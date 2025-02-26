https://ria.ru/20250226/dorogi-2001617438.html
СМИ: Россию покинул оператор платных дорог
СМИ: Россию покинул оператор платных дорог - РИА Новости, 26.02.2025
СМИ: Россию покинул оператор платных дорог
Один из крупнейших инфраструктурных холдингов Европы Vinci S.A. вышел из российских активов, связанных со строительством и обслуживанием платных автотрасс,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T04:10:00+03:00
2025-02-26T04:10:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Один из крупнейших инфраструктурных холдингов Европы Vinci S.A. вышел из российских активов, связанных со строительством и обслуживанием платных автотрасс, сообщает РБК со ссылкой на источник.По данным агентства, группа "Нацпроектстрой" выкупила долю Vinci S.A. в ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК), которая занималась строительством первого участка платной автотрассы М-11 "Нева" Москва — Санкт-Петербург.Vinci S.A. — французская компания, занимающая первое место в мире по обороту среди строительных компаний. Специализируется на управлении аэропортами, автотрассами, железными дорогами, организации энергоснабжения промышленных предприятий, строительстве крупных сооружений, специальных и инфраструктурных объектов.Ранее сообщалось, что совокупные потери самых популярных среди россиян западных компаний составили 13,6 миллиарда долларов. Среди прочих, автомобильные гиганты — например, Ford и General Motors — потеряли 158 и 657 миллионов долларов соответственно.
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европа, максим соколов, автоваз, рбк (медиагруппа), москва, экономика, авто
Европа, Максим Соколов, АвтоВАЗ, РБК (медиагруппа), Москва, Экономика, Авто
СМИ: Россию покинул оператор платных дорог
РБК: один из крупнейших операторов платных дорог Vinci ушел из России