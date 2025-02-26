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В МИД Белоруссии рассказали о договоре с Россией о гарантиях безопасности - РИА Новости, 26.02.2025
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Союзное государство
 
12:08 26.02.2025 (обновлено: 12:51 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/dogovor-2001682336.html
В МИД Белоруссии рассказали о договоре с Россией о гарантиях безопасности
В МИД Белоруссии рассказали о договоре с Россией о гарантиях безопасности - РИА Новости, 26.02.2025
В МИД Белоруссии рассказали о договоре с Россией о гарантиях безопасности
Белорусско-российский договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства носит оборонительный характер, не определяет никого в качестве врага,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:08:00+03:00
2025-02-26T12:51:00+03:00
союзное государство
белоруссия
россия
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МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Белорусско-российский договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства носит оборонительный характер, не определяет никого в качестве врага, заявил замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич."Основной целью документа является укрепление национальной безопасности Республики Беларусь. Договор решает задачи повышения стабильности и безопасности в регионе, четко расставляет приоритеты в пользу мирного порядка разрешения любых споров, носит исключительно оборонительный характер, не направлен против интересов какого-либо конкретного государства, не определяет кого-либо в качестве врага или угрозы", - сказал Амбразевич в среду в Минске в парламенте, представляя депутатам законопроект о ратификации договора.По его словам, документ закрепляет взаимные гарантии по осуществлению мер со стороны союзника, включая ответные военные меры, а также создает дополнительные условия как для предотвращения возникновения угроз, так и для реагирования на угрозы и непосредственно на акт агрессии против сторон договора и Союзного государства в целом.Амбразевич подчеркнул, что необходимость заключения договора продиктована нарастающим количеством вызовов и угроз, включая военные и гибридные, с которыми столкнулась в Белоруссия в последнее время. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация с безопасностью в глобальном и региональном масштабе характеризуется деградацией системы гарантий, мер доверия и контроля над вооружениями, в том числе вследствие отказа большинства стран западных соседей республики от соблюдения ими международных обязательств в этой области. "На фоне непрозрачности и непредсказуемости (действий – ред.) наши западные партнеры продолжают наращивать наступательный потенциал вдоль белорусской границы", - сказал замминистра.Он отетил, что Белорусско-российский договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства не затрагивает интересы других стран ОДКБ."Обязательства, предусмотренные договором, не создадут коллизий, не будут затрагивать интересы третьих государств, являющихся участниками вместе с Россией и Беларусью международных договоров в сфере коллективной безопасности в рамках ОДКБ", - сказал Амбразевич в среду в белорусском парламенте, представляя депутатам законопроект о ратификации договора.Он отметил, что положения договора углубляют на двусторонней основе архитектуру безопасности, действующую в рамках ОДКБ, что является допустимым в соответствии с международными договорами организации."Подчеркну: настоящий договор не затрагивает право государств-участников на индивидуальную и коллективную оборону от агрессии, в том числе в соответствии с уставом ООН", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20250221/belorussiya-2000879635.html
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белоруссия, россия
Союзное государство, Белоруссия, Россия
В МИД Белоруссии рассказали о договоре с Россией о гарантиях безопасности

МИД Белоруссии: договор с Россией о безопасности носит оборонительный характер

© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Белорусско-российский договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства носит оборонительный характер, не определяет никого в качестве врага, заявил замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич.
"Основной целью документа является укрепление национальной безопасности Республики Беларусь. Договор решает задачи повышения стабильности и безопасности в регионе, четко расставляет приоритеты в пользу мирного порядка разрешения любых споров, носит исключительно оборонительный характер, не направлен против интересов какого-либо конкретного государства, не определяет кого-либо в качестве врага или угрозы", - сказал Амбразевич в среду в Минске в парламенте, представляя депутатам законопроект о ратификации договора.
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По его словам, документ закрепляет взаимные гарантии по осуществлению мер со стороны союзника, включая ответные военные меры, а также создает дополнительные условия как для предотвращения возникновения угроз, так и для реагирования на угрозы и непосредственно на акт агрессии против сторон договора и Союзного государства в целом.
Амбразевич подчеркнул, что необходимость заключения договора продиктована нарастающим количеством вызовов и угроз, включая военные и гибридные, с которыми столкнулась в Белоруссия в последнее время. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация с безопасностью в глобальном и региональном масштабе характеризуется деградацией системы гарантий, мер доверия и контроля над вооружениями, в том числе вследствие отказа большинства стран западных соседей республики от соблюдения ими международных обязательств в этой области. "На фоне непрозрачности и непредсказуемости (действий – ред.) наши западные партнеры продолжают наращивать наступательный потенциал вдоль белорусской границы", - сказал замминистра.
Он отетил, что Белорусско-российский договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства не затрагивает интересы других стран ОДКБ.
«
"Обязательства, предусмотренные договором, не создадут коллизий, не будут затрагивать интересы третьих государств, являющихся участниками вместе с Россией и Беларусью международных договоров в сфере коллективной безопасности в рамках ОДКБ", - сказал Амбразевич в среду в белорусском парламенте, представляя депутатам законопроект о ратификации договора.
Он отметил, что положения договора углубляют на двусторонней основе архитектуру безопасности, действующую в рамках ОДКБ, что является допустимым в соответствии с международными договорами организации.
"Подчеркну: настоящий договор не затрагивает право государств-участников на индивидуальную и коллективную оборону от агрессии, в том числе в соответствии с уставом ООН", - добавил замминистра.
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