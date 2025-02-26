https://ria.ru/20250226/dollary-2001624485.html

Российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов

Российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов - РИА Новости, 26.02.2025

Российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов

Некоторые российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T06:14:00+03:00

2025-02-26T06:14:00+03:00

2025-02-26T07:10:00+03:00

экономика

газпромбанк

альфа-банк

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16041/10/160411022_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_69c795b30d0878814492d722d169e150.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Некоторые российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов, выяснило РИА Новости.Так, клиенты СДМ-банка при покупке долларов нового образца должны заплатить комиссию, приобретая валюту в кассе кредитной организации. Там за обмен рублей на 100 долларов нового образца взяли комиссию в 200 рублей, при этом за доллары, эмитированные до 2013 года, комиссия в этом банке не взимается. Также о наличии комиссии при покупке долларов нового образца сообщили агентству в колл-центре ВТБ. "Да, там есть комиссия, но по актуальной комиссии это нужно в офисе уточнить, их просто может даже и в наличии не быть именно новых долларов", — сообщил сотрудник поддержки ВТБ. В других кредитных организациях, опрошенных РИА Новости, заявили, что у них такой комиссии нет, но тоже указали, что доллары нового образца не всегда есть в наличии, и узнать точную информацию можно только лично, обратившись в отделения. Так, в колл-центрах Газпромбанка, Альфа-банка, МКБ и Фора-банка корреспонденту РИА Новости сообщили, что комиссии за покупку новых долларов нет. "У нас не взимается (комиссия — Прим. ред.), но у нас очень сложно новые купюры найти в офисах. Это только в кассах можно уточнять, потому что мы сколько обзваниваем — у всех уточняем, есть ли у них новые наличные доллары, говорят, что нет", — сообщили в колл-центре Сбербанка. "У нас не предусмотрена никакая комиссия, но уточнить информацию какого образца купюры, можно только при личном обращении в офис", — сообщил в свою очередь сотрудник поддержки Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250208/banki-1998119141.html

https://ria.ru/20250221/dollary-2000692100.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, газпромбанк, альфа-банк, сбербанк россии