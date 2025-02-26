https://ria.ru/20250226/efimov-2001691360.html

Ефимов: продолжается строительство путепровода в створе Варшавского шоссе

Ефимов: продолжается строительство путепровода в створе Варшавского шоссе - РИА Новости, 26.02.2025

Ефимов: продолжается строительство путепровода в створе Варшавского шоссе

Строительство подпорных стен и опор путепровода стартовало в створе московского Варшавского шоссе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T14:14:00+03:00

2025-02-26T14:14:00+03:00

2025-02-26T14:49:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Строительство подпорных стен и опор путепровода стартовало в створе московского Варшавского шоссе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что путепровод является частью пятого участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. На данный момент строители возводят подпорные стены и опоры. Кроме того, рабочие прокладывают временные дороги и инженерные коммуникации."Пересечение встречных транспортных потоков на стыке Расторгуевского шоссе и Большой Бутовской улицы приводило к затруднению движения на Варшавском шоссе в сторону центра и в обратном направлении в область в утренние и вечерние часы". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Строительство путепровода планируют закончить в 2026 году. После окончания работ трафик на Варшавском шоссе и с прилегающих дорог предстоит развести, добавляется в пресс-релизе.Также в рамках пятого участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе строители возводят путепровод, проходящий через железнодорожные пути второго Московского центрального диаметра. Также тут появятся тоннель и эстакада. Ее разместят в районе улицы Поляны.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с 2011 года в городе возвели и реконструировали свыше 100 путепроводов.

https://ria.ru/20250226/efimov-2001603213.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин