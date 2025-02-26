https://ria.ru/20250226/dzhordzhesku-2001829568.html

Джорджеску заявил, что продолжит борьбу за пост президента Румынии

Джорджеску заявил, что продолжит борьбу за пост президента Румынии - РИА Новости, 26.02.2025

Джорджеску заявил, что продолжит борьбу за пост президента Румынии

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску после пятичасового допроса в генпрокуратуре заявил в среду вечером, что будет баллотироваться на президентских... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T22:59:00+03:00

2025-02-26T22:59:00+03:00

2025-02-26T23:00:00+03:00

в мире

справки

румыния

брюссель

сша

кэлин джеорджеску

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001808837_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c695dee5ca32d682c68199100fc1dc93.jpg

КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску после пятичасового допроса в генпрокуратуре заявил в среду вечером, что будет баллотироваться на президентских выборах. Ранее Джеорджеску был обвинен в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, что стало частью расследования по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании осенью прошлого года. Политик уже получил подписку о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля. "Я определенно буду баллотироваться на президентских выборах. Мы, народ, — это сила, мы — Румыния. Мы не встанем на колени", — заявил Джеорджеску своим сторонникам на выходе из здания генпрокуратуры, беседа транслировалась в режиме онлайн в социальных сетях. Он подчеркнул, что его привод в прокуратуру — это политическое давление со стороны правящей коалиции. "Весь мир сейчас наблюдает, что происходит в Румынии с этой системой. Шестого декабря (в этот день был отменен второй тур выборов президента - ред.) нам (оппозиции) оказали большую услугу. (Политическая) коррупция была показана в режиме онлайн", - сказал Джеорджеску. Комментируя итоги парламентских выборов, политик отметил, что все опросы показывали, что большинство голосов получил бы Альянс за объединение румын (AUR), но в ходе подсчетов результатов, по его мнению, произошла подтасовка голосов. Он не исключил внешнего вмешательства в парламентские выборы в стране. "Эта позиция показала, что система работает, пока может. Но она на финальной стадии. Но мы точно знаем, что речь идет не только о местных прислужниках (указал на здание генпрокуратуры — ред.). Это связано и с тем, что сейчас происходит в Брюсселе. Но эта коррупция на мировом уровне будет разоблачена, а американские санкции прояснят ситуацию и в Румынии", - добавил Джеорджеску. Парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года. Данные ЦИК после обработки 100% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует PSD. Она набирает 22,3% в сенате и 21,96% - в палате депутатов. Также в парламент прошли "Альянс за объединение румын" (AUR), PNL, USR, партия "Спасите Румынию S.O.S", Партия молодых людей (POT) и UDMR. PSD, PNL, USR, UDMR 4 декабря подписали резолюцию, в которой обязались создать коалицию в парламенте. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Новые президентские выборы в стране запланированы на май.

https://ria.ru/20250226/rumynija-2001718158.html

https://ria.ru/20241125/rumyniya-1985552131.html

https://ria.ru/20250226/rumyniya-2001807383.html

румыния

брюссель

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, румыния, брюссель, сша, кэлин джеорджеску, нато