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Российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов - РИА Новости, 26.02.2025
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06:14 26.02.2025 (обновлено: 07:10 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/dollary-2001624485.html
Российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов
Российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов - РИА Новости, 26.02.2025
Российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов
Некоторые российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T06:14:00+03:00
2025-02-26T07:10:00+03:00
экономика
газпромбанк
альфа-банк
сбербанк россии
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Некоторые российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов, выяснило РИА Новости.Так, клиенты СДМ-банка при покупке долларов нового образца должны заплатить комиссию, приобретая валюту в кассе кредитной организации. Там за обмен рублей на 100 долларов нового образца взяли комиссию в 200 рублей, при этом за доллары, эмитированные до 2013 года, комиссия в этом банке не взимается. Также о наличии комиссии при покупке долларов нового образца сообщили агентству в колл-центре ВТБ. "Да, там есть комиссия, но по актуальной комиссии это нужно в офисе уточнить, их просто может даже и в наличии не быть именно новых долларов", — сообщил сотрудник поддержки ВТБ. В других кредитных организациях, опрошенных РИА Новости, заявили, что у них такой комиссии нет, но тоже указали, что доллары нового образца не всегда есть в наличии, и узнать точную информацию можно только лично, обратившись в отделения. Так, в колл-центрах Газпромбанка, Альфа-банка, МКБ и Фора-банка корреспонденту РИА Новости сообщили, что комиссии за покупку новых долларов нет. "У нас не взимается (комиссия — Прим. ред.), но у нас очень сложно новые купюры найти в офисах. Это только в кассах можно уточнять, потому что мы сколько обзваниваем — у всех уточняем, есть ли у них новые наличные доллары, говорят, что нет", — сообщили в колл-центре Сбербанка. "У нас не предусмотрена никакая комиссия, но уточнить информацию какого образца купюры, можно только при личном обращении в офис", — сообщил в свою очередь сотрудник поддержки Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250208/banki-1998119141.html
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экономика, газпромбанк, альфа-банк, сбербанк россии
Экономика, Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк России
Российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов

Некоторые российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов

© РИА Новости / Михаил КутузовДоллары
Доллары - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Некоторые российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов, выяснило РИА Новости.
Так, клиенты СДМ-банка при покупке долларов нового образца должны заплатить комиссию, приобретая валюту в кассе кредитной организации. Там за обмен рублей на 100 долларов нового образца взяли комиссию в 200 рублей, при этом за доллары, эмитированные до 2013 года, комиссия в этом банке не взимается.
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Также о наличии комиссии при покупке долларов нового образца сообщили агентству в колл-центре ВТБ.
«
"Да, там есть комиссия, но по актуальной комиссии это нужно в офисе уточнить, их просто может даже и в наличии не быть именно новых долларов", — сообщил сотрудник поддержки ВТБ.
В других кредитных организациях, опрошенных РИА Новости, заявили, что у них такой комиссии нет, но тоже указали, что доллары нового образца не всегда есть в наличии, и узнать точную информацию можно только лично, обратившись в отделения.
Так, в колл-центрах Газпромбанка, Альфа-банка, МКБ и Фора-банка корреспонденту РИА Новости сообщили, что комиссии за покупку новых долларов нет.
"У нас не взимается (комиссия — Прим. ред.), но у нас очень сложно новые купюры найти в офисах. Это только в кассах можно уточнять, потому что мы сколько обзваниваем — у всех уточняем, есть ли у них новые наличные доллары, говорят, что нет", — сообщили в колл-центре Сбербанка.
"У нас не предусмотрена никакая комиссия, но уточнить информацию какого образца купюры, можно только при личном обращении в офис", — сообщил в свою очередь сотрудник поддержки Россельхозбанка.
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ЭкономикаГазпромбанкАльфа-банкСбербанк России
 
 
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