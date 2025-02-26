https://ria.ru/20250226/deti-2001618137.html

Львова-Белова рассказала, что за судьбой вернувшихся детей с Украины следят

Львова-Белова рассказала, что за судьбой вернувшихся детей с Украины следят - РИА Новости, 26.02.2025

Львова-Белова рассказала, что за судьбой вернувшихся детей с Украины следят

Региональные детские омбудсмены продолжают следить за судьбой детей, возвращенных с Украины и воссоединенных с семьями в России, приглашают необходимых для них... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T04:25:00+03:00

2025-02-26T04:25:00+03:00

2025-02-26T05:03:00+03:00

россия

украина

мария львова-белова

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Региональные детские омбудсмены продолжают следить за судьбой детей, возвращенных с Украины и воссоединенных с семьями в России, приглашают необходимых для них специалистов, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Те дети, которые вернулись в Россию, конечно, под нашим наблюдением. Здесь я благодарю своих коллег, уполномоченных по правам ребенка в регионах, потому что каждый случай они берут на свой контроль. Когда возвращаются дети, здесь же очень важно понять дальнейшую траекторию развития и ребёнка, и семьи", - сказала Львова-Белова. Она отметила, что вернувшимся к родственникам детям часто требуется медицинская помощь, обследования, реабилитация. Также у семей возникают вопросы, связанные с образованием детей. "Поэтому уполномоченные держат на контроле, приглашают необходимых специалистов, психологов в какие-то моменты, когда это требуется", - добавила омбудсмен. Однако с теми семьями, которые воссоединились с детьми на Украине, по словам Львовой-Беловой, ситуация другая. "То, что касается детей, которых мы воссоединили на Украине, там, конечно, гораздо сложнее. Но у нас все равно есть несколько ситуаций, когда родственники звонили, благодарили за помощь. У них всегда остаются контакты моих советников, они всегда могут обратиться за помощью или какой-то поддержкой, которая им необходима", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20250226/ukraina-2001613300.html

https://ria.ru/20250226/katar-2001616060.html

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россия, украина, мария львова-белова