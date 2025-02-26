На Новой Земле пройдет морская экспедиция в честь 80-летия Победы
Морская экспедиция в честь 80-летия Победы пройдет в июле-августе на Новой Земле
Архипелаг Новая Земля, остров Северный. Русская Гавань. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Морская экспедиция в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в июле-августе на острове Северный архипелага Новая Земля, где проходили боестолкновения между защитниками полярной станции и немецкой подлодкой, сообщил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" директор Национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.
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"В конце июля, в августе будет морская экспедиция на территорию острова Северный архипелага Новая Земля, которая будет нести в себе двойной аспект: исследовательский и мемориальный в память о 80-летии Победы в Великой Отечественной Войне. На территории Национального парка есть уникальный географический объект, как мыс Желания, на территории которого проходили реальные боестолкновения с полярной станцией и немецкой подводной лодкой, которая пыталась расстрелять станцию, уничтожить ее, но наши предки, полярники, дали ей отпор", - сказал Кирилов.
Он добавил, что в текущем году будут продолжены комплексные экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа совместно с Русским географическим обществом и Минобороны.
"Это очень перспективное и интересное направление, поскольку оно позволяет нашим исследователям из собственных институтов Академии наук в понятные сроки добраться до архипелага и в хороших условиях провести непосредственно работы, которые обогащают наши знания об Арктике. Такие экспедиции будут в апреле и в августе", - уточнил Кирилов.
"Русская Арктика" – самая большая и северная из особо охраняемых природных территорий в России. Нацпарк был создан 15 июня 2009 года. Тогда он включал в себя северную часть архипелага Новая Земля, острова Большие и Малые Оранские, Лошкина, Гемскерк и ряд других. В 2016 году в его состав вошли территории заказника "Земля Франца Иосифа", а вместе с ними и самый северный участок суши Евразии — архипелаг Земля Франца-Иосифа.