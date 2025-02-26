https://ria.ru/20250226/dogovor-2001682336.html

В МИД Белоруссии рассказали о договоре с Россией о гарантиях безопасности

В МИД Белоруссии рассказали о договоре с Россией о гарантиях безопасности - РИА Новости, 26.02.2025

В МИД Белоруссии рассказали о договоре с Россией о гарантиях безопасности

Белорусско-российский договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства носит оборонительный характер, не определяет никого в качестве врага,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T12:08:00+03:00

2025-02-26T12:08:00+03:00

2025-02-26T12:51:00+03:00

союзное государство

белоруссия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600525176_255:139:970:541_1920x0_80_0_0_dadd1d6582f9a4e93e6a1336c287fa80.jpg

МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Белорусско-российский договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства носит оборонительный характер, не определяет никого в качестве врага, заявил замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич."Основной целью документа является укрепление национальной безопасности Республики Беларусь. Договор решает задачи повышения стабильности и безопасности в регионе, четко расставляет приоритеты в пользу мирного порядка разрешения любых споров, носит исключительно оборонительный характер, не направлен против интересов какого-либо конкретного государства, не определяет кого-либо в качестве врага или угрозы", - сказал Амбразевич в среду в Минске в парламенте, представляя депутатам законопроект о ратификации договора.По его словам, документ закрепляет взаимные гарантии по осуществлению мер со стороны союзника, включая ответные военные меры, а также создает дополнительные условия как для предотвращения возникновения угроз, так и для реагирования на угрозы и непосредственно на акт агрессии против сторон договора и Союзного государства в целом.Амбразевич подчеркнул, что необходимость заключения договора продиктована нарастающим количеством вызовов и угроз, включая военные и гибридные, с которыми столкнулась в Белоруссия в последнее время. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация с безопасностью в глобальном и региональном масштабе характеризуется деградацией системы гарантий, мер доверия и контроля над вооружениями, в том числе вследствие отказа большинства стран западных соседей республики от соблюдения ими международных обязательств в этой области. "На фоне непрозрачности и непредсказуемости (действий – ред.) наши западные партнеры продолжают наращивать наступательный потенциал вдоль белорусской границы", - сказал замминистра.Он отетил, что Белорусско-российский договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства не затрагивает интересы других стран ОДКБ."Обязательства, предусмотренные договором, не создадут коллизий, не будут затрагивать интересы третьих государств, являющихся участниками вместе с Россией и Беларусью международных договоров в сфере коллективной безопасности в рамках ОДКБ", - сказал Амбразевич в среду в белорусском парламенте, представляя депутатам законопроект о ратификации договора.Он отметил, что положения договора углубляют на двусторонней основе архитектуру безопасности, действующую в рамках ОДКБ, что является допустимым в соответствии с международными договорами организации."Подчеркну: настоящий договор не затрагивает право государств-участников на индивидуальную и коллективную оборону от агрессии, в том числе в соответствии с уставом ООН", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20250221/belorussiya-2000879635.html

https://ria.ru/20250216/nyt-1999636335.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, россия