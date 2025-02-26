https://ria.ru/20250226/demonstratsiya-2001627101.html

В ЮАР сорвали проукраинскую демонстрацию под "Сигма бой"

В ЮАР сорвали проукраинскую демонстрацию под "Сигма бой" - РИА Новости, 26.02.2025

В ЮАР сорвали проукраинскую демонстрацию под "Сигма бой"

В Южно-Африканской республике (ЮАР) группа людей с российскими флагами прервала проукраинский митинг, пишет местное издание Independent Online (IOL). РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T07:10:00+03:00

2025-02-26T07:10:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Южно-Африканской республике (ЮАР) группа людей с российскими флагами прервала проукраинский митинг, пишет местное издание Independent Online (IOL).Как сообщается, "Ассоциация украинцев ЮАР" (UASA) организовала демонстрацию с плакатами и флагами в Дурбане. Через несколько минут к ним подошла группа с российскими флагами.На видео, распространенном в соцсетях, слышно, что темнокожие люди с флагами России идут к проукраинским протестующим под популярную песню "Сигма бой"."Прибывшая на место происшествия полиция вмешалась, чтобы разнять толпу и приказала тем, у кого были российские флаги, разойтись", — говорится в материале.Трек "Сигма бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy (Светлана Чертищева, 11 лет, и Мария Янковская, 12 лет). Композиция завирусилась в сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. В январе трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.Немецкий политик, член Европарламента от партии "Вольт Европа" Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала российский хит "Сигма Бой", заявив, что он распространяет "патриархальное и пророссийское мировоззрение". В свою очередь, медиапродюсер и мама одной из исполнительниц хита заявила, что никаких скрытых подтекстов при создании песни не вкладывали, композиция остается вне политики.

https://ria.ru/20250225/makron-2001576177.html

https://ria.ru/20250226/mir-2001608686.html

https://ria.ru/20250226/armiya-2001620948.html

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Пророссийские активисты под песню "Сигма бой" пришли на проукраинский митинг В ЮАР пророссийские активисты под песню "Сигма бой" пришли на проукраинский митинг, чтобы защитить позицию России. Полиции пришлось вмешаться из-за агрессии со стороны "Ассоциации украинцев ЮАР" 2025-02-26T07:10 true PT0M33S

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