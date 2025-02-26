https://ria.ru/20250226/dogovor-2001781202.html

Украинские СМИ опубликовали текст соглашения с США по природным ресурсам

Украинские СМИ опубликовали текст соглашения с США по природным ресурсам - РИА Новости, 26.02.2025

Украинские СМИ опубликовали текст соглашения с США по природным ресурсам

Украинское издание "Европейская правда" опубликовало полный текст соглашения о природных ресурсах, которое планируют подписать Киев и Вашингтон. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:44:00+03:00

2025-02-26T16:44:00+03:00

2025-02-26T18:06:00+03:00

в мире

украина

дональд трамп

владимир зеленский

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000492505_0:234:3000:1922_1920x0_80_0_0_06766f97784b5e4e55962160e332d79f.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинское издание "Европейская правда" опубликовало полный текст соглашения о природных ресурсах, которое планируют подписать Киев и Вашингтон. Главное:Тем временем госсекретарь США Рубио заявил, что сделка до сих пор не согласована. По его словам, работа над ней все еще продолжается и близка к завершению.В начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Американские чиновники предлагали Владимиру Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот заявил, что отказался это делать.Позже глава Белого дома подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после того, как Вашингтон отказался от требования возместить 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс сообщило, что она может состояться 28 февраля.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001609714.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001641633.html

https://ria.ru/20250226/ograblenie-2001630177.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша