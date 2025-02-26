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Более 500 жителей Красноярского края трудоустроены за два месяца этого года - РИА Новости, 26.02.2025
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13:45 26.02.2025 (обновлено: 19:54 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/defitsit-2001711022.html
Более 500 жителей Красноярского края трудоустроены за два месяца этого года
Более 500 жителей Красноярского края трудоустроены за два месяца этого года - РИА Новости, 26.02.2025
Более 500 жителей Красноярского края трудоустроены за два месяца этого года
Более 500 специалистов трудоустроены за два первых месяца в 35 предприятий и организаций Красноярского края, что позволило закрыть 80% кадрового дефицита,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:45:00+03:00
2025-02-26T19:54:00+03:00
красноярский край
михаил котюков
трудоустройство
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КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Более 500 специалистов трудоустроены за два первых месяца в 35 предприятий и организаций Красноярского края, что позволило закрыть 80% кадрового дефицита, сообщает пресс-служба краевого Агентства труда и занятости населения.По ее данным, обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики – одна из задач, поставленных губернатором края Михаилом Котюковым. "С начала года на предприятия приоритетных отраслей при содействии службы занятости трудоустроены 549 жителей края: инженеры, программисты, квалифицированные рабочие. В результате закрыто более 80% кадровой потребности работодателей", - говорится в сообщении. Отмечается, что кроме поиска кандидатов, краевая служба занятости проводит повышение квалификации работников предприятий приоритетных отраслей. Так, 144 сотрудника прошли профессиональное обучение в рамках нацпроекта "Демография". В 2025 году работники ряда организаций смогут бесплатно пройти обучение по федеральному проекту "Образование для рынка труда" нацпроекта "Кадры". В 2024 году служба занятости помогла предприятиям ключевых отраслей заполнить 11,2 тысячи свободных рабочих мест. Кандидатов отбирали из числа клиентов центров занятости или посетителей портала "Работа России", разместивших резюме. Поиск сотрудников вели по всему краю. Для молодежи проводили профориентационные туры и экскурсии на производственные площадки. По данным агентства, для удобства жителей края создан путеводитель по мерам поддержки – цифровой сервис "Кадры для ОПК", где можно узнать полную информацию о мероприятиях по трудоустройству.
https://ria.ru/20241009/gospodderzhka-1977176069.html
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красноярский край, михаил котюков, трудоустройство
Красноярский край, Михаил Котюков, трудоустройство
Более 500 жителей Красноярского края трудоустроены за два месяца этого года

В Красноярском крае за два месяца закрыли 80% кадрового дефицита

© Фото : Администрация Губернатора и Правительство Красноярского краяНа предприятия приоритетных отраслей трудоустроено более 500 жителей края
На предприятия приоритетных отраслей трудоустроено более 500 жителей края - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Администрация Губернатора и Правительство Красноярского края
На предприятия приоритетных отраслей трудоустроено более 500 жителей края
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КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Более 500 специалистов трудоустроены за два первых месяца в 35 предприятий и организаций Красноярского края, что позволило закрыть 80% кадрового дефицита, сообщает пресс-служба краевого Агентства труда и занятости населения.
По ее данным, обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики – одна из задач, поставленных губернатором края Михаилом Котюковым.
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"С начала года на предприятия приоритетных отраслей при содействии службы занятости трудоустроены 549 жителей края: инженеры, программисты, квалифицированные рабочие. В результате закрыто более 80% кадровой потребности работодателей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме поиска кандидатов, краевая служба занятости проводит повышение квалификации работников предприятий приоритетных отраслей. Так, 144 сотрудника прошли профессиональное обучение в рамках нацпроекта "Демография". В 2025 году работники ряда организаций смогут бесплатно пройти обучение по федеральному проекту "Образование для рынка труда" нацпроекта "Кадры".
В 2024 году служба занятости помогла предприятиям ключевых отраслей заполнить 11,2 тысячи свободных рабочих мест. Кандидатов отбирали из числа клиентов центров занятости или посетителей портала "Работа России", разместивших резюме. Поиск сотрудников вели по всему краю. Для молодежи проводили профориентационные туры и экскурсии на производственные площадки.
По данным агентства, для удобства жителей края создан путеводитель по мерам поддержки – цифровой сервис "Кадры для ОПК", где можно узнать полную информацию о мероприятиях по трудоустройству.
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