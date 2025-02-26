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Ефимов: продолжается строительство путепровода в створе Варшавского шоссе - РИА Новости, 26.02.2025
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14:14 26.02.2025 (обновлено: 14:49 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/efimov-2001691360.html
Ефимов: продолжается строительство путепровода в створе Варшавского шоссе
Ефимов: продолжается строительство путепровода в створе Варшавского шоссе - РИА Новости, 26.02.2025
Ефимов: продолжается строительство путепровода в створе Варшавского шоссе
Строительство подпорных стен и опор путепровода стартовало в створе московского Варшавского шоссе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:14:00+03:00
2025-02-26T14:49:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Строительство подпорных стен и опор путепровода стартовало в створе московского Варшавского шоссе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что путепровод является частью пятого участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. На данный момент строители возводят подпорные стены и опоры. Кроме того, рабочие прокладывают временные дороги и инженерные коммуникации."Пересечение встречных транспортных потоков на стыке Расторгуевского шоссе и Большой Бутовской улицы приводило к затруднению движения на Варшавском шоссе в сторону центра и в обратном направлении в область в утренние и вечерние часы". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Строительство путепровода планируют закончить в 2026 году. После окончания работ трафик на Варшавском шоссе и с прилегающих дорог предстоит развести, добавляется в пресс-релизе.Также в рамках пятого участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе строители возводят путепровод, проходящий через железнодорожные пути второго Московского центрального диаметра. Также тут появятся тоннель и эстакада. Ее разместят в районе улицы Поляны.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с 2011 года в городе возвели и реконструировали свыше 100 путепроводов.
https://ria.ru/20250226/efimov-2001603213.html
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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин
Ефимов: продолжается строительство путепровода в створе Варшавского шоссе

Ефимов: строители продолжают возведение путепровода в створе Варшавского шоссе

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Строительство подпорных стен и опор путепровода стартовало в створе московского Варшавского шоссе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что путепровод является частью пятого участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. На данный момент строители возводят подпорные стены и опоры. Кроме того, рабочие прокладывают временные дороги и инженерные коммуникации.
"Пересечение встречных транспортных потоков на стыке Расторгуевского шоссе и Большой Бутовской улицы приводило к затруднению движения на Варшавском шоссе в сторону центра и в обратном направлении в область в утренние и вечерние часы". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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Строительство путепровода планируют закончить в 2026 году. После окончания работ трафик на Варшавском шоссе и с прилегающих дорог предстоит развести, добавляется в пресс-релизе.
Также в рамках пятого участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе строители возводят путепровод, проходящий через железнодорожные пути второго Московского центрального диаметра. Также тут появятся тоннель и эстакада. Ее разместят в районе улицы Поляны.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с 2011 года в городе возвели и реконструировали свыше 100 путепроводов.
 
Градостроительный комплекс МосквыМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей Собянин
 
 
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