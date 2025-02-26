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Ефимов: в прошлом году в Москве запустили 36 проектов КРТ - РИА Новости, 26.02.2025
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09:14 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/efimov-2001602805.html
Ефимов: в прошлом году в Москве запустили 36 проектов КРТ
Ефимов: в прошлом году в Москве запустили 36 проектов КРТ - РИА Новости, 26.02.2025
Ефимов: в прошлом году в Москве запустили 36 проектов КРТ
В 2024 году в Москве началась реализация 36 проектов программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T09:14:00+03:00
2025-02-26T09:14:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В 2024 году в Москве началась реализация 36 проектов программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В рамках всех этих проектов в городе планируется построить более 7 миллионов квадратных метров недвижимости. Объекты появятся в 34 районах столицы, включая округа Новой Москвы."На участках общей площадью 358,9 гектара появятся новые жилые дома и объекты общественно-делового назначения, ряд проектов предусматривает создание современных производств. В результате город получит около 106,8 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.В рамках указанных проектов КРТ возведут жилые дома площадью 3,2 миллиона "квадратов". Из них 650 тысяч квадратных метров займут квартиры, построенные по программе реновации. Там смогут жить около 23 тысяч человек.Рядом с жилыми кварталами возведут детские сады, школы, спортивные заведения и медучреждения. Всего планируется построить около 3,8 миллиона "квадратов" общественно-деловых и производственных объектов.По поручению мэра Сергея Собянина в Москве на данный момент разрабатывается 302 проекта КРТ площадью около 4,2 тысячи гектаров.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в прошлом году в Москве запустили 36 проектов КРТ

Ефимов: в 2024 году в Москве начали реализовывать 36 проектов КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В 2024 году в Москве началась реализация 36 проектов программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В рамках всех этих проектов в городе планируется построить более 7 миллионов квадратных метров недвижимости. Объекты появятся в 34 районах столицы, включая округа Новой Москвы.
«
"На участках общей площадью 358,9 гектара появятся новые жилые дома и объекты общественно-делового назначения, ряд проектов предусматривает создание современных производств. В результате город получит около 106,8 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
В рамках указанных проектов КРТ возведут жилые дома площадью 3,2 миллиона "квадратов". Из них 650 тысяч квадратных метров займут квартиры, построенные по программе реновации. Там смогут жить около 23 тысяч человек.
Рядом с жилыми кварталами возведут детские сады, школы, спортивные заведения и медучреждения. Всего планируется построить около 3,8 миллиона "квадратов" общественно-деловых и производственных объектов.
По поручению мэра Сергея Собянина в Москве на данный момент разрабатывается 302 проекта КРТ площадью около 4,2 тысячи гектаров.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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