https://ria.ru/20250226/dorogi-2001617438.html

СМИ: Россию покинул оператор платных дорог

СМИ: Россию покинул оператор платных дорог - РИА Новости, 26.02.2025

СМИ: Россию покинул оператор платных дорог

Один из крупнейших инфраструктурных холдингов Европы Vinci S.A. вышел из российских активов, связанных со строительством и обслуживанием платных автотрасс,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T04:10:00+03:00

2025-02-26T04:10:00+03:00

2025-02-26T04:51:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Один из крупнейших инфраструктурных холдингов Европы Vinci S.A. вышел из российских активов, связанных со строительством и обслуживанием платных автотрасс, сообщает РБК со ссылкой на источник.По данным агентства, группа "Нацпроектстрой" выкупила долю Vinci S.A. в ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК), которая занималась строительством первого участка платной автотрассы М-11 "Нева" Москва — Санкт-Петербург.Vinci S.A. — французская компания, занимающая первое место в мире по обороту среди строительных компаний. Специализируется на управлении аэропортами, автотрассами, железными дорогами, организации энергоснабжения промышленных предприятий, строительстве крупных сооружений, специальных и инфраструктурных объектов.Ранее сообщалось, что совокупные потери самых популярных среди россиян западных компаний составили 13,6 миллиарда долларов. Среди прочих, автомобильные гиганты — например, Ford и General Motors — потеряли 158 и 657 миллионов долларов соответственно.

https://ria.ru/20250219/ssha-2000200024.html

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европа, максим соколов, автоваз, рбк (медиагруппа), москва, экономика, авто