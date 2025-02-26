https://ria.ru/20250226/dokumenty-2001790550.html

Документы о деятельности контрразведки Смерш опубликуют к 80-летию Победы

Документы о деятельности контрразведки Смерш опубликуют к 80-летию Победы - РИА Новости, 26.02.2025

Документы о деятельности контрразведки Смерш опубликуют к 80-летию Победы

Архивные документы особой важности, касающиеся деятельности советской военной контрразведки "Смерш" в годы Великой Отечественной войны, будут опубликованы в... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:20:00+03:00

2025-02-26T18:20:00+03:00

2025-02-26T18:20:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

германия

василий титов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Архивные документы особой важности, касающиеся деятельности советской военной контрразведки "Смерш" в годы Великой Отечественной войны, будут опубликованы в рамках масштабного проекта по случаю 80-летия Победы, об этом было заявлено на прошедшем в среду очередном заседании Общественного совета при ФСБ. "Участники заседания обсудили проводимую в ФСБ России работу по публикации документальных материалов из ведомственных архивов, отметив возрастающий у общественности интерес к документам периода Великой Отечественной войны. Только за 2023-2024 годы Центральным архивом ФСБ России в информационном пространстве размещено более 2 тысяч оцифрованных документов ведомства, освещающих предпосылки начала Второй мировой войны, злодеяния немецко-фашистских захватчиков на оккупированных советских территориях, а также вклад органов государственной безопасности в победу над противником", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ. Также члены Общественного совета ознакомились с информацией о планируемых ФСБ России мероприятиях, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и приняли решение оказать информационную поддержку при их подготовке и проведении. "В год 80-летия Великой Победы тема исторической правды заслуженно становится одной из главных для всех мероприятий в рамках этого общенародного праздника. С учетом высокой общественной значимости информации из архивных документов и растущего интереса к ней со стороны граждан наш Совет окажет максимальное содействие ФСБ России в публикации таких материалов, используя различные инструменты и форматы", - сказал председатель Общественного совета Василий Титов, слова которого приведены в сообщении. "Сейчас завершается работа над масштабным совместным проектом под рабочим названием "Особая папка Главного управления контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР", раскрывающим широкий спектр задач, решаемых советской военной контрразведкой в годы войны", - отметил Титов. Также планируется второе издание сборника "Память. Мужество. Слава", посвященного увековечению подвигов сотрудников госбезопасности военных лет. Наряду с этим в журнале "ФСБ: за и против" продолжится выход тематических статей и документальных подборок о деятельности органов безопасности накануне и во время Великой Отечественной войны", добавил глава Общественного совета. Постановлением советского правительства 19 апреля 1943 года было образовано Главное управление контрразведки "Смерш". Аббревиатуру "Смерш" взяли от словосочетания "Смерть шпионам!". Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии. Работа "Смерша" была строго очерчена правовыми рамками, существовал прокурорский надзор за деятельностью военных контрразведчиков. Вопреки фейкам о том, что "Смерш" выполнял карательные функции, а его сотрудники якобы только отсиживались за спинами бойцов Красной армии, военные контрразведчики, помимо выполнения своих прямых обязанностей, также участвовали в боях и в критические моменты даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров, выводили советские части из окружения, создавали партизанские отряды особого назначения. Сотрудники военной контрразведки воевали вместе с бойцами Красной армии, шли с ними в атаки и погибали. Количество потерь среди сотрудников "Смерша" в процентном отношении было не меньшим, чем в армии.

https://ria.ru/20240624/smersh-1954946096.html

https://ria.ru/20241122/fsb-1985220896.html

https://ria.ru/20240822/smersh-1967854273.html

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россия, германия, василий титов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)