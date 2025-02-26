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В Челябинске водитель на BMW врезался в троллейбус - РИА Новости, 26.02.2025
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08:20 26.02.2025 (обновлено: 11:04 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/dtp-2001632597.html
В Челябинске водитель на BMW врезался в троллейбус
В Челябинске водитель на BMW врезался в троллейбус - РИА Новости, 26.02.2025
В Челябинске водитель на BMW врезался в троллейбус
Водитель на BMW врезался в "Газель" и троллейбус в Челябинске, два человека пострадали, проводится проверка, сообщила пресс-служба городской ГАИ. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:20:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев – РИА Новости. Водитель на BMW врезался в "Газель" и троллейбус в Челябинске, два человека пострадали, проводится проверка, сообщила пресс-служба городской ГАИ. По данным ГАИ, ДТП произошло 26 февраля в 5.56 (03.56 мск) напротив дома 67 по проспекту Ленина. "По предварительным данным, водитель, мужчина 1967 года рождения, управляя автомобилем BMW, совершил столкновение с автомобилем "Газель" под управлением мужчины 1962 года рождения, после чего "Газель" совершила столкновение с троллейбусом "Синара" (маршрут 19) под управлением мужчины 2002 года рождения. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля BMW и водитель автомобиля "Газель", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция города устанавливает все обстоятельства ДТП.В пресс-службе минздрава региона РИА Новости пояснили, что пострадавшим в ДТП оказана вся необходимая медицинская помощь, от госпитализации они отказались.В пресс-службе проекта "Челябинский троллейбус", в свою очередь, РИА Новости уточнили, что в момент ДТП водитель троллейбуса дожидался разрешающего сигнала светофора, чтобы начать движение. Во время происшествия водитель и пассажиры не пострадали.
https://ria.ru/20250225/dtp-2001408629.html
https://ria.ru/20250122/cheljabinsk-1994917603.html
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происшествия, авто, челябинск, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Челябинск, ГИБДД МВД РФ
В Челябинске водитель на BMW врезался в троллейбус

В Челябинске два человека пострадали в ДТП с участием BMW и троллейбуса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев – РИА Новости. Водитель на BMW врезался в "Газель" и троллейбус в Челябинске, два человека пострадали, проводится проверка, сообщила пресс-служба городской ГАИ.
По данным ГАИ, ДТП произошло 26 февраля в 5.56 (03.56 мск) напротив дома 67 по проспекту Ленина.
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"По предварительным данным, водитель, мужчина 1967 года рождения, управляя автомобилем BMW, совершил столкновение с автомобилем "Газель" под управлением мужчины 1962 года рождения, после чего "Газель" совершила столкновение с троллейбусом "Синара" (маршрут 19) под управлением мужчины 2002 года рождения. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля BMW и водитель автомобиля "Газель", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция города устанавливает все обстоятельства ДТП.
В пресс-службе минздрава региона РИА Новости пояснили, что пострадавшим в ДТП оказана вся необходимая медицинская помощь, от госпитализации они отказались.
В пресс-службе проекта "Челябинский троллейбус", в свою очередь, РИА Новости уточнили, что в момент ДТП водитель троллейбуса дожидался разрешающего сигнала светофора, чтобы начать движение. Во время происшествия водитель и пассажиры не пострадали.
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