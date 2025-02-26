https://ria.ru/20250226/efimov-2001603213.html

Ефимов: образовательный комплекс в Щербинке готов на 35%

Ефимов: образовательный комплекс в Щербинке готов на 35% - РИА Новости, 26.02.2025

Ефимов: образовательный комплекс в Щербинке готов на 35%

Образовательный комплекс, который строят в районе Щербинка в Новой Москве, готов более чем на 35%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T10:06:00+03:00

2025-02-26T10:06:00+03:00

2025-02-26T10:06:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Образовательный комплекс, который строят в районе Щербинка в Новой Москве, готов более чем на 35%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Образовательный комплекс площадью более 26 тысяч квадратных метров будет включать школу на 1375 обучающихся и детский сад на 200 воспитанников. Под дошкольное учреждение отведут пристроенный трехэтажный блок прямоугольной формы. Школьники же будут обучаться в четырехэтажном П-образном здании. Образовательный комплекс возводят за счет внебюджетных средств, сейчас его готовность превышает 35 процентов", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.Замглавы города уточнил, что весь объект должен быть полностью достроен в 2026 году.В школе обустроят учебные классы, кабинеты для проведения лабораторных работ, три медиатеки, залы для мероприятий, а также для уроков физкультуры и гимнастики. В том же здании появятся кабинеты для изучения иностранных языков, которые можно будет разделить перегородкой на два класса.В детском саду будут помещения для восьми групп, залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты для коррекционно-развивающих программ, медпункт.Рядом с образовательным комплексом обустроят зоны для игр и занятий спортом, для общешкольных мероприятий и для отдыха.Весь объект будет частью ЖК "Остафьево", который строит компания "Самолет".Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, что в 2025 году в Москве достроят около 30 образовательных учреждений в ТиНАО.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы