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Украинские СМИ опубликовали текст соглашения с США по природным ресурсам - РИА Новости, 26.02.2025
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16:44 26.02.2025 (обновлено: 18:06 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/dogovor-2001781202.html
Украинские СМИ опубликовали текст соглашения с США по природным ресурсам
Украинские СМИ опубликовали текст соглашения с США по природным ресурсам - РИА Новости, 26.02.2025
Украинские СМИ опубликовали текст соглашения с США по природным ресурсам
Украинское издание "Европейская правда" опубликовало полный текст соглашения о природных ресурсах, которое планируют подписать Киев и Вашингтон. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:44:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинское издание "Европейская правда" опубликовало полный текст соглашения о природных ресурсах, которое планируют подписать Киев и Вашингтон. Главное:Тем временем госсекретарь США Рубио заявил, что сделка до сих пор не согласована. По его словам, работа над ней все еще продолжается и близка к завершению.В начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Американские чиновники предлагали Владимиру Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот заявил, что отказался это делать.Позже глава Белого дома подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после того, как Вашингтон отказался от требования возместить 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс сообщило, что она может состояться 28 февраля.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001609714.html
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в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США

Украинские СМИ опубликовали текст соглашения с США по природным ресурсам

© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в карьере в Кировоградской области
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинское издание "Европейская правда" опубликовало полный текст соглашения о природных ресурсах, которое планируют подписать Киев и Вашингтон.
Главное:
  • соглашение сформулировано в виде, не требующем ратификации в Верховной раде;
  • заключение сделки станет ключевым элементом в построении системы "экономической безопасности и установления длительного мира";
  • управлять фондом, который планируется создать для реализации соглашения, будут совместно представители США и Украины;
  • в фонд будет направляться 50% прибыли от предстоящей монетизации "всех соответствующих природно-ресурсных активов, находящихся в госсобственности Украины";
  • в дальнейшем фонд сможет компенсировать Киеву расходы на новые проекты, приносящие доход, кроме того, фонд будет осуществлять ежегодные реинвестиции для безопасности Украины;
  • Вашингтон поддерживает усилия Киева получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира;
  • Вашингтон и Киев будут пытаться определить любые необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций.
Тем временем госсекретарь США Рубио заявил, что сделка до сих пор не согласована. По его словам, работа над ней все еще продолжается и близка к завершению.
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Американские чиновники предлагали Владимиру Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот заявил, что отказался это делать.
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Позже глава Белого дома подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после того, как Вашингтон отказался от требования возместить 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс сообщило, что она может состояться 28 февраля.
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