие и Малые Оранские, Лошкина, Гемскерк и ряд других. В 2016 году в его состав вошли территории заказника "Земля Франца Иосифа", а вместе с ними и самый северный участок суши Евразии — архипелаг Земля Франца-Иосифа.
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