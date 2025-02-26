https://ria.ru/20250226/dtp-2001632597.html

В Челябинске водитель на BMW врезался в троллейбус

В Челябинске водитель на BMW врезался в троллейбус - РИА Новости, 26.02.2025

В Челябинске водитель на BMW врезался в троллейбус

Водитель на BMW врезался в "Газель" и троллейбус в Челябинске, два человека пострадали, проводится проверка, сообщила пресс-служба городской ГАИ. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T08:20:00+03:00

2025-02-26T08:20:00+03:00

2025-02-26T11:04:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев – РИА Новости. Водитель на BMW врезался в "Газель" и троллейбус в Челябинске, два человека пострадали, проводится проверка, сообщила пресс-служба городской ГАИ. По данным ГАИ, ДТП произошло 26 февраля в 5.56 (03.56 мск) напротив дома 67 по проспекту Ленина. "По предварительным данным, водитель, мужчина 1967 года рождения, управляя автомобилем BMW, совершил столкновение с автомобилем "Газель" под управлением мужчины 1962 года рождения, после чего "Газель" совершила столкновение с троллейбусом "Синара" (маршрут 19) под управлением мужчины 2002 года рождения. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля BMW и водитель автомобиля "Газель", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция города устанавливает все обстоятельства ДТП.В пресс-службе минздрава региона РИА Новости пояснили, что пострадавшим в ДТП оказана вся необходимая медицинская помощь, от госпитализации они отказались.В пресс-службе проекта "Челябинский троллейбус", в свою очередь, РИА Новости уточнили, что в момент ДТП водитель троллейбуса дожидался разрешающего сигнала светофора, чтобы начать движение. Во время происшествия водитель и пассажиры не пострадали.

https://ria.ru/20250225/dtp-2001408629.html

https://ria.ru/20250122/cheljabinsk-1994917603.html

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происшествия, авто, челябинск, гибдд мвд рф