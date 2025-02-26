https://ria.ru/20250226/dtp-2001822913.html

На Тверском бульваре в Москве произошло ДТП

На Тверском бульваре в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 26.02.2025

На Тверском бульваре в Москве произошло ДТП

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Тверском бульваре, движение в районе происшествия перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T21:52:00+03:00

2025-02-26T21:52:00+03:00

2025-02-26T21:52:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Тверском бульваре, движение в районе происшествия перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Тверском бульваре в районе дома 26 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей... Движение в районе ДТП полностью перекрыто, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Дополняется, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20250226/bashkirija-2001662754.html

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происшествия, москва, россия, дтп