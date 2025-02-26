https://ria.ru/20250226/efimov-2001602805.html

Ефимов: в прошлом году в Москве запустили 36 проектов КРТ

Ефимов: в прошлом году в Москве запустили 36 проектов КРТ - РИА Новости, 26.02.2025

Ефимов: в прошлом году в Москве запустили 36 проектов КРТ

В 2024 году в Москве началась реализация 36 проектов программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T09:14:00+03:00

2025-02-26T09:14:00+03:00

2025-02-26T09:14:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В 2024 году в Москве началась реализация 36 проектов программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В рамках всех этих проектов в городе планируется построить более 7 миллионов квадратных метров недвижимости. Объекты появятся в 34 районах столицы, включая округа Новой Москвы."На участках общей площадью 358,9 гектара появятся новые жилые дома и объекты общественно-делового назначения, ряд проектов предусматривает создание современных производств. В результате город получит около 106,8 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.В рамках указанных проектов КРТ возведут жилые дома площадью 3,2 миллиона "квадратов". Из них 650 тысяч квадратных метров займут квартиры, построенные по программе реновации. Там смогут жить около 23 тысяч человек.Рядом с жилыми кварталами возведут детские сады, школы, спортивные заведения и медучреждения. Всего планируется построить около 3,8 миллиона "квадратов" общественно-деловых и производственных объектов.По поручению мэра Сергея Собянина в Москве на данный момент разрабатывается 302 проекта КРТ площадью около 4,2 тысячи гектаров.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы