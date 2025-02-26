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Порошенко* выступил с паническим заявлением - РИА Новости, 26.02.2025
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03:39 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/doverie-2001615523.html
Порошенко* выступил с паническим заявлением
Порошенко* выступил с паническим заявлением - РИА Новости, 26.02.2025
Порошенко* выступил с паническим заявлением
Украина полностью уничтожила доверие США, такое мнение высказал бывший президент Украины Петр Порошенко* на своей странице в соцсети Facebook**. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T03:39:00+03:00
2025-02-26T03:39:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
петр порошенко
оон
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украина полностью уничтожила доверие США, такое мнение высказал бывший президент Украины Петр Порошенко* на своей странице в соцсети Facebook**."Ситуация — угрожающая: G7 не смогли согласовать общее заявление, США и Израиль проголосовали против украинской резолюции. Это сигнал потери доверия, которое уничтожили за последние месяцы", — говорится в публикации.Порошенко* также выразил обеспокоенность тем, что из-за нынешнего конфликта между Киевом и Вашингтоном Трамп будет принимать решения без учета украинской позиции."За потерю доверия придется платить &lt;…&gt;. Если Соединенные Штаты проигнорируют вашу позицию, — это будет очень-очень-очень сложно", — резюмировал украинский политик.В понедельник вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью Daily Mail заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не понял послания о необходимости урегулировать конфликт на Украине как можно быстрее, а также раскритиковал его за нападки в адрес главы Белого дома.В последние дни Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку. Зеленский, в свою очередь, заявил, что глава Белого дома живет в дезинформационном пространстве.Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции по Украине — подготовленную западными странами вместе с Киевом и предложенную США. Первый документ призывает к "деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины". От Москвы требуется "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все войска с территории соседней страны и в одностороннем порядке прекратить боевые действия.В свою очередь, Вашингтон подготовил свой вариант, нейтральный. В нем говорится только о необходимости незамедлительно прекратить конфликт и установить прочный мир между Украиной и Россией. Тем не менее оригинальный текст претерпел значительные изменения — из-за поправок западных стран, которые одобрила ГА, в результате он лишился нейтрального звучания. В результате США воздержались при голосовании, а Россия выступила против но резолюцию также приняли.Позднее Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и Россией".Поправки Москвы и стран Запада к документу не приняли.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, петр порошенко, оон
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, ООН
Порошенко* выступил с паническим заявлением

Порошенко: Украина лишилась доверия США, за это ее ждет расплата

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко*
Бывший президент Украины Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко*. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украина полностью уничтожила доверие США, такое мнение высказал бывший президент Украины Петр Порошенко* на своей странице в соцсети Facebook**.
"Ситуация — угрожающая: G7 не смогли согласовать общее заявление, США и Израиль проголосовали против украинской резолюции. Это сигнал потери доверия, которое уничтожили за последние месяцы", — говорится в публикации.
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Порошенко* также выразил обеспокоенность тем, что из-за нынешнего конфликта между Киевом и Вашингтоном Трамп будет принимать решения без учета украинской позиции.
"За потерю доверия придется платить <…>. Если Соединенные Штаты проигнорируют вашу позицию, — это будет очень-очень-очень сложно", — резюмировал украинский политик.
В понедельник вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью Daily Mail заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не понял послания о необходимости урегулировать конфликт на Украине как можно быстрее, а также раскритиковал его за нападки в адрес главы Белого дома.
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В последние дни Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку. Зеленский, в свою очередь, заявил, что глава Белого дома живет в дезинформационном пространстве.
Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции по Украине — подготовленную западными странами вместе с Киевом и предложенную США. Первый документ призывает к "деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины". От Москвы требуется "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все войска с территории соседней страны и в одностороннем порядке прекратить боевые действия.
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В свою очередь, Вашингтон подготовил свой вариант, нейтральный. В нем говорится только о необходимости незамедлительно прекратить конфликт и установить прочный мир между Украиной и Россией. Тем не менее оригинальный текст претерпел значительные изменения — из-за поправок западных стран, которые одобрила ГА, в результате он лишился нейтрального звучания. В результате США воздержались при голосовании, а Россия выступила против но резолюцию также приняли.
Позднее Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и Россией".
Поправки Москвы и стран Запада к документу не приняли.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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